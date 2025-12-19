Ngày đẹp dọn nhà tiễn năm cũ 2025, đón năm mới 2026

Dọn dẹp nhà cửa vào dịp cuối năm không đơn thuần là việc lau chùi, sắp xếp lại không gian sống. Với nhiều gia đình, đây còn là bước "chuyển giao năng lượng" quan trọng, khép lại một năm cũ và mở đường cho vận trình mới. Theo phong thủy, nếu tổng vệ sinh được thực hiện vào những ngày phù hợp, ngôi nhà không chỉ sạch sẽ về mặt vật chất mà còn nhẹ khí, thông thoáng, tạo tiền đề tốt cho tài lộc, sức khỏe và tinh thần trong năm mới.

Vì sao nên chọn ngày đẹp để dọn nhà cuối năm

Trong suốt một năm sinh hoạt, nhà cửa tích tụ không ít bụi bẩn, đồ đạc dư thừa và cả những luồng khí không còn phù hợp. Việc dọn dẹp đúng thời điểm được cho là giúp đẩy lùi khí cũ, kích hoạt sinh khí mới, từ đó giúp gia chủ cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần tích cực hơn khi bước sang năm mới. Đây cũng là lý do nhiều người không dọn nhà tùy tiện, mà thường xem ngày để tránh phạm kỵ tuổi hoặc thời điểm không thuận.

Ngoài ra, tổng vệ sinh cuối năm còn mang ý nghĩa "chủ động làm mới vận trình". Khi không gian sống gọn gàng, sáng sủa, con người cũng dễ sắp xếp lại suy nghĩ, kế hoạch và mục tiêu cho chặng đường phía trước.

Những ngày phù hợp để tổng vệ sinh cuối năm 2025

Theo lịch chọn ngày thông dụng, các mốc dưới đây được xem là thuận lợi để dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có một số tuổi cần lưu ý tránh:

Thứ Ba, 20/1/2026 (mùng 2 tháng Chạp): người tuổi Tý nên tránh.

Thứ Tư, 21/1/2026 (mùng 3 tháng Chạp): không phù hợp với tuổi Sửu

Chủ Nhật, 25/1/2026 (mùng 7 tháng Chạp): tuổi Tỵ nên tránh.

Thứ Ba, 27/1/2026 (mùng 9 tháng Chạp): không thuận cho tuổi Mùi.

Thứ Tư, 28/1/2026 (mùng 10 tháng Chạp): tuổi Thân không nên chọn.

Thứ Sáu, 6/2/2026 (19 tháng Chạp): tuổi Tỵ cần lưu ý.

Thứ Bảy, 7/2/2026 (20 tháng Chạp): không hợp với tuổi Mùi.

Thứ Ba, 10/2/2026 (23 tháng Chạp): tuổi Dậu nên tránh.

Nếu không quá đặt nặng yếu tố tuổi tác, gia chủ có thể ưu tiên chọn ngày có thời tiết khô ráo, đủ ánh sáng để việc dọn dẹp diễn ra thuận lợi và an toàn.

Trình tự dọn dẹp theo phong thủy

Phong thủy nhà ở đề cao nguyên tắc dọn dẹp có trật tự, tránh làm ngược dòng năng lượng. Cách phổ biến nhất là dọn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cụ thể, nên bắt đầu ở các phòng phía trong như phòng ngủ, phòng làm việc, sau đó mới tiến dần ra phòng khách và cửa chính. Điều này mang hàm ý đưa khí cũ ra khỏi nhà, thay vì "quét" vận xấu ngược vào bên trong. Khi lau chùi, hãy xử lý trần nhà, quạt trần, nóc tủ, kệ cao trước, rồi mới đến bàn ghế, sàn nhà. Làm đúng thứ tự sẽ giúp bụi bẩn không rơi ngược trở lại, tiết kiệm công sức và thời gian.

Những khu vực cần chú ý đặc biệt

Một số không gian trong nhà được xem là ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, nên cần được làm sạch kỹ lưỡng:

Nhà bếp: Bếp gọn gàng tượng trưng cho nguồn lộc ổn định, sinh hoạt đủ đầy. Tủ lạnh nên được sắp xếp ngăn nắp, loại bỏ thực phẩm quá hạn.

Cửa chính: Đây là nơi đón khí vào nhà. Lau sạch khung cửa, tay nắm, thay hoặc giặt thảm chùi chân giúp không gian sáng sủa, thông thoáng hơn.

Cửa sổ: Cửa sổ sạch sẽ giúp đón ánh sáng và luồng khí mới, đặc biệt quan trọng với những cửa hướng Nam hoặc Đông Nam.

Nhà vệ sinh: Cần đảm bảo sạch, khô ráo, đường thoát nước thông suốt để tránh cảm giác tù đọng, thất thoát năng lượng.

Những món đồ nên loại bỏ trước năm mới

Dọn nhà cuối năm không chỉ là lau chùi mà còn là dịp sàng lọc đồ đạc. Theo quan niệm phong thủy, những vật dụng hư hỏng hoặc không còn sử dụng chính là nơi tích tụ khí xấu, nên mạnh dạn xử lý:

Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ.

Ví tiền rách, đồ cá nhân đã xuống cấp.

Quần áo, giày dép hỏng hoặc lâu không dùng.

Thiết bị điện tử, đồ gia dụng hư.

Nội thất cũ kỹ, lung lay.

Cây cảnh khô héo.

Giẻ lau, chai lọ cũ, dây điện rối.

Giấy tờ, hóa đơn cũ để lộn xộn.

Những món còn dùng được có thể quyên góp hoặc tái chế, vừa gọn nhà vừa mang ý nghĩa tích cực.

Bước thanh tẩy sau khi dọn dẹp

Sau khi hoàn tất tổng vệ sinh, nhiều gia đình chọn cách xông nhà bằng hương thiên nhiên như trầm, đàn hương hoặc ngải cứu để tạo cảm giác dễ chịu, thanh lọc không gian. Đây cũng là lúc gia chủ nên dành vài phút tĩnh tâm, mở cửa cho nhà thông thoáng và sắp xếp lại cây xanh. Những loại cây khỏe, lá xanh như kim tiền, trúc phú quý thường được đặt ở phòng khách hoặc khu vực trung tâm để tăng sinh khí.

Cuối năm, dọn nhà không chỉ để nhà sạch hơn, mà còn để lòng người nhẹ hơn. Khi không gian sống gọn gàng, sáng sủa, việc đón năm mới cũng trở nên trọn vẹn và nhiều kỳ vọng tích cực hơn.

