Người có tiền giữ nhà "trống" đúng 3 chỗ: Thầy phong thủy khen hết lời, không mê tín mà rất thực tế

Nhiều người nghĩ nhà giàu là nhà phải đầy đồ, nội thất kín mít, chỗ nào cũng được tận dụng để cất trữ. Nhưng thực tế, những người thực sự có tiền và giữ được tiền lâu năm lại làm ngược lại. Họ chủ động để nhà trống ở một vài vị trí quan trọng. Không phải vì thiếu đồ, càng không phải do lãng phí không gian, mà vì hiểu rất rõ một nguyên tắc cốt lõi: không gian thông thoáng thì tiền bạc mới ở lại lâu.

Theo nhiều thầy phong thủy lâu năm, quan sát hàng trăm căn nhà giàu nghèo khác nhau, có một điểm chung rất rõ: người có tiền thường giữ nhà trống đúng ba chỗ dưới đây. Và điều này hoàn toàn có thể lý giải bằng logic sinh hoạt, tâm lý và dòng di chuyển trong không gian sống.

1. Cửa chính và lối vào luôn trống thoáng

Cửa chính là nơi đầu tiên dẫn khí, ánh sáng và con người vào nhà. Nhưng cũng chính là chỗ bị nhiều gia đình tận dụng sai nhiều nhất. Không ít nhà vừa mở cửa đã thấy tủ giày cồng kềnh, thùng đồ, xe đạp, xe đẩy, thậm chí treo kín áo khoác, túi xách. Lối vào bị bó hẹp khiến người bước vào có cảm giác bí bách, vướng víu, phải né tránh từng bước.

Người có tiền thì khác. Lối vào nhà của họ thường rất gọn. Có thể vẫn có tủ giày, nhưng gọn gàng, vừa đủ dùng, không tràn ra lối đi. Khoảng trống trước cửa được giữ sạch sẽ để ánh sáng vào sâu hơn, di chuyển thuận tiện hơn.

Xét trên phương diện thực tế, lối vào thoáng giúp việc ra vào nhẹ nhàng, không bực bội, không vướng víu. Xét trên phong thủy, đây là cách để dòng khí không bị cản trở. Thầy phong thủy thường nhìn cửa chính đầu tiên, chỉ cần thấy khu vực này gọn gàng là đã đánh giá cao nếp nhà.

2. Trung tâm nhà không chất đồ, không đặt vật nặng

Trung tâm nhà là khu vực ít được để ý nhất nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác sống lâu dài. Nhiều gia đình có thói quen đặt bàn lớn, tủ lớn hoặc chất đồ ở khu vực này vì nghĩ đó là khoảng trống thừa. Nhà có tiền thì gần như không làm vậy. Trung tâm nhà thường được giữ thông thoáng, chỉ để khoảng không di chuyển hoặc bố trí rất nhẹ nhàng.

Về mặt sinh hoạt, khu vực giữa nhà là nơi kết nối các phòng. Nếu đặt vật nặng, việc đi lại bị cản, sinh hoạt dễ rối, lâu ngày tạo cảm giác chật chội dù diện tích không nhỏ. Về phong thủy, đây là nơi được ví như trục xoay của ngôi nhà. Khi trục này bị đè nén, dòng lưu thông năng lượng trong nhà cũng trở nên trì trệ. Nhiều thầy phong thủy cho rằng nhà càng sống lâu càng bí, càng bừa, tiền bạc cũng vì thế mà khó giữ.

3. Phòng ngủ không nhồi nhét đồ dưới gầm giường

Đây là điểm khác biệt rất rõ giữa nhà có tiền và nhà ở kiểu tích trữ.

Không ít gia đình tận dụng gầm giường để nhét vali, thùng đồ, quần áo trái mùa, đồ cũ không dùng đến. Ban đầu thấy tiện, nhưng càng ở lâu càng thấy mệt, ngủ không sâu, phòng luôn có cảm giác nặng nề.

Người có tiền thường giữ gầm giường trống hoặc chỉ để những vật nhẹ, gọn, có mục đích rõ ràng. Phòng ngủ của họ ưu tiên sự thoáng đãng, ít đồ, dễ dọn. Xét về khoa học, không gian ngủ thoáng giúp lưu thông không khí tốt hơn, ít ẩm mốc, giấc ngủ sâu hơn. Xét về phong thủy, phòng ngủ là nơi tích năng lượng cá nhân. Khi quá nhiều đồ cũ, đồ không dùng đến bị nhét dưới giường, tâm lý con người cũng dễ nặng nề, khó thư giãn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo