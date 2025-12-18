Giường của phi tần chỉ rộng chưa đến 1 mét: Không phải hoàng đế keo kiệt, 4 lý do phía sau mới bất ngờ

Ít ai biết rằng hoàng cung Trung Quốc xưa tuy cực kỳ xa hoa, lộng lẫy đến choáng ngợp, nhưng giường ngủ của các phi tần lại nhỏ bất thường, chiều rộng chưa tới 1 mét. Vậy vì sao hoàng đế vốn là người nắm trong tay quyền lực tối cao lại để phi tần nằm trên những chiếc giường chật hẹp như vậy? Theo Sohu và Sina, thực tế, đằng sau đó có tới 4 lý do.

4 lý do đằng sau việc giường của phi tần chỉ rộng chưa đến 1 mét

Thứ nhất, việc giường ngủ được thiết kế hẹp là để ngăn hoàng đế sa đà vào tửu sắc. Dù là người có quyền lực lớn nhất, nhưng nếu quá mê đắm nữ sắc, bỏ bê triều chính, hoàng đế vẫn có thể bị quần thần chỉ trích. Vì thế, nhiều vị vua tỉnh táo đã đặt ra các quy định nhằm tự hạn chế sự hưởng lạc của bản thân.

Dưới triều Thanh, quy trình hoàng đế thị tẩm phi tần rất phức tạp như sau thái giám dâng thẻ bài ghi tên các phi tần, sau bữa tối hoàng đế chọn một người. Phi tần được chọn sẽ trang điểm, khoác áo choàng, được thái giám dẫn vào tẩm cung. Sau khi thị tẩm xong, lại có người đưa về nơi ở của mình. Giường được thiết kế hẹp, rộng khoảng 95 cm, không đủ chỗ để hoàng đế và phi tần nằm chung lâu dài, từ đó hạn chế việc lưu lại quá lâu, tránh việc hoàng đế quá chìm đắm trong hậu cung mà lơ là quốc sự. Với phi tần, chiếc giường rộng khoảng 1 mét vốn đã đủ cho nhu cầu nghỉ ngơi, không cần quá xa hoa.

Thứ hai, kích thước giường còn liên quan đến kết cấu kiến trúc cung điện. Cung điện cổ đại chủ yếu làm bằng gỗ, đòi hỏi sự ổn định cao. Không gian trong cung dù tráng lệ nhưng không thể tùy tiện mở rộng, bởi phòng càng lớn thì kết cấu càng kém vững. Các điện chủ yếu dựa vào cột chống, trong khi không phải công trình nào cũng dùng được gỗ trăm năm cực kỳ chắc chắn. Vì vậy, nhiều gian phòng được thiết kế nhỏ gọn để đảm bảo độ ổn định, kéo theo việc giường ngủ cũng không thể làm quá rộng.

Thứ ba, tín ngưỡng của người xưa cũng ảnh hưởng đến thiết kế giường. Khi khoa học chưa phát triển, hoàng đế cũng như dân thường đều tin vào phong thủy. Trong cung có Khâm Thiên Giám chuyên quan sát thiên tượng, liên hệ với vận mệnh hoàng đế. Hoàng đế tin mình là "chân long thiên tử", vận mệnh triều đại gắn với long mạch, nên mọi bố cục cung điện đều mang ý nghĩa phong thủy.

Giường hẹp được cho là giúp tụ khí. Theo quan niệm xưa, không gian nhỏ dễ tập trung khí trường, tốt cho sức khỏe và tinh thần. Phong thủy cho rằng khí trường mạnh giúp con người khỏe mạnh, sống lâu; ở trong không gian quá rộng dễ làm khí tán, ảnh hưởng tinh khí thần. Vì thế, phòng ốc trong cung thường tinh xảo, gọn gàng, và giường ngủ cũng nhỏ theo.

Cuối cùng, vì những lý do trên, kích thước giường của hoàng đế khó thay đổi, phi tần cũng buộc phải tuân theo quy định này. Điều đó không phải vì hoàng đế keo kiệt. Thực tế, việc xây dựng Tử Cấm Thành tốn kém khổng lồ bởi mỗi viên gạch đều mất nhiều năm chế tác, tổng số gạch dùng lên tới hơn 80 triệu viên. Với quy mô ấy, hoàng đế chẳng cần phải tiết kiệm đối với một chiếc giường. Quan trọng hơn, mọi thiết kế đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ và quy củ, nhằm bảo đảm địa vị và trật tự hoàng quyền.

Ngoài ra, về kích thước giường của các phi tần, có giả thuyết cho rằng tuy giường hẹp nhưng dài gần 2 mét, tượng trưng cho trường thọ. Người xưa rất coi trọng điềm lành, kích thước giường cũng dựa trên phong thủy và cách chơi chữ "dài" đồng âm "trường thọ", còn "hẹp" đối lập với "rộng". Qua đó, hoàng đế gửi gắm mong muốn sống lâu, khỏe mạnh. Những niềm tin mang tính tâm linh này tuy không có cơ sở khoa học, nhưng lại chiếm vị trí quan trọng trong xã hội phong kiến.

Tóm lại, việc giường của phi tần và cả hoàng đế nhỏ hẹp không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều yếu tố đan xen: chế độ cung đình, tư duy phong thủy, cấu trúc kiến trúc và quan niệm văn hóa. Dù khắt khe, những quy củ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hoàng cung xưa.

Theo Sohu, Sina, 163