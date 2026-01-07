Tu mấy kiếp mới mua trúng 7 món hời này: Dùng xong thấy đời đẹp như giấc mơ không muốn tỉnh

Làm việc nhà không phải vì ai, mà là vì chính mình. Nhưng nói thật, nếu ngày nào cũng cúi lưng, chà rửa, lau dọn bằng những món đồ cũ kỹ, kém hiệu quả thì rất dễ nản. Có những lúc chỉ cần đổi đúng dụng cụ, mọi chuyện nhẹ đi rõ rệt. Dưới đây là 7 món đồ dọn dẹp nhỏ nhưng “có võ”, dùng rồi mới thấy vì sao nhiều người khen là cứu cánh của những ngày bận rộn.

1. Bàn chải toilet đầu tròn

Trước đây, tôi ngại nhất chuyện cọ bồn cầu, vừa mỏi lưng lại khó làm sạch kỹ. Cho đến khi mua được loại bàn chải toilet đầu tròn này, việc dọn dẹp trở nên hứng thú và dễ dàng hơn. Nhờ thiết kế với phần đầu bo tròn, lông mềm dày và có độ đàn hồi tốt nên khi đưa vào lòng bồn cầu, bàn chải ôm sát theo các đường cong, len được cả những góc khuất thường bị bỏ sót. Điểm dễ chịu là lông đủ mềm để không làm xước men sứ, nhưng vẫn có lực vừa phải để đánh bay mảng bám. Cán cầm dài, chắc tay nên thao tác nhẹ hơn, không phải cúi người quá thấp. Quan trọng là sản phẩm có giá rất rẻ, chỉ hơn 30.000đ là bạn có thể sắm được.

2. Cây phủi bụi khe hẹp

Nếu để ý một chút sẽ thấy, trong nhà luôn có những chỗ rất dễ bám bụi nhưng lại gần như bị bỏ quên. Sofa, ray cửa, nóc tủ hay khe máy lạnh là ví dụ điển hình. Những vị trí này lau bằng khăn thường khá bất lực. Nhưng nếu nhà bạn sở hữu một cây phủi bụi khe hẹp thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn.

Phần đầu mỏng và dẹt của sản phẩm cho phép len sâu vào các khe hẹp, chỗ mà tay người rất khó với tới. Điểm tôi thích là sợi phủi mịn, bụi bám vào rồi nằm yên trên đầu chổi chứ không bay mù mịt ra xung quanh. Tay cầm có thể kéo dài, xoay linh hoạt nên khi dọn dẹp bạn không cần leo trèo hay với cao quá sức. Chỉ vài đường quét là sạch, gọn mà không tốn nhiều công.

3. Gel tẩy toilet dạng bám dính

Trước đây, mỗi lần vệ sinh bồn cầu tôi là phải đổ dung dịch lỏng rồi cọ khá mạnh tay, vừa mệt lại vừa tốn thời gian. Với gel tẩy toilet dạng đặc này, cảm giác nhàn hơn hẳn. Chất gel bám chặt vào thành bồn cầu, nhất là khu vực vành trong vốn rất dễ bị ố vàng nhưng khó làm sạch kỹ.

Phần đầu bóp được thiết kế cong nên đưa gel vào đúng vị trí cần xử lý, không bị lem ra ngoài. Chỉ cần bôi một vòng, để vài tiếng hoặc qua đêm, hôm sau xả nước và chà nhẹ là thấy khác biệt rõ rệt. Với những ai không muốn mất quá nhiều sức nhưng vẫn muốn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, gọn gàng, món này khá đáng để thử.

4. Dụng cụ vệ sinh lưới cửa sổ

Lưới cửa sổ nếu tháo ra rửa rất nặng và bất tiện, còn lau khi gắn cố định thì khó sạch. Đừng lo lắng vì đã có dụng cụ chuyên dụng để vệ sinh chuyên dụng này. Sản phẩm có lông mềm dài, sợi dày, dễ len vào các mắt lưới. Khi lau, bụi bám trực tiếp lên lông chổi thay vì bay ra ngoài. Bạn có thể dùng khô hoặc kẹp thêm khăn ẩm để tăng hiệu quả. Lau nhanh, gọn, không cần tháo lắp cầu kỳ.

5. Miếng rửa chén đổi độ cứng theo nhiệt độ

Nghe đơn giản nhưng dùng rồi mới thấy rất thích. Miếng rửa này cứng lại khi gặp nước lạnh, đủ lực để đánh bay dầu mỡ, nhưng mềm ra khi gặp nước ấm, tạo bọt tốt và không làm trầy bát đĩa. Kết cấu đặc, không dễ rã, ít bám mùi và nhanh khô nên dùng lâu cũng đỡ hôi. Một món nhỏ nhưng giúp việc rửa chén nhẹ nhàng hơn đáng kể.

6. Bùi nhùi thép có dây treo

Vẫn là bùi nhùi thép quen thuộc nhưng loại này được đan dày, chắc, khó bung và ít gỉ hơn. Điểm tiện nhất là có dây treo, dùng xong móc lên cho ráo nước, nhìn gọn gàng và vệ sinh hơn hẳn. Sản phẩm phù hợp để làm sạch nồi gang, khay nướng, vỉ lò… những thứ mà miếng rửa mềm không xử lý nổi.

7. Khăn ướt chuyên dụng cho bếp

Khăn ướt nhà bếp là món rất nên có trong mỗi gia đình Chỉ cần một tờ là bạn đã có thể lau sạch cả mặt bếp, dầu mỡ tan nhanh, không để lại vệt nước. Dùng xong vứt đi, không phải giặt giũ khăn lau bẩn. Đây là sản phẩm phù hợp cho những ngày nấu nướng nhiều hoặc khi cần dọn nhanh gọn.