Dưỡng ngoài thôi là chưa đủ, phụ nữ Hàn dùng 4 loại máy này để da đẹp tận lỗ chân lông

Hàn Quốc luôn được xem là "thiên đường skincare" với những bí quyết làm đẹp được phụ nữ khắp châu Á học hỏi. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần dưỡng da bằng toner, serum hay kem dưỡng là đủ để có được làn da láng mịn như idol Hàn, thì bạn sẽ bất ngờ. Thực tế, phụ nữ Hàn luôn quan niệm: dưỡng ngoài thôi là chưa đủ, muốn da đẹp sâu từ bên trong thì cần kết hợp thêm công nghệ chăm sóc da tại nhà. Và đó là lý do vì sao hầu như cô gái Hàn nào cũng sở hữu ít nhất 1 trong 4 loại máy làm đẹp dưới đây - những trợ thủ giúp làn da được chăm sóc bài bản, không thua gì liệu trình tại spa.

1. Máy rửa mặt - Làm sạch sâu, giảm mụn và thông thoáng lỗ chân lông

Trong chu trình skincare của phụ nữ Hàn, bước làm sạch luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi họ hiểu rằng da không sạch thì mọi sản phẩm dưỡng đều trở nên vô nghĩa. Máy rửa mặt chính là "vũ khí" giúp họ duy trì làn da mịn màng không tì vết.

Máy rửa mặt hiện đại thường sử dụng công nghệ rung sóng âm giúp làm sạch sâu hơn gấp nhiều lần so với rửa tay thông thường. Những rung động này giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn, bã nhờn và cặn trang điểm ẩn trong lỗ chân lông - nguyên nhân chính gây mụn đầu đen và mụn ẩn. Bên cạnh đó, đầu silicone mềm mại còn giúp giảm ma sát, hạn chế kích ứng và bảo vệ hàng rào da. Với người Hàn, chiếc máy nhỏ bé này chính là "công cụ gỡ rối" cho mọi vấn đề da: từ lỗ chân lông to, da sần sùi cho đến da xỉn màu thiếu sức sống.

Nơi mua gợi ý: FOREO

2. Máy đẩy tinh chất - Tăng khả năng hấp thụ gấp 3 lần, tối ưu hiệu quả dưỡng da

Tinh chất tốt đến đâu nhưng da không hấp thụ được thì vẫn lãng phí. Chính vì vậy, phụ nữ Hàn rất chuộng các loại máy đẩy tinh chất - thiết bị giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn vào da nhờ công nghệ ion hoặc sóng rung nhiệt.

Khi sử dụng máy, tinh chất được "đẩy" qua các lớp biểu bì, giúp tăng khả năng hấp thụ gấp nhiều lần so với thoa tay. Điều này đặc biệt hữu ích với những sản phẩm như vitamin C, hyaluronic acid hoặc các tinh chất phục hồi mà bạn muốn phát huy tối đa công dụng. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ làm ấm bề mặt da nhẹ nhàng, giúp da mở cửa lỗ chân lông, từ đó dưỡng chất đi vào mượt mà hơn.

Công dụng dễ nhận thấy nhất khi dùng máy đẩy tinh chất là da căng mướt, đàn hồi rõ hơn và sáng khỏe theo thời gian. Đó cũng là bí quyết giúp phụ nữ Hàn duy trì được độ glow tự nhiên dù trang điểm nhẹ hay để mặt mộc.

Nơi mua gợi ý: Medicube

3. Máy massage kết hợp ánh sáng - Nâng cơ, chống lão hóa và trẻ hóa da

Không phải ai cũng có thời gian đến spa mỗi tuần, nên máy massage da mặt tại nhà trở thành lựa chọn lý tưởng của các cô gái Hàn. Những thiết bị này thường kết hợp công nghệ rung vi điểm cùng ánh sáng LED (đỏ, xanh, vàng…) để cải thiện các vấn đề lão hóa.

- Ánh sáng đỏ giúp tăng sinh collagen, cải thiện nếp nhăn và độ đàn hồi.

- Ánh sáng xanh làm dịu da, hỗ trợ kháng viêm, phù hợp với da dễ mụn.

- Ánh sáng vàng giúp da sáng khỏe, đều màu hơn.

Máy massage còn tạo hiệu ứng nâng cơ, giúp gương mặt gọn hơn và giảm tình trạng chảy xệ - vấn đề rất thường gặp ở phụ nữ sau tuổi 25. Việc sử dụng đều đặn chỉ 5-10 phút mỗi ngày cũng đủ để gương mặt trở nên tươi tắn, sắc nét hơn, giảm rõ rệt dấu hiệu stress trên làn da.

Nơi mua gợi ý: Halio

4. Máy tẩy tế bào chết - Làm mịn bề mặt da, giúp da "ăn" dưỡng chất tốt hơn

Trong khi nhiều người chỉ quen dùng scrub hoặc AHA/BHA để tẩy tế bào chết, phụ nữ Hàn còn ưa thích máy tẩy tế bào chết chuyên dụng. Loại máy này hoạt động dựa trên công nghệ rung hoặc mài vi điểm giúp loại bỏ lớp da chết một cách nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả.

Ưu điểm của máy là đều, ổn định, không gây ma sát mạnh như các hạt scrub truyền thống. Sau khi tẩy da chết bằng máy, bề mặt da trở nên mịn màng, mềm hơn và đặc biệt là hấp thụ dưỡng chất tốt gấp bội. Khi lớp da chết được loại bỏ, serum và kem dưỡng có thể thẩm thấu sâu hơn, từ đó tăng hiệu quả dưỡng trắng, cấp ẩm và chống lão hoá.

Nơi mua gợi ý: YAMAN

Chăm da kiểu Hàn không chỉ dừng lại ở việc dùng mỹ phẩm tốt, mà còn là sự kết hợp thông minh giữa dưỡng chất và công nghệ. Chính nhờ những thiết bị làm đẹp như máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất, máy massage ánh sáng và máy tẩy tế bào chết, phụ nữ Hàn mới có thể duy trì làn da căng bóng, mịn màng và trẻ lâu hơn tuổi thật.

Nếu bạn muốn nâng cấp chu trình skincare nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hãy chọn 1 loại máy phù hợp nhất với nhu cầu da của mình. Đầu tư một lần nhưng hiệu quả lại kéo dài lâu dài - đó chính là bí quyết làm đẹp thông minh mà phụ nữ Hàn đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.