Chỉ muốn quỳ xuống bái lạy người phát minh ra 7 món "đỉnh nóc kịch trần" này

Nhà cửa hoàn thiện xong, ai cũng có xu hướng mua thêm đủ thứ đồ lặt vặt với mong muốn cuộc sống tiện hơn, gọn hơn. Nhưng thực tế cho thấy, không phải món nào đang “hot” trên mạng cũng dùng lâu dài. Ngược lại, có những món rất ít người nhắc tới, chẳng phải xu hướng, nhưng khi đưa vào sinh hoạt hằng ngày lại phát huy tác dụng rõ rệt.

Dưới đây là 7 món đồ gia dụng như vậy. Nhỏ, rẻ, không màu mè, nhưng dùng rồi mới thấy đáng tiền.

1. Bàn chải vệ sinh khe gạch hình tam giác

Những khe gạch ở nhà tắm, chân tường, góc tiếp giáp sàn luôn là nơi bám bẩn nhiều nhất, nhưng cũng khó làm sạch nhất. Bàn chải thông thường có đầu vuông hoặc tròn, khi đưa vào góc 90 độ thường bị hở, chà mãi vẫn còn vệt bẩn.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết với loại bàn chải khe gạch hình tam giác được thiết kế theo dạng chữ V đối xứng, ôm sát đúng góc tường. Khi chà, lực phân bổ đều hai cạnh, giúp làm sạch sát mép mà không cần phải miết mạnh tay. Phần đuôi còn tích hợp đầu chải nhỏ, dùng cho những khe cực hẹp như bản lề toilet, chân bệ rửa, mép nắp bồn cầu. Có món này trong nhà, việc dọn vệ sinh nhẹ hẳn đi thấy rõ.

2. Ô dù có sẵn bao chống nước

Ngày mưa, cảnh quen thuộc nhất là thu ô vào nhà rồi nước nhỏ lộp bộp khắp hành lang, sàn nhà, vừa bẩn vừa trơn trượt. Dù có dùng túi nilon bọc lại thì khi thao tác vẫn rất dễ làm ướt sàn. Loại ô có sẵn bao chống nước giải quyết gọn chuyện này. Sau khi dùng, chỉ cần kéo bao lên là toàn bộ thân ô được bọc kín, nước mưa không còn nhỏ giọt. Đặc biệt, phần đầu ô có thiết kế mở để đổ nước tồn lại bên trong, không cần phơi hay lau lâu. Gấp gọn xong, đặt thẳng vào tủ giày hoặc góc nhà đều sạch sẽ, không phải xử lý hậu quả sau mưa.

3. Giá treo xà phòng nam châm

Nhìn qua thì hơi lạ, nhưng dùng rồi rất khó bỏ. Giá treo xà phòng nam châm gồm một miếng kim loại nhỏ gắn vào bánh xà phòng và một đầu hút nam châm gắn lên tường. Nhờ treo lơ lửng, xà phòng luôn khô ráo, không bị nhão, không đọng nước, hạn chế vi khuẩn. So với hộp đựng truyền thống vừa chiếm diện tích vừa nhanh bẩn, kiểu treo này giúp mặt bàn lavabo gọn gàng hơn hẳn. Ngoài ra, do xà phòng không bị tan nhanh, thời gian sử dụng cũng lâu hơn đáng kể.

4. Hộp đựng mồi câu cá dùng để cất trang sức

Thay vì mua hộp trang sức đắt tiền, nhiều người chuyển sang dùng hộp đựng mồi câu cá cỡ nhỏ. Loại hộp này vốn được thiết kế để chứa lưỡi câu nên chia ngăn rất chi tiết, nắp kín, chống nước và chống ẩm. Khi dùng cho nhẫn, bông tai, dây chuyền, từng món được tách riêng, dễ nhìn, dễ lấy, không bị rối hay trầy xước. Các ngăn còn có thể tháo lắp linh hoạt để điều chỉnh kích thước theo món đồ. Với chi phí rất thấp, hiệu quả lại vượt mong đợi.

5. Ống nghiệm ly tâm phòng thí nghiệm dùng làm chai chiết

Khi đi du lịch, mang theo dầu gội, sữa tắm, nước rửa mặt luôn là nỗi phiền toái vì chai chiết thông thường vừa to vừa dễ rò rỉ. Ống nghiệm ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm lại giải quyết đúng vấn đề này. Chúng có dung tích vừa phải, nắp vặn kín, thân có vạch đo rõ ràng, làm từ nhựa PP an toàn. Ngoài mỹ phẩm, còn có thể đựng trà, cà phê, bột dinh dưỡng, thậm chí khẩu phần sữa cho trẻ nhỏ. Nhẹ, gọn, dễ xếp, rất hợp cho những chuyến đi ngắn ngày.

7. Khay đựng đồ có bánh xe

Trong nhà có nhiều món đồ nhỏ phải di chuyển thường xuyên, không nặng nhưng nhấc lên nhấc xuống rất phiền. Khay đựng đồ có bánh xe giải quyết đúng điểm này nhờ thiết kế gắn bánh xoay bên dưới, chỉ cần đẩy nhẹ là khay trượt ra vào êm ái. Khay đặc biệt tiện khi đặt dưới bồn rửa, gầm tủ bếp, ban công hay phòng giặt. Chai lọ, thùng nước, rổ đồ đều có thể để gọn lên khay, vừa dễ lấy vừa giúp việc lau dọn gầm tủ nhanh hơn hẳn. Nhìn đơn giản nhưng dùng rồi mới thấy sinh hoạt nhẹ đi đáng kể.

7. Giá treo quần dạng ray trượt

Thay vì treo quần bằng móc trên thanh ngang, giá treo quần ray trượt cho phép kéo ra – đẩy vào như ngăn kéo. Nhờ thiết kế này, không gian treo được tận dụng tối đa, số lượng quần tăng lên nhiều lần mà vẫn gọn. Ngay cả tủ đã đóng sẵn cũng có thể cải tạo. Chỉ cần đo độ sâu tủ, chọn giá ngắn hơn khoảng 2–3 cm là lắp vừa, không ảnh hưởng cửa tủ. So với khu treo truyền thống, cách này tiện hơn hẳn khi tìm đồ và giữ quần phẳng lâu hơn.