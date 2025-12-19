5 món hàng shipper "sợ" nhất, đặc biệt là cái cuối cùng

Ai cũng biết công việc của một shipper là nhận hàng từ người bán và giao đến tay người mua. Nghe qua thì đơn giản, nhưng chỉ khi ngồi lên xe, chạy qua đủ loại đường sá, thời tiết và tình huống phát sinh, người ta mới thấy nghề này không hề "nhẹ việc". Không phải món hàng nào cũng giống nhau, có những đơn giao đi rất nhanh gọn, nhưng cũng có những món khiến shipper cảm thấy "sợ", bởi rủi ro trong quá trình vận chuyển luôn cao hơn bình thường.

1. Hàng dễ vỡ, dễ hỏng

Đứng đầu danh sách chắc chắn là thủy tinh, gốm sứ, đồ trang trí bằng sành, bình hoa, ly chén. Khi nhận hàng, phần lớn đều đã được người bán bọc nhiều lớp xốp, giấy hoặc thùng carton khá cẩn thận. Thế nhưng từ cửa hàng đến tay người nhận là cả một quãng đường với đủ loại rủi ro như ổ gà, phanh gấp hay thậm chí chỉ là một cú nghiêng xe lúc quay đầu.

2. Đồ cồng kềnh, quá khổ

Quạt đứng, cây cảnh lớn, thùng hàng cao quá yên xe,… đều thuộc nhóm khiến shipper phải "đau đầu". Với xe máy, việc chở những món này vừa nặng vừa khó buộc chắc, chưa kể ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và khả năng giữ thăng bằng. Đường đông, hẻm nhỏ, lên xuống vỉa hè đều trở thành thử thách. Nếu chẳng may làm trầy xước hoặc đổ ngã, thiệt hại không nhỏ.

3. Hàng dễ gây mùi

Những món hàng có mùi mạnh hoặc dễ làm bẩn cũng là nỗi ám ảnh không nhỏ với shipper. Hải sản sống, cá, mực, tôm hay đồ dùng vệ sinh cho vật nuôi đều khiến shipper phải rất cẩn thận. Chỉ cần nước rỉ ra hoặc túi bọc không kín, mùi có thể ám vào cốp xe, thùng giao hàng hoặc quần áo. Việc vệ sinh sau đó vừa mất thời gian vừa tốn công sức. Với shipper chạy nhiều đơn liên tục, một món hàng gây mùi có thể ảnh hưởng đến các đơn tiếp theo, khiến khách khác phàn nàn dù không liên quan.

4. Hàng có giá trị cao

Nhóm hàng mang giá trị lớn như điện thoại, laptop, máy ảnh, trang sức… luôn tạo áp lực không nhỏ cho shipper trong suốt quá trình vận chuyển. Những món đồ này đòi hỏi sự cẩn trọng cao hơn bình thường, từ khâu bảo quản đến lúc giao tận tay người nhận. Áp lực không chỉ nằm ở giá trị tiền bạc, mà còn ở trách nhiệm nếu chẳng may xảy ra thất lạc hay hư hỏng. Chỉ cần giao chậm, giao nhầm hoặc xuất hiện một vết trầy xước nhỏ, shipper cũng rất dễ rơi vào tình huống khó giải thích và mất nhiều thời gian xử lý.

5. Bánh kem

Bánh kem là một trường hợp rất đặc biệt. Nhẹ, không cồng kềnh, nhìn qua tưởng như giao hàng "nhàn tênh", nhưng thực tế lại là nỗi sợ quen thuộc của nhiều shipper. Vấn đề không nằm ở việc bánh có vỡ hay không, mà ở hình dạng ban đầu. Chỉ cần bánh hơi nghiêng, lớp kem bị xô lệch, hoa trang trí méo đi một chút là người nhận đã có thể không hài lòng. Có những chiếc bánh được tạo hình cầu kỳ, nhiều tầng, chỉ cần rung lắc nhẹ là có thể mất dáng ngay.