Mẹ 2 con dọn 6 tầng nhà chỉ 1 tiếng mỗi ngày: Nhờ một “chiêu” đơn giản mà tầng nào cũng sạch thơm bóng loáng

Là một người vợ, một người mẹ của 2 em bé và đồng thời cũng tự kinh doanh riêng, Thu Trang (Hà Nội) luôn có lịch trình bận rộn từ sáng đến tối. Thế nhưng giữa bộn bề công việc, cô vẫn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chăm chút cho tổ ấm của mình. Với Trang, giữ cho nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng không chỉ là thói quen mà còn là cách cô nuôi dưỡng sự bình yên cho cả gia đình.

Thu Trang và gia đình nhỏ của cô.

Căn nhà 6 tầng luôn sạch bong, sáng bóng nhờ đôi tay của mẹ 2 con

"Từ quê ra thành phố lập nghiệp hai vợ chồng mình từng chẳng dám mơ có đủ tiền mua nhà Hà Nội. Thế rồi từ quyết tâm và cố gắng, chúng mình đã có căn nhà đầu tiên năm 27 tuổi. Có nhà rồi mới biết lo toan, cảm giác ở trong căn nhà của chính mình, chỉ muốn chăm sóc, nâng niu nó thật nhiều.

Từ một căn chung cư nhỏ 58m2, với quyết tâm lớn hơn, mới đây tụi mình đã chuyển sang một căn nhà khác rộng rãi hơn một chút với diện tích 36m2 x 6 tầng để các bạn nhỏ có không gian lớn lên và cũng phù hợp với nhịp sống của hai vợ chồng. Với mình thì ở đâu có những người mình yêu, ở đó là nhà. Chỉ muốn loanh quanh dọn dẹp để nhà luôn ấm áp, an yên" - Thu Trang chia sẻ.

Không gian bếp là nơi mẹ 2 con dành nhiều thời gian nhất, luôn mang màu xanh của cây lá, sự gọn gàng và mùi thơm của những món ăn quen thuộc. Cô kể rằng căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của hai bé, tiếng nước sôi trong bếp và sự háo hức khi bọn trẻ nếm thử món mẹ nấu rồi tặng mẹ những lời khen ngọt lịm.

Công việc bận rộn khiến có khi Trang phải đi gần trọn tuần, thế nên cô luôn tranh thủ thời gian để sắp xếp lại nhà cửa. Nếu ở chung cư việc dọn dẹp đơn giản hơn, thì với nhà 6 tầng, cô phải để ý đến nhiều chi tiết như cầu thang, hành lang, sân thượng…

Mỗi ngày, dù bận đến mấy vẫn dành 1 tiếng dọn dẹp từ tầng 1 lên tầng 6

Thu Trang xem dọn dẹp như một cách để xả stress: "Mình cảm thấy lòng mình an hơn, nhẹ nhõm hơn khi ở trong một không gian thoáng mát, có cây xanh và luôn ngăn nắp". Mỗi ngày, mẹ 2 con dành khoảng một tiếng để dọn dẹp căn nhà 6 tầng, một tiếng đồng hồ nghe có vẻ nhanh nhưng đây lại là căn nhà 6 tầng, mỗi ngày đều đặn như vậy, đòi hỏi Thu Trang cũng có những "chiêu thức" riêng để dọn dẹp một cách khoa học và hiệu quả.

Bước 1: Chuẩn bị các vật dụng cần thiết

Chuẩn bị sẵn túi rác, một giỏ nhựa lớn để gom đồ, khăn microfiber, bình xịt đa năng, găng tay và một chiếc khăn sạch khô khác. Dụng cụ sẵn sàng thì dọn dẹp sẽ liền mạch, không bị ngắt quãng.

Bước 2: Đi một vòng gom và vứt nhanh

Bắt đầu từ phòng khách rồi đi một vòng khắp nhà. Thứ gì rác thì bỏ vào túi, còn đồ đang sai vị trí thì cho hết vào một giỏ. Sau vòng này nhìn nhà đã gọn mắt hơn rất nhiều rồi đấy.

Bước 3: Lau bề mặt từ trên xuống

Lau bụi và bề mặt theo thứ tự: kệ cao, bàn, rồi xuống đến ghế và sàn. Riêng bếp và toilet, thì xịt dung dịch trước rồi để đó, trong lúc lau chỗ khác thì dung dịch đã kịp ngấm, quay lại lau sẽ rất nhanh.

Bước 4: Quét, hút và lau sàn

Đây là khâu cuối để căn nhà sáng hẳn lên, ưu tiên lối đi chính, bếp và chỗ sinh hoạt chung. Dụng cụ lau dọn gồm cây lau nhà, chổi quét kèm robot lau hút. Quét bụi trước bằng chổi, sau đó dùng cây lau nhà lau cầu thang, tầng 3,4,5; còn tầng 1 và 2 dùng robot để hút bụi và lau sạch lại.

Bước 5: Sắp xếp lại các đồ đạc nhầm chỗ

Sau khi lau sàn, sắp xếp và cấp gọn đồ đạc về đúng chỗ. Cuối cùng là bước đổ rác, mở hết các cánh cửa cho thoáng và nhà có không khí tươi mới.

Một mẹo hay mà Thu Trang thường áp dụng khi lau dọn nhà cửa, mà cô thấy cực kỳ hiệu quả để sàn nhà luôn sạch và bóng loánh, đó là lâu nhà bằng nước nóng. Hay đôi khi chỉ là thói quen sinh hoạt của cả gia đình như dùng dép đi trong nhà cũng có thể tránh được việc chân có mồ hôi hay bụi bẩn tiếp xúc xuống sàn nhà.

Mẹ 2 con cũng tâm sự rằng, nhà cửa sạch sẽ không phải do một mình cô dọn dẹp mà nhờ cả gia đình cùng tham gia. Chồng phụ robot hút bụi, rửa chén, cho đồ vào máy giặt. Hai bé thì có trách nhiệm dọn góc học tập và đồ chơi của mình hàng ngày. "Như vậy mình không bị quá áp lực vì nhiều việc, lại khuyến khích mọi người san sẻ cùng nhau và gắn kết nhiều hơn" - cô chia sẻ.

Mẹo nhỏ làm sạch cặn canxi bám trụ, giúp bồn rửa trong bếp luôn thơm, sáng bóng

Trong quá trình chăm sóc nhà cửa, mẹ 2 con còn đúc kết được nhiều mẹo nhỏ hữu ích. Một trong số đó là cách xử lý cặn canxi - thứ khiến rất nhiều người khó chịu, trong khi khôngp hải chất tẩy rửa nào cũng có thể giải quyết được.

"Mình khá stress về cặn canxi, không phải ở mức nhẹ mà ăn sâu xuống bề mặt inox của vòi nước nhìn rất khó chịu. Mình không muốn dùng hoá chất nên thử nước rửa tay, rồi baking soda nhưng không sạch. Cho đến khi mình kết hợp dấm và kem đánh răng thì các vết cứng đầu mới xi nhê và khiến mình thở phào."

Cách làm của cô đơn giản:

- Xịt đẫm dấm trắng lên vòi nước.

- Sau đó dùng mút mềm có thoa kem đánh răng để chà.

- Nếu chưa sạch hẳn thì làm lại lần nữa, đảm bảo sáng bóng và sạch cặn.

Còn với bồn rửa trong bếp, nơi thường xuyên rửa các loại như rau củ quả, thịt cá... nên thường xuyên bị ám mùi, thậm chí dầu mỡ bị két lại, để lâu rất khó làm sạch.

Mẹ 2 con có cách làm sạch bồn rửa trong bếp rất đơn giản. Cô dùng chanh và một chút nước rửa chén. Những hôm bồn bám cặn hay có mùi đồ ăn, cách này giúp sạch và thơm nhanh. Khi cần thiết hơn, cô dùng thêm kem tẩy đa năng để làm sạch. "Tối nào cũng phải rửa sạch bồn rửa, đổ rác rồi mới yên tâm đi ngủ. Sáng dậy thấy bếp sạch là tinh thần mình cũng tốt hơn hẳn" - Thu Trang chia sẻ.

Với Trang, chăm sóc nhà cửa không phải chuyện lớn, mà chỉ là cách cô giữ cho cuộc sống gia đình nhỏ luôn gọn gàng, ấm áp và dễ chịu. Nhà không cần rộng, chỉ cần sạch, thoáng và có tiếng cười của các con là đủ để cô thấy hạnh phúc.

Nguồn: NVCC