Bác sĩ da liễu Hàn Quốc chỉ ra 7 món chăm da bình dân nhưng hiệu quả thật sự

Giữa một "rừng" mỹ phẩm Hàn Quốc với đủ mức giá từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng, không ít người tiêu dùng bối rối khi lựa chọn sản phẩm vừa hiệu quả, vừa an toàn lại không quá tốn kém. Mới đây, bác sĩ da liễu Hàn Quốc Hee Jin Koh - người có gần 100 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội - đã chia sẻ danh sách những món mỹ phẩm bình dân mà chính cô đánh giá cao và tin dùng trong thực hành chăm sóc da hằng ngày. Điểm chung của các sản phẩm này là bảng thành phần khoa học, tập trung vào hiệu quả thực tế thay vì quảng cáo hào nhoáng.

1. Celimax Pore + Dark Spot Brightening Serum

Đây là một loại serum làm sáng da được đánh giá cao nhờ công thức tập trung vào các hoạt chất "xử lý gốc rễ" của thâm sạm. Sản phẩm chứa niacinamide giúp cải thiện sắc da, axit tranexamic hỗ trợ làm mờ đốm nâu và Melazero™ V2 - hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành melanin mới. Theo bác sĩ Koh, serum này phù hợp với làn da có thâm mụn, xỉn màu hoặc bắt đầu xuất hiện nám nhẹ nhưng vẫn muốn dùng sản phẩm dịu nhẹ, giá hợp lý để duy trì lâu dài.

Nơi mua: Celimax

2. Dr. Althea Vitamin C Boosting Serum

Không phải ai cũng có thể dùng vitamin C nồng độ cao. Vì vậy, bác sĩ Koh đánh giá cao serum vitamin C dịu nhẹ của Dr. Althea khi kết hợp axit tranexamic để tăng hiệu quả làm đều màu da và chống oxy hóa mà không gây châm chích mạnh. Kết cấu dễ thấm, dùng được cho da nhạy cảm và mức giá "mềm" khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu dùng vitamin C.

3. Aestura Atobarrier 365 Cream Mist

Xịt khoáng không chỉ để làm mát da. Với Aestura Atobarrier 365 Cream Mist, vai trò chính là cấp ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da nhờ hệ ceramides đặc trưng. Bác sĩ Koh cho biết đây là sản phẩm có thể xịt nhiều lần trong ngày mà không gây bí da, đặc biệt hữu ích cho da khô, da nhạy cảm hoặc da đang treatment cần phục hồi. Điểm cộng lớn là giá thành dễ chịu so với chất lượng mang lại.

Nơi mua: Aestura

4. Dr. Reju-All PD3 Advanced PDRN Rejuvenating Cream

Kem dạng gel này nổi bật với 1200 ppm PDRN - nồng độ được xem là tối ưu trong việc hỗ trợ tái tạo và phục hồi da. Kết hợp cùng niacinamide và panthenol, sản phẩm vừa giúp da đủ ẩm, vừa tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Bác sĩ Koh đánh giá đây là lựa chọn thông minh cho làn da yếu, da sau treatment hoặc da có dấu hiệu lão hóa sớm nhưng chưa cần dùng sản phẩm quá đắt tiền.

5. Beauty Of Joseon Revive Eye Serum Ginseng + Retinal

Vùng da quanh mắt vốn mỏng và dễ kích ứng, vì vậy không phải serum mắt chứa retinoid nào cũng phù hợp. Sản phẩm này sử dụng retinal với nồng độ vừa phải, kết hợp chiết xuất nhân sâm giúp cải thiện nếp nhăn nhỏ và độ đàn hồi. Theo bác sĩ Koh, ưu điểm lớn nhất là hiệu quả chống lão hóa rõ rệt nhưng nguy cơ kích ứng thấp, rất phù hợp cho người mới bắt đầu chăm sóc vùng mắt.

Nơi mua: Beauty Of Joseon

6. Aestura Atobarrier 365 Cream

Nếu cần một loại kem dưỡng "quốc dân" cho da khô và da nhạy cảm, đây là cái tên không thể bỏ qua. Sản phẩm ứng dụng công nghệ viên nang giúp đưa ceramides vào sâu trong hàng rào bảo vệ da, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm lâu dài. Bác sĩ Koh cho rằng đây là loại kem có thể dùng quanh năm, đặc biệt lý tưởng cho những ai có làn da yếu, dễ bong tróc hoặc đang phục hồi sau treatment.

Nơi mua: Aestura

7. Goodal Houttuynia Cordata Calming Moisture Sun Cream

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong mọi chu trình chăm sóc da. Goodal Houttuynia Cordata Calming Moisture Sun Cream có kết cấu lỏng nhẹ như sữa, thoa lên không để lại vệt trắng, không bết dính và rất dễ dùng hằng ngày. Chiết xuất diếp cá giúp làm dịu da, phù hợp với da nhạy cảm hoặc da dầu mụn. Theo lời bác sĩ Koh, đây là sản phẩm "thật sự tốt" trong phân khúc giá bình dân.

Nơi mua: Goodal

Danh sách 7 món mỹ phẩm trên cho thấy một điều rõ ràng: chăm sóc da hiệu quả không nhất thiết phải đi kèm mức giá cao. Với bảng thành phần hợp lý, công thức khoa học và khả năng sử dụng lâu dài, những sản phẩm được bác sĩ da liễu Hàn Quốc lựa chọn hoàn toàn có thể trở thành nền tảng vững chắc cho chu trình skincare của nhiều người. Điều quan trọng nhất vẫn là hiểu làn da của mình và kiên trì sử dụng sản phẩm phù hợp - đó mới là "bí quyết đẹp da" bền vững nhất.