4 loài hoa dụ rắn vào nhà

Bên cạnh cây cảnh, một số loài hoa trồng quanh nhà cũng có khả năng "dụ" rắn vào nhà. Trên thực tế, rắn không bị thu hút bởi mùi hương hay bản thân loài hoa, mà xuất hiện khi môi trường xung quanh đáp ứng được điều kiện sinh sống như ẩm thấp, rậm rạp, nhiều nơi trú ẩn và có nguồn thức ăn. Dưới đây là 4 loại hoa được trồng phổ biến, có điểm chung là tán rậm, ưa ẩm hoặc tạo không gian kín đáo. Chính những đặc điểm này dễ thu hút côn trùng, chuột, ếch nhái - các loài mà rắn săn mồi - từ đó làm tăng khả năng rắn xuất hiện trong sân vườn nhà.

Hoa giấy

Hoa giấy là loại cây cảnh rất phổ biến, thường được trồng leo trước cổng, ven tường hoặc làm hàng rào. Cây dễ sống, ít sâu bệnh, ra hoa đẹp quanh năm. Tuy nhiên, nếu để hoa giấy mọc tự do, không cắt tỉa thường xuyên, phần thân leo và tán cây sẽ trở nên rậm rạp, nhiều hốc kín. Những khu vực này dễ trở thành nơi trú ẩn của thằn lằn, chuột nhỏ, côn trùng, nhất là vào mùa nóng. Khi nguồn thức ăn xuất hiện, rắn có thể tìm đến theo bản năng.

Hoa sử quân tử

Sử quân tử là cây leo thân gỗ, thường được trồng làm giàn hoặc phủ hàng rào. Hoa có mùi thơm nhẹ, nở nhiều vào buổi chiều tối. Đặc điểm của cây là tán dày, rụng lá và hoa khá nhiều. Nếu không dọn dẹp thường xuyên, gốc cây dễ tích tụ lá mục, tạo độ ẩm cao. Ngoài ra, mùi hoa vào buổi tối có thể thu hút côn trùng, từ đó kéo theo thằn lằn, ếch nhái. Khi có nguồn thức ăn ổn định và nơi trú ẩn kín đáo, rắn hoàn toàn có thể xuất hiện quanh khu vực trồng sử quân tử.

Hoa thiên lý

Thiên lý thường được trồng làm giàn vừa tạo bóng mát vừa lấy hoa làm thực phẩm. Tuy nhiên, giàn thiên lý nếu quá rậm sẽ tạo ra một khoảng không gian mát, ẩm và ít ánh sáng phía bên dưới. Đây là môi trường lý tưởng cho chuột, ếch nhái và nhiều loài côn trùng. Đặc biệt ở những ngôi nhà gần ao hồ, mương nước hoặc ruộng vườn, giàn thiên lý rậm rạp rất dễ trở thành điểm trú ẩn tự nhiên. Khi đó, rắn có thể xuất hiện vì khu vực này đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh sống của chúng.

Hoa nhài

Hoa nhài nổi tiếng với mùi hương mạnh, đặc biệt thơm vào ban đêm. Mùi hương này thu hút nhiều loại côn trùng, nhất là bướm đêm. Khi côn trùng xuất hiện nhiều, các loài ăn côn trùng như thằn lằn cũng kéo đến. Nếu hoa nhài được trồng sát nhà, gần bếp, góc sân ẩm hoặc nơi ít người qua lại, khu vực này có thể hình thành một chuỗi sinh thái nhỏ, từ đó gián tiếp thu hút rắn. Thực tế, rắn không bị hấp dẫn bởi mùi hoa nhài, mà chỉ tìm đến nơi có thức ăn và chỗ trú phù hợp.

Nếu yêu thích những loại cây hoa kể trên, gia chủ chỉ cần chú ý cắt tỉa thường xuyên, giữ khu vực gốc cây khô thoáng, hạn chế để dây leo sát mặt đất và tránh trồng quá gần khu sinh hoạt. Khi môi trường xung quanh sạch sẽ, thông thoáng, việc cây hoa "dụ" rắn vào nhà gần như không còn là điều đáng lo ngại.

