"Đặc sản" Hong Kong: Nhà bé tí hon vẫn tiện nghi đến từng centimet, 10 triệu người xem xin bái phục

Hong Kong (Trung Quốc) tấc đất tấc vàng nên không dễ để sở hữu một căn nhà, sống thoải mái trong một không gian nhỏ lại càng là bài toán khó. Bởi vậy, câu chuyện của cô gái trẻ làm việc suốt 10 năm, dành dụm để sở hữu căn hộ vỏn vẹn 14m² nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và trở thành sách mẫu để nhiều người học hỏi.

Theo chia sẻ của chủ nhà, phần tốn nhiều công sức nhất là quá trình đo đạc, lựa chọn vật liệu và kiểm tra các tủ đóng theo kích thước riêng. Từ màu sắc, độ dày ván, kiểu dáng cánh tủ cho đến khâu lắp đặt, tất cả đều được kiểm tra kỹ để tránh sai lệch, đảm bảo sự liền mạch và gọn gàng cho tổng thể không gian.

Ngay khi bước vào nhà là khu vực tiền sảnh với một tủ giày cao khoảng 1m, đủ để cất gọn toàn bộ giày dép. Mặt tủ được chừa lại một khoảng trống để đặt đồ trang trí nên căn phòng dù nhỏ vẫn luôn toát ra "vibe" nữ tính. Phía trên là hệ tủ treo giúp tăng thêm không gian lưu trữ.

Kế bên là khu bếp được thiết kế theo dạng chữ I, chạy dọc theo tường. Tường bếp ốp gạch vuông màu xanh nhạt, kết hợp các kệ mở phía trên thay cho tủ treo nhằm giảm cảm giác nặng nề trong không gian nhỏ. Cô gái bố trí máy giặt và tủ lạnh được âm gọn dưới hệ tủ bếp, giúp tận dụng triệt để diện tích mà vẫn giữ mặt bàn bếp thông thoáng khi nấu nướng.

Liền kề bếp là một chiếc bàn chữ nhật nhỏ vừa là bàn làm việc, vừa là bàn ăn. Để giữ cho khu vực này luôn sạch sẽ, chủ nhà sử dụng một tấm nhựa trong suốt phủ mặt bàn khi ăn uống, khi không dùng thì lau sạch và cất đi.

Đối diện bàn làm việc là hệ tủ quần áo cao kịch trần, chiếm trọn một mảng tường. Cách chủ nhà phân chia bên trong khá khoa học: quần áo mặc thường xuyên treo ở tầm trung, đồ nhỏ như tất được xếp ở các ngăn thấp, trong khi đồ trái mùa và chăn mền được đưa lên tầng trên cùng.

Ngoài ra còn có một khu vực tiếp khách nhỏ được bố trí cạnh tủ quần áo với một chiếc sofa xanh nhạt. Chủ nhà dự định thay bằng sofa gấp để khi cần có thể kéo ra thành giường, phục vụ khách ngủ lại khi cần.

Dù diện tích chỉ vỏn vẹn 14m2 nhưng căn nhà này vẫn có phòng tắm riêng. Phòng tắm được thiết kế theo dạng 3 trong 1 với khu vệ sinh, rửa mặt và tắm cùng nằm trong một không gian. Cô gái lựa chọn gạch vuông xanh đồng màu từ tường đến sàn, kết hợp đèn trần ánh sáng mạnh, giúp phòng tắm dù không có cửa sổ vẫn sáng sủa, gọn gàng và sạch sẽ.

Cuối cùng là nơi riêng tư nhất - phòng ngủ được đặt ở sâu bên trong, với chiếc giường bố trí theo chiều dọc để vừa khít diện tích. Căn hộ chỉ có một cửa sổ lớn nhưng nhờ thiết kế mở và hạn chế vách ngăn, ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào. Ánh nắng chiếu vào căn nhà nhỏ mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho không gian sống hơn hẳn.

Không quá rộng rãi hay hào nhoáng, căn hộ 14m² này chinh phục người xem bởi sự chỉn chu, tính toán kỹ lưỡng và cảm giác an yên mà nó mang lại. Dù nhỏ nhưng đó vẫn là một không gian đủ để trở về sau ngày làm việc, đọc sách, xem phim, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị mà trọn vẹn.

Nguồn: post.smzdm