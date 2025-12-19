BTV làm đẹp gọi tên 6 dầu tẩy trang Hàn "huyền thoại" nhất

Trong chu trình skincare của các chị em Hàn Quốc, làm sạch da luôn được xem là nền tảng quyết định chất lượng làn da. Đó là lý do không thể thiếu dầu tẩy trang, bước làm sạch giúp loại bỏ lớp makeup, kem chống nắng và bã nhờn một cách êm ái, không phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Dưới đây là 6 chai nước tẩy trang xứng đáng để "chọn mặt gửi hàng", được các BTV làm đẹp của chuyên trang Glamour bình chọn.





1. Toàn diện nhất: HaruHaru Wonder Black Rice Moisture Cleansing Oil

Haruharu Wonder ghi điểm nhờ công thức cân bằng hoàn hảo giữa khả năng làm sạch và nuôi dưỡng làn da. Kết cấu dầu nhẹ, không mùi, dễ nhũ hóa, em này phù hợp cho mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Thêm vào đó là sự kết hợp của dầu cám gạo đen, jojoba, macadamia và hướng dương giúp loại bỏ lớp makeup, kem chống nắng mà không để lại cảm giác nhờn rít. Sau khi rửa, da vẫn giữ được độ ẩm mềm mại, không hề căng khô mà vẫn sạch sẽ.

Nơi mua: THỊ CHANH Cosmetics - Giá: 332.000đ

2. Đỉnh nhất cho da dầu: Man:yo Pure Cleansing Oil

Là best-seller lâu năm tại Olive Young, Man:yo Pure Cleansing Oil đặc biệt được lòng những ai da dầu và da mụn. Công thức của sản phẩm chứa đến 14 loại dầu thực vật nhưng kết cấu lại rất nhẹ, không gây bí da hay nặng mặt. Khả năng hòa tan makeup đậm và mascara chống nước của em này cũng được đánh giá cao, đồng thời vẫn giữ da thông thoáng.

3. Đỉnh nhất cho da nhạy cảm: Beplain Mung Bean Cleansing Oil

Nếu làn da của bạn dễ kích ứng, Beplain là lựa chọn an toàn đáng cân nhắc. Dầu tẩy trang này chiết xuất đậu xanh có kết cấu siêu nhẹ, gần như không có cảm giác "dầu" khi massage trên da. Công thức không hương liệu giúp hạn chế cay mắt và kích ứng, đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm hoặc da đang yếu. Dù không quá giàu dưỡng, nhưng đổi lại khi dùng sản phẩm là cảm giác sạch dịu, êm ái và dễ chịu tuyệt đối.

Nơi mua: Beplain Vietnam - Giá: 380.000đ

4. Đỉnh nhất do da khô: Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Anua mang đến cho người dùng cảm giác tẩy trang nuông chiều làn da khô với kết cấu dầu mềm mượt, giàu độ ẩm. Em này có chứa chiết xuất diếp cá - thành phần nổi tiếng với khả năng làm dịu và chống viêm, giúp da được làm sạch mà vẫn được chăm sóc cẩn thận. Khi nhũ hóa, dầu chuyển thành lớp sữa mịn, để lại làn da ẩm mượt và đàn hồi rõ rệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang phục hồi hàng rào da hoặc gặp tình trạng khô căng kéo dài.

Nơi mua: ANUA Official Store - Giá: 368.000đ

5. Đỉnh nhất cho da mụn: Iunik Calendula & Jojoba Oil-Infused Vegan Cleansing Oil

IUNIK chọn hướng tối giản với bảng thành phần chỉ gồm 6 nguyên liệu, tập trung vào hiệu quả làm sạch và kiểm soát dầu. Calendula kết hợp cùng jojoba oil giúp làm dịu da, hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông và giảm tình trạng mụn đầu đen. Em này còn được đánh giá cao nhờ cấu nhẹ, không gây nặng mặt, phù hợp với da dầu mụn hoặc da dễ bít tắc. Dù không quá ẩm mượt nhưng đây là lựa chọn đáng tin cậy cho routine làm sạch gọn nhẹ, khoa học.

Nơi mua: Korean Skincare - Giá: 431.000đ

6. Phục hồi da đỉnh nhất: Skin1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil



Đúng với tinh thần phục hồi hàng rào da của SKIN1004, dầu tẩy trang này được bổ sung chiết xuất rau má giúp làm dịu và giảm đỏ hiệu quả. Kết cấu lỏng nhẹ, không nhờn dính, dễ nhũ hóa và làm sạch tốt cả makeup lẫn kem chống nắng. Emm này phù hợp với làn da đang treatment, cần một bước làm sạch không gây áp lực cho da. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Nguồn: Glamour