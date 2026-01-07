Buông bỏ là thượng sách: Tôi da diết khuyên bạn thẳng tay vứt 8 món "rác nhà" này

1. Cây xanh khô héo hoặc vàng úa

Mỗi khi nhìn thấy chậu cây khô, lá vàng úa, tôi đều cảm giác như cả không gian nhà đang ủ dột theo. Lúc mới dọn về, ai cũng thích trưng cây xanh cho tươi tắn, nhưng khi nó chết hay héo, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác u ám. Nhìn chậu cây khô héo, đôi khi tôi thấy mình cũng lười biếng, trì trệ, dường như năng lượng trong nhà bị hút hết. Thế mới thấy, “sống cùng cây chết” thực sự tạo ra cảm giác nặng nề, làm nhà kém sinh khí.

2. Đồ dùng bát đĩa, ly cốc nứt, sứt mẻ

Những chiếc bát, đĩa hoặc ly cốc bị nứt hay sứt mẻ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Mỗi lần rửa, tôi sợ bị cứa tay, khi ăn thì sợ mảnh vụn, nhìn thôi đã thấy phiền. Chưa kể, trong phong thủy, bát đĩa hỏng tượng trưng cho năng lượng rò rỉ, làm tiền bạc khó tụ, vận khí giảm sút. Mỗi lần mở tủ bát, tôi lại thấy đống đồ này tốn không gian, khiến nhà vừa bừa vừa thiếu thẩm mỹ.

3. Các loại máy móc nhỏ bị trùng chức năng hoặc ít dùng

Những chiếc máy ép, máy xay, nồi chiên hay máy pha cà phê mà tôi ít khi dùng lại chiếm gần hết ngăn tủ bếp. Trước đây tôi còn nghĩ: “Cần thiết thì giữ lại, cứ để đó cũng không sao.” Nhưng thực tế, nhìn mớ đồ điện tử chồng chồng chất chất, tôi cảm thấy bực bội, thao tác bếp nặng nề hơn, còn quên mất rằng mình có nhiều món đồ hoàn toàn trùng chức năng. Thế mới thấy, đồ dư thừa không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến không gian trở nên rối, tâm trạng theo đó cũng bị ảnh hưởng.

4. Quần áo quá nhỏ hoặc lỗi mốt

Tủ quần áo lúc nào cũng chật cứng, phần lớn là những bộ tôi “hy vọng một ngày nào đó mặc vừa”. Mỗi lần mở tủ, tôi đều cảm giác bực bội: quần áo lỗi mốt, chật chội, lộn xộn, vừa mất thời gian chọn lựa vừa làm tôi tự ti. Không chỉ thế, những bộ đồ quá nhỏ hay không còn hợp gu âm thầm nhắc tôi về những gì mình chưa đạt được, khiến cảm giác tự tin giảm sút.

5. Thuốc và thực phẩm chức năng đã quá hạn

Ngăn tủ thuốc chứa những chai vitamin hay thuốc cảm hết hạn khiến tôi mỗi lần mở ra đều thấy áy náy. Những thứ này tưởng vô hại nhưng thực ra đã mất tác dụng, còn tỏa ra cảm giác lộn xộn, khiến không gian thêm nặng nề. Hơn nữa, cứ thấy các lọ thuốc này là tôi lại nhắc nhở mình về những lo lắng, phòng trừ không cần thiết, thật ra chẳng giúp gì mà chỉ làm tủ thuốc thêm chật, nhà thêm rối.

6. Dây cáp, sạc điện tử bỏ đi hoặc hỏng

Những chiếc dây sạc, cáp điện thoại hay tai nghe hỏng lẫn lộn trong ngăn kéo khiến tôi mất thời gian tìm kiếm và tạo cảm giác lộn xộn. Không chỉ chiếm diện tích, mà nhìn đống dây điện tử này tôi còn thấy tâm trạng nặng nề, cảm giác chật chội lan sang cả tinh thần. Mỗi lần dọn dẹp, tôi lại thở dài, nhận ra mình giữ quá nhiều thứ vô dụng.

7. Kỷ niệm lưu niệm quá nhiều, cũ kỹ

Những món quà lưu niệm từ du lịch hay sự kiện cũ, dù có ký ức đẹp, nhưng nếu chất đống trên kệ lại biến thành nơi tích bụi và rối mắt. Khi thấy cả tá đồ vật trưng bày lung tung, tôi cảm giác không gian bị nhấn chìm, ánh sáng và năng lượng trong nhà cũng giảm đi, khó chịu vô cùng.

8. Đồ chơi hỏng của trẻ em

Các món đồ chơi gãy, thiếu mảnh, không còn sử dụng được thực sự là khối năng lượng khiến nhà bừa bộn. Tôi thấy trẻ con cũng bị ảnh hưởng: giữ đồ chơi hỏng lâu ngày khiến chúng khó học cách buông bỏ, đồng thời không gian chơi trở nên lộn xộn, thiếu trật tự.

Theo: Toutiao