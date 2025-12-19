Trinh Phạm "var thẳng" khi bị netizen chê nhà xấu

Beauty blogger Trinh Phạm là gương mặt quen thuộc với những ai yêu thích nội dung làm đẹp và lifestyle. Hiện cô sở hữu hơn 1,2 triệu lượt đăng ký trên YouTube và gần 700.000 lượt theo dõi trên Facebook. Cách đây không lâu, Trinh Phạm và chồng đã quyết định đưa cả gia đình vào TP.HCM sinh sống, chuyển về căn nhà tại khu vực Quận 9 (cũ) do vợ chồng cô mua và cải tạo lại theo đúng gu cá nhân. Trong quá trình hoàn thiện tổ ấm, Trinh Phạm thường xuyên chia sẻ video để khán giả thuận tiện theo dõi không gian sống, cũng vì thế mà nhận về nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

Mới đây, Trinh Phạm không ngại var thẳng những bình luận chê không gian sống của gia đình cô "xấu", "phạm công năng", "kiến trúc sư hơi non"... bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh. Cô dí dỏm cho biết: "Ưu điểm của việc chê nhà người khác trên mạng chính là mọi người sẽ không phải là những người ở trong căn nhà này". Vợ chồng Trinh Phạm cho biết trong quá trình làm nhà đã tham khảo rất nhiều ý tưởng trên mạng, và khi đưa vào thiết kế thì phù hợp công năng cũng như nhu cầu cá nhân, vậy nên sẽ khó làm hài lòng tất cả.

Nhận về nhiều ý kiến khen chê không gian sống, vợ chồng Trinh Phạm lắng nghe góp ý với thái độ bình tĩnh, tích cực pha chút dí dỏm

Cũng trong video mới đăng tải, vợ chồng Trinh Phạm đã chia sẻ tường tận về những chi tiết trong nhà mà cả hai tâm đắc nhất - đều là kết quả của quá trình tham khảo nhiều nguồn khác nhau và điều chỉnh để phù hợp với sinh hoạt thực tế.

Đầu tiên là khu drop off zone ngay lối vào, vợ chồng Trinh Phạm quyết định bố trí tủ chứa đồ, ghế ngồi và gương soi tại đây. Tủ chứa đồ là nơi dùng để đặt áo khoác, áo mưa, chìa khóa, trong khi phía dưới dành cho những đôi giày dép sử dụng hằng ngày, giúp việc ra vào nhà nhanh gọn hơn. Một chi tiết khác cũng được vợ chồng Trinh Phạm đánh giá cao là hệ cầu thang tích hợp đèn cảm ứng chuyển động. Vào buổi tối, đèn sẽ tự động sáng theo từng bước di chuyển, vừa tiện lợi vừa an toàn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Ở phòng khách, hệ tủ tivi đượcvợ chồng Trinh Phạm thiết kế một hộc kéo đặc biệt, có thể rút cả khối ra để giấu gọn thiết bị và dây điện, giúp tổng thể không gian gọn gàng và thoáng đãng hơn. Còn tại phòng ngủ của con, thay vì các loại rèm thông thường, vợ chồng Trinh Phạm lựa chọn rèm tổ ong nhờ khả năng cách nhiệt và cách âm tốt. Ưu điểm lớn nhất của loại rèm này là khi kéo lên, không gian vô cùng sáng thoáng, còn khi kéo xuống thì phòng tối hoàn toàn, hạn chế ánh sáng lọt vào, phù hợp với giấc ngủ của trẻ.

Trong khu vực tủ quần áo, vợ chồng Trinh Phạm áp dụng ý tưởng đèn tự sáng dần khi mở tủ, giúp việc chọn đồ thuận tiện hơn, nhất là vào buổi tối hoặc sáng sớm. Chi tiết cuối cùng mà cả hai đặc biệt ưng ý là phần mái hiên ngoài ban công được ốp gỗ, kết hợp cùng đèn trụ để tạo điểm nhấn, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa mang lại cảm giác ấm áp cho không gian.

Một số hình ảnh về không gian sống của vợ chồng Trinh Phạm: