3 loại cây đuổi chuột khỏi nhà cực hiệu quả

Khi thời tiết lạnh dần và nguồn thức ăn ngoài tự nhiên trở nên khan hiếm, chuột và các loài gặm nhấm khác có xu hướng tìm cách xâm nhập vào nhà ở để trú ẩn. Tờ Express (Anh) thông tin, theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, mùa đông, đặc biệt là tháng 1, là thời điểm chuột hoạt động mạnh hơn. Ngoài việc bị thu hút bởi hơi ấm, chuột còn dễ tìm đến những ngôi nhà có thức ăn thừa hoặc khu vực kín gió.

Đáng lo ngại hơn, chuột sinh sản rất nhanh. Theo Express, một con chuột cái có thể sinh 6 lứa, tức khoảng từ 6 - 13 con chuột con mỗi năm. Điều này khiến nguy cơ bùng phát thành ổ chuột trong nhà tăng cao nếu không kiểm soát sớm.

Bên cạnh các biện pháp bịt kín lối vào, nhiều chuyên gia cho rằng việc trồng hoặc đặt một số loại cây có mùi hương đặc trưng cũng có thể giúp đuổi chuột một cách tự nhiên.

Đuổi chuột khỏi nhà bằng cách trồng 3 loại cây này

1. Cây khuynh diệp

Chuột rất sợ mùi của cây khuynh diệp (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, chuột đặc biệt ghét mùi khuynh diệp. Đây được xem là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất để xua đuổi chuột khỏi không gian sống. Gia chủ có thể trồng cây khuynh diệp trong vườn hoặc sử dụng tinh dầu khuynh diệp pha loãng với nước để xịt quanh những khu vực chuột dễ xâm nhập như lỗ thoát nước, chân tường hay khe cửa. Việc duy trì mùi hương này đều đặn được cho là giúp giảm đáng kể khả năng chuột quay lại.

2. Cây hoa oải hương

Cây hoa oải hương (Ảnh minh họa).

Oải hương không chỉ mang lại mùi hương dễ chịu cho con người mà còn là mùi mà chuột rất sợ. Các chuyên gia cho biết, đặt cây oải hương trong nhà hoặc sử dụng tinh dầu oải hương có thể giúp hạn chế nguy cơ chuột xâm nhập.

Ngoài tác dụng xua đuổi chuột, oải hương còn được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng tạo cảm giác thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ.

3. Cây bạc hà

Cây bạc hà lục (Ảnh minh họa).

Bạc hà, đặc biệt là bạc hà lục, được xem là một trong những loại cây dễ trồng và có hiệu quả trong việc đuổi chuột. Mùi hương mạnh của bạc hà khiến chuột khó chịu và không muốn ở lại lâu.

Gia chủ có thể đặt những chậu bạc hà nhỏ quanh nhà hoặc trồng bạc hà trong vườn để tạo hàng rào mùi hương tự nhiên, khiến chuột e dè khi tiếp cận khu vực sinh sống.

Kết hợp các biện pháp để đuổi chuột khỏi nhà hiệu quả hơn

Các chuyên gia cho rằng, việc trồng những loại cây có mùi hương khiến chuột khó chịu chỉ phát huy tác dụng rõ rệt khi được thực hiện song song với các biện pháp phòng ngừa cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đó, gia đình cần hạn chế tối đa nguồn thức ăn có thể thu hút chuột, thường xuyên dọn dẹp thức ăn thừa, rác hữu cơ và giữ không gian quanh nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Bên cạnh đó, việc che chắn các khe hở, lỗ thoát nước, chân tường hay những vị trí chuột dễ chui vào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn loài gặm nhấm này xâm nhập.

Dù không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp kiểm soát chuyên nghiệp khi tình trạng chuột đã nghiêm trọng, nhưng việc kết hợp cây xanh cùng thói quen sinh hoạt gọn gàng, chủ động phòng ngừa vẫn được đánh giá là cách tiếp cận an toàn, phù hợp với nhiều gia đình.