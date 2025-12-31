Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: 360 độ góc nào cũng phong thần, mặc sang đến nỗi toàn cầu muốn copy

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố hằng năm từ năm 1990 đến nay luôn là bảng xếp hạng nhan sắc gây chú ý trên toàn cầu. Những năm gần đây, danh sách này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi đạt hàng trăm triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Theo TC Candler, bảng xếp hạng không dựa đơn thuần vào mức độ nổi tiếng hay phạm vi hoạt động tại một quốc gia nhất định. Mỗi năm, hàng trăm nghìn nhân vật nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia được đưa vào danh sách đề cử, và chỉ 100 gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn.

Ngày 28/12 vừa qua, TC Candler vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong đó, Rosé (BLACKPINK) xuất sắc giành vị trí quán quân ở hạng mục nữ. Có thể nói, năm 2025 là năm "đại thắng" của giọng ca APT. khi cô liên tục ghi dấu ấn với loạt giải thưởng, danh hiệu và sự công nhận mạnh mẽ từ công chúng toàn cầu.

Rosé được xướng tên ở vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler công bố.

Rosé sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang càng không có gì để chê

Không chỉ sở hữu nhan sắc thuộc hàng top đầu, phong cách thời trang của Rosé cũng được đánh giá cao. Trên sân khấu, nữ idol sinh năm 1997 luôn xuất hiện với hàng loạt outfit lộng lẫy và nổi bật. Thế nhưng ở đời thường, Rosé lại trung thành với phong cách tối giản, tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng rất riêng. Chính sự tiết chế vừa đủ trong cách phối đồ đã giúp cô trở thành một trong những "sách mẫu" mặc đẹp được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là với những ai theo đuổi gu thời trang đơn giản mà sành điệu.

Ngắm loạt set đồ thu đông của Rosé, bạn chắc chắn sẽ bỏ túi không ít công thức phối đồ dễ ứng dụng nhưng vẫn cực kỳ thời thượng.

Tủ đồ mùa đông của Rosé không thể thiếu áo dạ dáng dài - món đồ được gái Hàn và nhiều tín đồ thời trang đặc biệt ưa chuộng. Thiết kế này không chỉ giữ ấm tốt mà còn dễ phối, cứ diện là toát ngay vẻ sang chảnh, lại còn hack dáng vô cùng hiệu quả. Rosé thường kết hợp áo dạ dài với quần suông hoặc jeans để tạo tổng thể thanh lịch, hiện đại. Vào những ngày lạnh, cô nàng thường quàng thêm một chiếc khăn, vừa tăng điểm nhấn cho outfit vừa khiến set đồ trông cuốn hút hơn.

Rosé đặc biệt yêu thích blazer. Với lợi thế vóc dáng cao ráo, kiểu áo này càng tôn lên vẻ thanh lịch và chỉn chu trong phong cách của cô. Đặc biệt, những set blazer gồm áo và quần đồng màu thường xuyên được Rosé lựa chọn, giúp tổng thể trang phục trông hài hòa, sang trọng và cuốn hút.

Trong street style đời thường, Rosé thường ưu ái những chiếc áo denim cá tính. Cô trung thành với cách phối cùng quần jeans hoặc quần suông, tạo nên tổng thể phóng khoáng mà vẫn rất thời thượng. Cách mix đồ của Rosé không cầu kỳ, hạn chế họa tiết nhưng nhờ phom dáng chuẩn và màu sắc tinh tế, mỗi set đồ đều toát lên vẻ sành điệu rất riêng.

Dễ nhận ra áo khoác da chính là món "must have" trong tủ đồ thu đông của Rosé. Mỗi khi muốn lên đồ theo phong cách cá tính nhưng vẫn giữ được sự tối giản và tinh tế, cô nàng gần như luôn chọn áo da làm điểm nhấn. Với item này, Rosé thường phối nhẹ nhàng bên trong cùng áo thun trắng hoặc đen basic.

Mùa đông chắc chắn không thể vắng bóng những chiếc áo len, và Rosé cũng không ngoại lệ. Trong tủ đồ của cô, áo len xuất hiện với tần suất dày đặc, chủ yếu là các thiết kế trơn màu, gần như không có họa tiết cầu kỳ. Để tránh cảm giác đơn điệu, Rosé khéo léo tạo điểm nhấn bằng cách thay đổi bảng màu, từ những gam rực rỡ, tươi sáng đến các tông trung tính nhẹ nhàng.

