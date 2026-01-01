Mùng 1 Tết Dương 2026: Tôi khuyên bạn làm 3 việc này để cả năm lộc lá

Mùng 1 Tết Dương lịch không phải ngày lễ to, nhưng lại là một cột mốc rất “nhạy”. Sau cả năm cũ mệt mỏi, ai cũng mong bước sang năm mới nhẹ đầu hơn, ví tiền đỡ căng hơn và cuộc sống trôi chảy hơn một chút. Không cần cúng bái rườm rà, cũng chẳng cần làm gì cao siêu, chỉ cần 3 việc nhỏ dưới đây, làm đúng và làm đủ, là đã đủ tạo đà cho cả năm 2026 rồi.

1. Dọn lại đúng một góc trong nhà, đừng tham dọn cả căn

Nhiều người cứ nghĩ đầu năm phải tổng vệ sinh, lật tung cả nhà lên mới gọi là khởi đầu mới. Thực tế, làm vậy rất dễ mệt và sinh bực bội ngay ngày đầu năm. Mùng 1, tôi chỉ khuyên bạn chọn đúng một góc để dọn, tốt nhất là nơi bạn nhìn thấy nhiều nhất mỗi ngày. Có thể là bàn làm việc, kệ giày ở cửa ra vào hoặc góc bếp hay đứng nấu ăn. Dọn gọn lại, bỏ bớt đồ không dùng, lau sạch một lượt là đủ.

Vì sao việc này có lợi? Một không gian gọn gàng giúp đầu óc nhẹ hơn, mà đầu óc nhẹ thì quyết định tài chính, chi tiêu, mua sắm trong năm cũng tỉnh táo hơn. Lộc lá đôi khi không đến từ việc kiếm thêm, mà đến từ việc ít hao hụt vì những quyết định bốc đồng.

2. Đi chợ hoặc mua sắm đầu năm, chỉ mua đồ dùng lâu dài

Mùng 1 rất dễ rơi vào hai thái cực: hoặc không dám mua gì vì sợ xui, hoặc mua quá tay vì nghĩ đầu năm “xả lộc”. Cách làm khôn ngoan hơn là: nếu mua, hãy mua đồ dùng lâu dài, không phải đồ tiêu xài nhất thời. Ví dụ như gia vị khô, đồ bếp bền, vật dụng gia đình hay dùng, hoặc thực phẩm có thể trữ được. Những món này vừa không tạo cảm giác lãng phí, vừa giúp bạn bước vào năm mới với tâm thế chủ động. Bạn sẽ thấy rõ tiền mình bỏ ra có giá trị, dùng được lâu, không phải vứt xó sau vài tuần.

Đầu năm mua đúng thứ cần dùng, cả năm sau đó cũng dễ giữ được thói quen chi tiêu gọn gàng, đây là nền tảng rất quan trọng để lộc lá ở lại lâu, chứ không chỉ ghé qua.

3. Tránh than thở và so sánh trong đúng ngày mùng 1

Việc này nghe có vẻ không liên quan đến tiền bạc hay lộc lá, nhưng lại ảnh hưởng nhiều hơn bạn nghĩ. Mùng 1 là ngày rất dễ rơi vào so sánh: so nhà người khác, so thu nhập, so cuộc sống, rồi buột miệng than thở vài câu cho nhẹ lòng. Nhưng những câu nói đó lại vô tình kéo tâm trạng đi xuống ngay từ đầu năm.

Không cần phải tích cực quá đà, chỉ cần đừng mở đầu năm mới bằng sự chán nản. Nếu có tụ tập, nói chuyện vui vẻ, hạn chế bàn chuyện thiếu tiền, áp lực hay chuyện cũ chưa xong của năm trước. Một tinh thần thoải mái giúp bạn nhìn cơ hội rõ hơn, bình tĩnh hơn khi quyết định mua sắm, đầu tư hay thay đổi công việc. Lộc lá không chỉ là tiền, mà là khả năng nhận ra cơ hội khi nó xuất hiện.

Mùng 1 Tết Dương lịch 2026 không cần làm lớn, cũng không cần làm nhiều. Chỉ cần dọn gọn một góc nhà, mua đúng vài món dùng lâu và giữ tâm thế dễ chịu trong ngày đầu năm, bạn đã tự tạo cho mình một khởi đầu đủ tốt. Còn lộc lá có đến dày hay mỏng, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách bạn sống và chi tiêu trong suốt 365 ngày sau đó. Nhưng ít nhất, mùng 1 làm đúng, thì cả năm cũng đỡ vấp ngay từ bước đầu tiên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm