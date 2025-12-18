Sao nữ Vbiz lấy chồng Tây kém tuổi, hôn nhân viên mãn như cổ tích, sống đời nữ hoàng trong căn hộ 14 tỷ

Siêu mẫu Hà Anh là một trong những gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt, ghi dấu ấn không chỉ bởi sự nghiệp bền bỉ mà còn bởi cuộc sống gia đình viên mãn. Năm 2016, cô kết hôn với Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh. Theo chia sẻ, Olly sinh năm 1984, kém Hà Anh hai tuổi và hiện sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Cả hai bén duyên sau một lần gặp gỡ tình cờ trong tiệc sinh nhật của bạn bè, rồi dần nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân.

Mới đây, Hà Anh vừa đăng tải loạt hình ảnh về căn hộ của gia đình đang được trang hoàng Noel lộng lẫy với cây thông xinh xắn đặt gần ban công. Qua khung hình này phần nào thấy được độ đẹp xịn trong tổ ấm của gia đình siêu mẫu. Được biết, gia đình Hà Anh dọn về sinh sống tại căn hộ từ đầu năm 2022. Căn hộ có trị giá khoảng 14 tỷ đồng, nằm trong một khu phức hợp hạng sang, có diện tích khoảng 170m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc "khu đất kim cương" Quận 1, TP.HCM.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây kém tuổi có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Cặp đôi có 2 con, đủ nếp đủ tẻ

Căn hộ 14 tỷ của gia đình Hà Anh đang được trang hoàng Noel lộng lẫy

Toàn cảnh không gian sống trong căn hộ 14 tỷ

Không gian sống của Hà Anh giao thoa rõ nét giữa phong cách cổ điển châu Âu và sự tối giản, ấm cúng đặc trưng của châu Á. Chia sẻ về lựa chọn này, Hà Anh cho biết dù có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và chồng là người ngoại quốc, cô vẫn là một người con Hà Nội chính hiệu. Chính vì vậy, cô mong muốn mang sự hài hòa, đan xen tinh tế của 2 nền văn hóa vào trong ngôi nhà của mình.

Hà Anh ưu tiên không gian mở, nên phòng khách, bếp và khu vực ăn uống đều được thiết kế liên thông, tạo cảm giác rộng rãi và giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kết nối, tương tác với nhau trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ban công, cô bố trí một chiếc bàn nhỏ xinh, nơi cả gia đình có thể thong thả dùng bữa sáng, nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Không gian sống xịn đẹp trong căn hộ 14 tỷ của Hà Anh

Phòng khách rộng rãi, ngay cạnh là ban công với tầm view đắt giá

Ban công là góc chill quen thuộc của vợ chồng Hà Anh

Tại ban công, cô bố trí chiếc bàn nhỏ để vừa ngồi thư giãn vừa ngắm cảnh thành phố

Góc bếp là một trong những không gian Hà Anh yêu thích nhất trong nhà

Hà Anh thích cắm hoa nên thường xuyên điểm xuyết những chậu hoa tươi cho khu bếp thêm sinh động

Phòng ngủ của vợ chồng Hà Anh cũng có ban công thoáng đãng.

Tổng hợp