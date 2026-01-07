Nồi chiên không dầu sạch bất ngờ khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải chanh

Mới đây, nữ phóng viên Angela Patrone của báo Anh Daily Express đã chia sẻ một mẹo vệ sinh nồi chiên không dầu mà cô thấy vô cùng hiệu quả.

Viết trên Express, Angela tiết lộ: “Sau khi nấu khá nhiều công thức bằng nồi chiên không dầu gần đây, đây là thời điểm hoàn hảo để thử một vài mẹo làm sạch”.

“Trước đó, tôi đã thử dùng baking soda, viên làm sạch răng giả và viên rửa bát để làm sạch nồi chiên không dầu của mình và đều thu được kết quả rất tốt với tất cả các cách này.”

Tuy nhiên, gần đây, Angela tình cờ xem một video nói về mẹo làm sạch nồi chiên không dầu kỳ lạ hơn.

Nồi chiên không dầu của nữ phóng viên Angela chứa đầy cặn bẩn thức ăn và dầu mỡ. (Ảnh: Angela Patrone)

“Tôi thấy một số người yêu thích việc dọn dẹp sử dụng túi trà cũ để làm sạch thiết bị nhà bếp của họ. Việc làm sạch dầu mỡ có thể là một công việc lâu dài và khó khăn, vì vậy tôi đã rất nghi ngờ về tính hiệu quả của mẹo này.” nữ phóng viên Anh viết.

“Tuy nhiên, sau khi cho một túi trà đã dùng vào giỏ nồi chiên không dầu bẩn cùng với một ít nước nóng, dầu mỡ đã biến mất ngay trước mắt tôi.”

“Nồi chiên không dầu của tôi đã được sử dụng vài lần trước khi thử mẹo túi trà này, vì vậy nó có dầu mỡ bị cháy bám chặt, nhưng tình trạng cũng không quá tệ.”

Chi tiết cách vệ sinh nồi chiên không dầu bằng túi trà

Để làm sạch nồi chiên không dầu, Angela bắt đầu bằng cách cho một túi trà mà cô vừa dùng vào chiếc giỏ của nồi chiên và đổ đầy nước sôi vào đó.

“Tôi để túi trà ngâm trong nước sôi chỉ trong năm phút, trong thời gian đó tôi thỉnh thoảng chà nhẹ túi trà lên mặt trong của giỏ.” Angela hướng dẫn.

“Hãy chắc chắn không dùng quá nhiều lực lên túi trà, nếu không nó sẽ bị rách và bạn sẽ còn làm bẩn nhiều hơn cả dầu mỡ.”

Angela thử dùng túi trà để vệ sinh nồi chiên không dầu và nhận kết quả bất ngờ. (Ảnh: Angela Patrone)

Vì sao trà có thể làm sạch nồi chiên không dầu?

Theo Express, trà từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ hoàn thành nhiều công việc nhà khác nhau.

Mẹo làm sạch bằng túi trà có thể hiệu quả nhờ các chất tannin có trong trà. Tannin có đặc tính tẩy dầu mỡ tự nhiên, giúp phá vỡ lớp dầu mỡ, khiến chúng dễ loại bỏ hơn.

Angela nhận xét: “Đúng như tôi đã tự mình trải nghiệm, một túi trà có thể tạo ra điều kỳ diệu trong việc làm cho dầu mỡ biến mất. Sau năm phút, tôi lấy túi trà và nước ra, và phần lớn dầu mỡ đã bong ra mà thậm chí không cần tráng lại.”

Ở bước cuối cùng, nữ phóng viên chỉ cần dùng một miếng bọt biển có xà phòng chà qua giỏ và giá đỡ rồi tráng sạch dưới nước. Phần dầu mỡ còn sót lại được lau sạch một cách dễ dàng.

Angela kết luận: “Tôi rất hài lòng khi phát hiện ra rằng mẹo hay nhà bếp này thực sự hiệu quả, giúp loại bỏ dầu mỡ trong nồi chiên không dầu của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng tò mò muốn xem nó sẽ hoạt động ra sao nếu giỏ nồi chiên không dầu còn bẩn hơn nữa.”