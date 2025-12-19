Sắp sang 2026, nhiều nhà vẫn mắc ĐẠI KỊ khi thắp hương

Những ngày cuối năm, nhiều ngôi nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương trầm. Người thắp hương với mong muốn khép lại năm cũ trọn vẹn, cầu một năm mới yên ổn hơn. Thế nhưng, chính trong sự vội vàng và thói quen làm cho xong, không ít gia đình lại vô tình phạm những điều kiêng kỵ mà bản thân cũng không để ý.

Sai lầm thứ nhất: Thắp hương dồn dập, cầu quá nhiều thứ cùng lúc

Nhiều gia đình cuối năm thắp hương với tâm lý tranh thủ, cầu đủ đường từ sức khỏe, tiền bạc, công việc cho tới chuyện con cái. Có nhà thắp hương liên tục nhiều ngày, mỗi lần lại khấn rất dài. Theo quan niệm phong thủy, thắp hương quan trọng ở sự thành tâm và chừng mực. Cầu xin quá nhiều, quá dồn dập dễ tạo cảm giác bất an, nặng nề cho chính người trong nhà. Cuối năm nên là lúc buông bớt, không phải lúc chất thêm mong cầu.

Sai lầm thứ hai: Lau dọn bát hương và bàn thờ tùy tiện

Cuối năm dọn dẹp nhà cửa, nhiều người tiện tay rút chân nhang, xê dịch bát hương hoặc lau dọn quá mạnh tay. Có nhà còn tháo bát hương ra rửa nước, thay tro ngay sát ngày cuối năm. Trong phong thủy, bát hương được coi là nơi tụ khí, việc xê dịch hoặc làm sạch không đúng cách vào thời điểm nhạy cảm có thể làm khí trong nhà xáo trộn. Nếu cần rút chân nhang hay lau dọn, nên làm nhẹ nhàng, giữ nguyên vị trí, tránh thay đổi quá nhiều ngay trước khi bước sang năm mới.

Sai lầm thứ ba: Thắp hương khi không gian còn bừa bộn

Nhiều gia đình thắp hương trong lúc nhà cửa chưa dọn xong, đồ đạc ngổn ngang, bàn thờ còn bụi bặm. Việc này vô tình làm mất đi sự trang nghiêm cần có. Theo quan niệm truyền thống, thắp hương là lúc kết nối tâm ý, không gian xung quanh cần gọn gàng, sạch sẽ. Thắp hương khi nhà còn lộn xộn không chỉ làm giảm ý nghĩa nghi lễ mà còn khiến người trong nhà dễ sinh cảm giác bất an, vội vàng.

Sai lầm thứ tư: Thắp hương sai thời điểm trong ngày

Cuối năm bận rộn, nhiều người thắp hương vào giờ quá khuya hoặc sát giờ đi ngủ cho tiện. Tuy nhiên, theo phong tục, thắp hương vào buổi sáng hoặc chiều tối là phù hợp hơn, khi tinh thần tỉnh táo và không gian yên tĩnh. Thắp hương quá khuya dễ khiến người trong nhà nặng tâm lý, khó ngủ, nhất là với người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Thắp hương cuối năm thế nào cho đúng

Cuối năm, chỉ cần một nén hương gọn gàng, lòng thành và không gian sạch sẽ là đủ. Không cần cầu quá nhiều, không cần làm phức tạp. Việc quan trọng nhất là giữ cho bàn thờ và tâm thế của người thắp được yên ổn.

Khép lại năm 2025 bằng sự chừng mực và tĩnh tại cũng chính là cách để bước sang năm 2026 nhẹ nhàng hơn, thay vì mang theo những lo lắng không cần thiết.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo