Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài "chấm sổ" tháng 1: Cứ diện màu vàng là mọi sự hanh thông, cả năm viên mãn

Trong quan niệm dân gian và phong thủy phương Đông, tháng 1 là thời điểm giao thoa của đất trời, mang hành Thổ vượng khí. Màu vàng không chỉ đại diện cho hành Thổ vững chãi, mà còn là biểu tượng của hoàng kim, của sự sung túc và quyền quý. Khoác lên mình màu vàng vào thời điểm này giống như việc bạn đang tự nạp cho mình một nguồn năng lượng ấm áp, xua tan đi sự ảm đạm của mùa đông và kích hoạt cung tài lộc. Đặc biệt với ba con giáp này, màu vàng không chỉ là thời trang, đó là tín hiệu của sự may mắn đang gõ cửa.

1. Tuổi Sửu: Vững chãi đón lộc, tiền tài "gõ cửa"

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, cần mẫn và bản tính hiền lành như đất. Tháng 1 này là thời điểm "thu hoạch" sau một năm dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Năng lượng của tháng rất hợp với bản mệnh của người tuổi Sửu, và màu vàng chính là chất xúc tác hoàn hảo nhất để thăng hoa vận khí.

Khi khoác lên mình những trang phục màu vàng từ vàng mù tạt trầm ấm đến vàng pastel nhẹ nhàng, người tuổi Sửu sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn và lạc quan hơn hẳn. Màu sắc này giúp bạn củng cố sự tự tin, đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt trong thời điểm "nước rút" cuối năm. Không chỉ vậy, màu vàng còn giúp đường nhân duyên của tuổi Sửu thêm phần khởi sắc.

Một chiếc áo len màu vàng kem hay một chiếc khăn choàng màu nắng sẽ khiến bạn trở nên dịu dàng, dễ mến hơn trong mắt người đối diện, từ đó thu hút được quý nhân giúp đỡ trong công việc hoặc tìm thấy sự ấm áp trong chuyện tình cảm lứa đôi. Đừng ngại ngần làm mới tủ đồ, vì may mắn đang chờ đợi bạn ngay trong chính sự thay đổi nhỏ bé này.

2. Tuổi Dậu: Rực rỡ tỏa sáng, công danh thăng tiến

Nếu tuổi Sửu cần sự vững chãi, thì tuổi Dậu lại cần sự nổi bật để khẳng định vị thế. Tháng 1 là khoảng thời gian người tuổi Dậu có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, đặc biệt là trong các cuộc họp, tổng kết cuối năm hay các buổi tiệc tùng xã giao. Và không có màu sắc nào giúp bạn "ghi điểm" tốt hơn màu vàng ánh kim hoặc vàng chanh.

Trong phong thủy, Dậu thuộc hành Kim, và Thổ sinh Kim. Màu vàng (Thổ) chính là nguồn dưỡng khí dồi dào nuôi dưỡng bản mệnh của người tuổi Dậu. Mặc màu vàng trong tháng này sẽ giúp bạn xua tan những thị phi không đáng có, làm dịu đi những căng thẳng nơi công sở và khơi thông dòng chảy tài chính.

Bạn sẽ thấy mọi việc trở nên trôi chảy lạ thường, những khoản thưởng hay lợi nhuận đầu tư có thể đến một cách bất ngờ. Hãy thử diện một chiếc đầm vàng rực rỡ hoặc phối phụ kiện túi xách màu vàng trong những dịp quan trọng, bạn sẽ thấy mình như một thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và cả vận may về phía mình. Sự rực rỡ của màu vàng sẽ bù đắp cho những mệt mỏi, giúp tuổi Dậu luôn giữ được thần thái sang trọng và cuốn hút nhất.

3. Tuổi Tỵ: Khéo léo chuyển mình, hóa giải âu lo

Người tuổi Tỵ thường mang trong mình vẻ bí ẩn, quyến rũ và tư duy sâu sắc. Tuy nhiên, tháng cuối năm có thể mang lại cho bạn chút áp lực vô hình từ công việc hay gia đình. Để hóa giải những năng lượng trì trệ và tìm lại sự cân bằng, màu vàng chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất dành cho bạn.

Khác với sự rực rỡ của tuổi Dậu, người tuổi Tỵ hợp với những tông vàng đất, vàng nâu hoặc vàng cam. Những gam màu này mang lại cảm giác an toàn, ấm áp và tin cậy. Khi diện trang phục mang sắc thái này, tuổi Tỵ sẽ thấy tâm hồn mình lắng lại, bớt lo âu và suy nghĩ thông suốt hơn. Màu vàng giúp kích hoạt sự sáng tạo và khéo léo vốn có của bạn, giúp bạn giải quyết êm đẹp những vướng mắc tồn đọng trước khi bước sang năm mới.

Hơn nữa, đây cũng là màu sắc của sự sum vầy. Trong những buổi gặp gỡ gia đình hay bạn bè, một chút sắc vàng trên trang phục sẽ khiến bạn trở nên gần gũi, gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Hãy để màu vàng sưởi ấm trái tim bạn và mang đến những tin vui bất ngờ trong những ngày cuối tháng 1 này.

Thực ra, phong thủy không phải là điều gì quá xa vời hay mê tín. Nó đơn giản là cách chúng ta lựa chọn thái độ sống và mượn ngoại cảnh để tác động tích cực vào nội tâm. Việc chọn một chiếc áo màu vàng vào tháng 1 không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách bạn gửi một tín hiệu đến vũ trụ rằng: "Tôi đã sẵn sàng đón nhận niềm vui, sự giàu có và những điều tốt lành nhất". Dù bạn có thuộc 3 con giáp trên hay không, đừng ngần ngại thêm chút sắc nắng vào trang phục ngày đông, bởi khi tâm ta rạng rỡ thì vận may ắt sẽ tự tìm về.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)