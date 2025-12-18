Lời khấn cuối năm 2025: 3 điều tuyệt đối KHÔNG NÓI trước bàn thờ

Cuối năm, khi đứng trước bàn thờ trong làn khói hương mỏng, nhiều người có xu hướng nói ra tất cả những gì chất chứa suốt một năm dài. Thế nhưng, theo quan niệm dân gian, lời khấn cuối năm không phải càng nhiều càng tốt. Có những điều nếu nói ra vào thời điểm này, không những không giúp lòng nhẹ hơn mà còn khiến tâm thế bước sang năm mới trở nên nặng nề.

1. Không khấn những lời oán trách, than phiền

Cuối năm, không ít người mang cả những bức xúc trong công việc, mâu thuẫn gia đình hay chuyện không như ý để kể trước bàn thờ. Có người khấn về sự thiệt thòi, có người trách hoàn cảnh, thậm chí nhắc đến người khác với tâm trạng chưa nguôi giận.

Theo nếp nghĩ truyền thống, bàn thờ là nơi giữ sự trang nghiêm và thanh tịnh. Những lời khấn mang theo oán trách, tiêu cực dễ khiến không gian thờ cúng trở nên nặng nề. Quan trọng hơn, chính người khấn cũng khó cảm thấy an yên sau đó. Lời khấn cuối năm nên là sự khép lại, chứ không phải nơi để mở lại những điều khiến lòng còn vướng bận.

2. Không khấn xin quá nhiều, quá cụ thể

Một sai lầm khá phổ biến là biến lời khấn cuối năm thành một bản danh sách mong cầu: xin tiền bạc, xin thăng tiến, xin mua nhà, xin mọi việc phải thuận lợi hơn người khác. Lời khấn kéo dài, mong muốn nối tiếp mong muốn, khiến chính người đứng trước bàn thờ cũng cảm thấy áp lực.

Trong quan niệm xưa, cuối năm là lúc nên nói lời tạ ơn cho những gì đã có hơn là dồn dập xin cho tương lai. Khi lời khấn chỉ toàn là “xin”, mà thiếu đi sự biết ơn, tâm thế bước sang năm mới dễ mang cảm giác thiếu thốn, lúc nào cũng sợ chưa đủ. Một lời khấn giản dị, vừa đủ, thường mang lại cảm giác an tâm hơn nhiều.

3. Không nói ra những nỗi sợ của năm sau

Có người vì lo lắng mà đem cả những nỗi sợ chưa xảy ra ra khấn trước bàn thờ: sợ bệnh tật, sợ thất bại, sợ con cái khổ, sợ làm ăn không thuận lợi. Vô tình, lời khấn trở thành nơi gọi tên bất an. Sự thật, lời nói trong lúc thắp hương không chỉ là gửi gắm mà còn phản ánh trạng thái tinh thần. Mang quá nhiều nỗi sợ vào lời khấn cuối năm dễ khiến người khấn cảm thấy năm mới chưa đến đã thấy nặng lòng. Cuối năm nên là thời điểm buông bớt lo âu, không phải tự nhắc lại những điều khiến mình bất an.

Thực ra, lời khấn cuối năm 2025 không cần dài dòng hay trau chuốt. Đó có thể chỉ là vài câu ngắn gọn, nhắc rằng một năm đã qua với đủ vui buồn, cảm ơn những gì còn giữ được, và mong gia đình bình an. Khi lời khấn đủ nhẹ, người thắp hương cũng dễ khép lại năm cũ một cách êm hơn.

Giữ cho lời khấn cuối năm giản dị, không oán trách, không tham cầu quá mức, không gọi tên nỗi sợ, cũng là cách để bước sang năm 2026 với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là khấn điều gì, mà là sau nén hương ấy, lòng mình có thực sự yên hay không.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo