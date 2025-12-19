Nhờ mua sớm 5 món này trước năm 55 tuổi, cuộc sống khỏe - nhàn - ít tốn kém hơn hẳn

Đợi đến khi nghỉ hưu mới mua – hóa ra là đang tự làm khó mình

Ngày tôi bước sang tuổi 52, tôi mới để ý mình bắt đầu… “chậm lại” rõ rệt:

- Leo cầu thang mệt hơn

- Lưng đau khi ngồi lâu

- Mắt kém sáng

- Việc nhà mất nhiều thời gian hơn

Khi nói chuyện với chị bạn đã nghỉ hưu trước tôi 3 năm, chị bảo: “Lúc còn khỏe mà không chuẩn bị – đến khi hưu rồi, mua thứ gì cũng tốn gấp đôi.”

Gấp đôi ở đây không chỉ là tiền, mà còn là:

- Sức khỏe

- Thời gian

- Cơ hội sử dụng lâu dài

Tôi tìm hiểu, tham khảo và tự tổng kết lại 5 món đáng mua trước khi nghỉ hưu, để cuộc sống sau tuổi 60 đỡ vất vả.

1. Một chiếc nệm tốt – đầu tư cho 10–12 năm ngủ ngon

Nghe đơn giản nhưng đây là thứ mà nhiều người… để đến 60–65 tuổi mới đổi.

Hậu quả:

- Đau lưng kéo dài

- Mất ngủ

- Mỏi vai gáy

- Khó xoay người khi cơ bắp suy yếu

Sau 50 tuổi, chất lượng giấc ngủ giảm tự nhiên. Một chiếc nệm tốt mua ở tuổi 50 sẽ giúp bạn ngủ ngon đến tận 62–63 tuổi, chưa kể giảm chi phí khám xương khớp.

Tôi chọn nệm với 3 tiêu chí:

- Độ cứng vừa phải để nâng đỡ cột sống

- Chất liệu thoáng khí

- Bảo hành dài (10 năm)

Đây là khoản đầu tư dài hạn, không phải chi tiêu.

2. Một bộ nồi – chảo nhẹ và an toàn cho sức khỏe

Phụ nữ tuổi 50 hay gặp tình trạng:

- Cổ tay yếu

- Cầm nồi chảo nặng dễ rơi

- Lưng mỏi khi bê nồi nước canh

- Khó thao tác với đồ bếp cồng kềnh

Nếu chờ đến tuổi hưu mới đổi, chúng ta đã mất 5–10 năm nấu ăn trong mệt mỏi.

Tôi đổi sang bộ nồi nhẹ hơn 40%, tay cầm chắc, nắp dễ mở, đáy không trượt.

Lợi ích thấy ngay:

- Nấu nhanh hơn

- Ít đau lưng

- Không sợ trượt tay

- Giảm chi phí y tế vì bếp núc an toàn

Một bộ nồi tốt có thể dùng tới 8–10 năm, mua càng sớm càng tiết kiệm.

3. Một chiếc máy lọc nước – mua trước 55 tuổi là hợp lý nhất

Ở tuổi trung niên, cơ thể nhạy cảm hơn với:

- Tạp chất

- Clo dư

- Kim loại nặng

- Vi khuẩn trong nước máy

Nhiều người 60–70 tuổi mới bắt đầu mua máy lọc nước sau khi gặp các vấn đề tiêu hóa, đường ruột hoặc da liễu.

Nhưng mua lúc ấy thì:

- Chi phí sửa chữa nhiều

- Khó lắp đặt

- Khó sử dụng nếu máy có nhiều chế độ

Tốt nhất là mua từ 50–55 tuổi, để:

- Cơ thể hưởng lợi sớm

- Tiết kiệm viện phí

- Tận dụng được trọn đời của máy (6–8 năm)

- Dễ bảo trì khi còn khỏe

Nước sạch là khoản không bao giờ được để muộn.

4. Một chiếc ghế ngồi tốt cho lưng – “cứu cột sống” tuổi 60

Ghế kém chất lượng khiến người lớn tuổi:

- Lưng cong

- Đau thắt lưng

- Khó đứng lên

- Tăng nguy cơ thoát vị

Thế nhưng, rất nhiều người… đến tuổi hưu mới đổi ghế.

Tôi thay ghế lúc 51 tuổi và thực sự thấy:

- Ngồi viết, đọc sách lâu mà không đau

- Dễ đứng lên ngồi xuống

- Cột sống thẳng hơn

- Ít đau mỏi cơ

Ghế tốt có tuổi thọ 5–7 năm, đủ để bạn dùng xuyên suốt giai đoạn nghỉ hưu mà không tốn thêm chi phí.

5. Một khoản “quỹ thoải mái” – nhỏ thôi nhưng tạo tự do tinh thần

Nhiều người đợi đến khi nghỉ hưu mới tiết kiệm. Nhưng khi thu nhập giảm mạnh, tiết kiệm lại càng khó.

Tôi tạo một quỹ gọi là “quỹ thoải mái” từ tuổi 50:

- Mỗi tháng để 1–2 triệu

- Không dùng cho hóa đơn

- Không dùng cho bệnh tật

- Chỉ dùng cho những thứ giúp mình vui và khỏe

Ví dụ:

- Một chuyến đi gần

- Một lớp học thủ công

- Một lần tẩy trang – dưỡng da ở spa

- Một buổi cà phê đẹp

Khi có quỹ này, tuổi hưu không bị bó buộc, không phải “xin tiền con”, không phải ngại chi tiêu.

Quan trọng nhất: Quỹ này tạo cảm giác an tâm - một loại tài sản tinh thần vô giá.

Vì sao phải mua sớm?

Có 3 lý do lớn:

1. Đồ dùng tốt đắt hơn theo thời gian

Chờ đến hưu mới mua → dễ gặp đúng lúc giá tăng 15–20%.

2. Mua sớm để dùng khi mình còn khỏe

Sức khỏe thay đổi nhanh ở tuổi 55–65. Dùng đồ tốt sớm → giảm rủi ro té ngã, đau lưng, suy nhược.

3. Mua sớm để tối ưu “giá trị sử dụng”

Nếu dùng sớm 10 năm, mỗi món chia ra chỉ tốn vài chục nghìn/tháng.

Vậy nên, mua ở tuổi 50 là thời điểm vàng.

Kết luận: Đầu tư sớm để về già không loay hoay

Nghỉ hưu không phải lúc bắt đầu chuẩn bị. Nghỉ hưu là lúc hưởng thành quả.

5 món trên không phải xa xỉ. Chúng là những khoản:

- giúp tuổi già an toàn hơn

- giảm chi phí y tế

- tăng chất lượng sống

và quan trọng nhất: giúp chúng ta sống nhàn, sống vui

Tôi luôn tin rằng: Tuổi già không đáng sợ. Không chuẩn bị mới đáng sợ.