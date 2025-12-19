4 loại cây cảnh không nên để ở phòng khách: 1 cây nhiều gia đình rất hay dùng để bài trí

Có một số loại cây cảnh rất đẹp nhưng theo quan niệm phong thủy và cả khoa học, chúng không thích hợp để trồng hoặc trưng bày trong không gian phòng khách, nơi cần nhiều năng lượng tích cực và sự thông thoáng.

Dưới đây là 4 loại cây phổ biến nên tránh đặt ở phòng khách và lý do cụ thể:

1. Cây có gai nhọn (Ví dụ: Xương rồng, lô hội loại gai nhiều)

Lý do:

- Phong thủy: Các vật nhọn, gai góc tạo ra "sát khí" hoặc năng lượng tiêu cực. Phòng khách là nơi sum họp gia đình, đón tài lộc, cần sự hòa hoãn, ấm áp. Gai nhọn tượng trưng cho sự xung đột, cãi vã, dễ gây bất hòa trong gia đình.

Các loại xương rồng với nhiều gai nhọn không thích hợp để trồng trong phòng khách. (Ảnh minh họa)

- An toàn: Nguy hiểm cho trẻ nhỏ hoặc người lớn khi di chuyển qua lại, dễ bị thương.

2. Cây có độc tố (Ví dụ: Thiên điểu, lan ý (Peace Lily), vạn niên thanh, ngũ sắc, trúc đào)

Nhiều loại cây có nhựa hoặc lá chứa độc tố nhẹ. Nếu vô tình chạm vào nhựa cây rồi đưa tay lên mắt, miệng, hoặc trẻ em/vật nuôi cắn phải lá cây, có thể gây ngứa rát, sưng tấy, ngộ độc.

Cây lan ý rất đẹp nhưng không nên để ở phòng khách nếu nhà có trẻ em, thú cưng. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, phòng khách là không gian sinh hoạt chung, nguy cơ tiếp xúc với độc tố cao hơn các khu vực khác. Một ví dụ tiêu biểu là cây lan ý - một loại cây cảnh rất được ưa chuộng ở các gia đình vì vừa có tính thẩm mỹ cao, lá cây lại có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết rằng, lan ý có chứa các tinh thể canxi oxalat không hòa tan trong tất cả các bộ phận của cây (lá, hoa, thân) và có thể gây ngộ độc cho trẻ nhỏ hoặc thú cưng nếu vô tình nhai và nuốt các bộ phận này.

Do đó, nếu gia đình bạn có trồng cây lan ý thì nên để ở vị trí cao, khuất mà trẻ nhỏ và thú cưng không thể với tới nhé.

3. Cây có tán lá rậm rạp, um tùm hoặc dây leo (Ví dụ: Cây trầu bà leo tường)

Lý do:

- Phong thủy: Tán lá quá rậm hoặc dây leo chằng chịt tạo cảm giác u ám, âm khí nặng, che khuất ánh sáng tự nhiên và làm hẹp không gian. Điều này cản trở năng lượng dương (sinh khí) lưu thông vào nhà.

Các loại cây leo um tùm trong nhà sẽ thu hút muỗi và côn trùng. (Ảnh minh họa)

- Thẩm mỹ & Sức khỏe: Thu hút muỗi và côn trùng, khó vệ sinh, làm không gian phòng khách trở nên lộn xộn, thiếu gọn gàng.

4. Cây héo úa hoặc cây giả có màu sắc quá lòe loẹt

Lý do:

- Phong thủy: Cây héo úa, chết khô tượng trưng cho sự chết chóc, thiếu sức sống, mang lại năng lượng xấu, báo hiệu sự suy thoái, thất bại.

Tuyệt đối không để các cây cảnh héo úa trong phòng khách. (Ảnh minh họa)

- Năng lượng: Phòng khách cần cây xanh tươi tốt để đại diện cho sự phát triển, tài lộc và sức khỏe. Cây giả không có sự sống, không mang lại sinh khí cho không gian.

Thay vào đó, bạn nên trồng những loại cây hợp phong thủy và tốt cho sức khỏe như: Cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây lan hồ điệp, cây phát tài, cây hạnh phúc...