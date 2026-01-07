8 món giá rẻ mẹ mua: Lúc đầu cả nhà tôi cười cợt, bây giờ khen tận 9 tầng mây

Ngày mẹ tôi bắt đầu tập tành săn sale online, cả nhà ai cũng thấp thỏm. Người thì sợ mẹ mua hớ, người lo gặp hàng đểu, người còn đùa vui rằng chắc vài hôm nữa lại phải dọn “đống đồ mua nhầm”.

Thế nhưng không ngờ, càng mua mẹ càng mát tay. Toàn là mấy món giá rẻ, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, vậy mà dùng rồi mới thấy đúng kiểu càng ở càng sướng, càng dùng càng nể kinh nghiệm của người đi trước. Dưới đây là 8 món như thế - chúng từng bị chê vớ vẩn, giờ lại được cả nhà khen hết lời, càng dùng càng thấy mê.

1. Xơ mướp rửa bát

Ngày đầu mẹ mang về mấy miếng xơ mướp, ai cũng nghĩ thời này rồi còn dùng đồ “cổ lỗ sĩ”. Nhưng dùng rồi mới hiểu vì sao người lớn tuổi vẫn trung thành với nó đến vậy. Xơ mướp mềm vừa phải, cọ sạch dầu mỡ nhưng không làm xước nồi chảo. Càng dùng càng mềm tay, rửa xong chỉ cần tráng nước nóng là sạch bong, nhiều khi không cần đến nước rửa chén. Treo lên cho ráo nước nên cũng ít mùi, ít vi khuẩn. Một món vài nghìn đồng mà hiệu quả lại hơn hẳn nhiều loại miếng rửa bát nhân tạo.

2. Thanh treo giãn nở

Nhìn chỉ là một cây thanh mảnh, vậy mà mẹ tận dụng được đủ chỗ. Gắn dưới bàn ăn để treo giấy, mặt bàn tự nhiên gọn hẳn. Lắp thêm trong bếp để treo đồ, trong tủ giày để chia tầng, chỗ nào cũng dùng được. Sản phẩm này không cần khoan đục, lắp nhanh gọn. Quả nhiên là một món nhỏ nhưng làm nhà cửa ngăn nắp lên thấy rõ.

3. Giá úp nắp nồi

Món này đúng kiểu mua về ai cũng cười, nhưng dùng rồi thì không muốn tháo. Giá gắn tường, vừa để nắp nồi khi nấu, vừa còn có thể dựng điện thoại xem công thức, xem phim ngắn lúc sơ chế đồ ăn. Nắp nồi không còn đặt bừa lên mặt bếp gây bẩn, còn việc nấu nướng cũng đỡ nhàm chán hẳn. Gọn gàng, sạch sẽ mà tiện lợi.

4. Miếng dán ký hiệu công tắc

Nhà nhiều đèn, nhiều công tắc, mỗi lần bật tắt là phải thử tới thử lui. Mẹ mua mấy miếng dán ký hiệu, dán vào từng nút một cái là xong. Có loại còn phát sáng nhẹ trong đêm, tối về nhà không sợ bấm nhầm. Sau đó mẹ dán luôn cả hộp điện tổng, từ đó không còn cảnh đoán mò mỗi lần cần tắt mở.

5. Giá phơi đồ hút tường chân không

Ban công không chừa sẵn chỗ phơi đồ là nỗi khổ chung của nhiều nhà. Nhưng mẹ có thể giải quyết ngon lành nhờ chiếc giá hút chân không này - không cần khoan, chỉ cần ấn lên kính hoặc gạch là bám chặt. Có thể xoay, đổi góc linh hoạt, phơi được từ đồ mỏng đến áo khoác dày, thậm chí cả chăn mỏng. Khi không dùng có thể tháo ra đổi vị trí, không để lại dấu vết, tiện hơn tưởng tượng rất nhiều.

6. Khay đựng đồ xoay đa năng

Mẹ khoe săn sale được món này hời lắm. Ngay sau khi nhận hàng, mẹ dùng sản phẩm để xếp đồ trong tủ lạnh: bia, nước ngọt, chai lọ đặt lên khay, chỉ cần xoay nhẹ là lấy được đồ phía trong, không phải bưng bê lỉnh kỉnh. Sau đó, mẹ nghĩ ra ý tưởng mang ra bếp để đựng gia vị, đặt trên bàn là xoay một vòng thấy hết mọi thứ. Một chiếc khay xoay mà dùng được đủ chỗ, đúng kiểu mua một được nhiều.

7. Kẹp cố định ga giường

Ga giường bị xô lệch từng là nỗi phiền âm ỉ mỗi sáng của cả nhà. Từ ngày mẹ mua bộ kẹp cố định, bốn góc ga được giữ chặt dưới đệm, trẻ con có lăn lộn thế nào cũng không nhúc nhích. Không còn cảnh sáng dậy phải kéo ga lại từ đầu, trải giường nhẹ nhàng hơn hẳn.

8. Muỗng nặn thịt viên

Thoạt nhìn là cái muỗng kỳ cục có lỗ, ai cũng không hiểu để làm gì. Đến khi mẹ làm thịt viên mới thấy sự lợi hại: một tay ép, một tay gạt, viên thịt tròn đều, không dính tay, làm nhanh mà sạch. Từ món đồ tưởng “vô tri”, cả nhà lại thêm động lực vào bếp.



