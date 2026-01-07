Tết này đừng chỉ cắm thược dược, thử ngay bình đồng tiền "mix" trái cây đỏ rực: Vừa đẹp lạ vừa hút tài lộc, khách đến chơi nhà ai cũng khen khéo

Tháng Chạp gõ cửa, cuốn lịch trên tường mỏng dần cũng là lúc chị em chúng mình tất bật với những toan lo sắm sửa. Giữa bộn bề công việc, việc tự tay cắm một bình hoa không chỉ để trang trí, mà còn là liệu pháp "chữa lành" tâm hồn hiệu quả nhất. Người ta vẫn thường chọn hoa đồng tiền cho dịp Tết với mong cầu tài lộc, nhưng bạn có biết loài hoa này còn mang một cái tên khác đầy ý nghĩa về tình phu thê? Hãy cùng gác lại âu lo, ngồi xuống đây, chúng mình cùng tỉ mẩn cắm một bình hoa "Sung Túc" đỏ rực, mix cùng trái cây nhiệt đới để "lấy hên" cho một năm mới rực rỡ, viên mãn nhé.

Bản hòa ca của sắc đỏ: Khi hoa và quả cùng "khoe sắc"

Có bao giờ bạn nghĩ đến việc đưa cả một "khu vườn nhiệt đới" vào trong bình hoa Tết của mình chưa? Năm nay, xu hướng cắm hoa không còn gói gọn trong những cành lá đơn thuần nữa, mà là sự kết hợp đầy ngẫu hứng và thú vị giữa hoa tươi và trái ngọt.

Để chuẩn bị cho bình hoa chủ đề "Năm Mới Rực Rỡ", chúng mình sẽ ưu tiên tông màu đỏ - màu của may mắn, của hỷ sự và năng lượng tích cực. Hãy thử tưởng tượng những bông hoa đồng tiền đỏ thắm đứng cạnh những chùm cà chua bi căng mọng, những quả nho đỏ tím sẫm, hay thậm chí là sự xuất hiện đầy phá cách của thanh long và chôm chôm.

Bạn có thể điểm xuyết thêm vài nhánh nam thiên trúc với những chùm quả đỏ li ti, vài bông ly lửa hoặc hồng môn để tạo độ cao thấp. Một chút lá xanh làm nền, và thế là một tác phẩm "nhiệt huyết như lửa" đã hoàn thành. Nhìn vào bình hoa ấy, ta không chỉ thấy đẹp, mà còn thấy cả sự trù phú, bội thu. Hy vọng rằng, năm mới của tất cả chúng ta cũng sẽ giống như bình hoa này: sung túc, ngọt ngào và tràn đầy sức sống.

Chuyện chưa kể về loài hoa mang dáng hình mặt trời

Chúng ta vẫn quen gọi loài hoa này là đồng tiền với mong ước về sự thịnh vượng, của cải. Nhưng ít ai biết, ở một góc nhìn khác lãng mạn hơn, nó còn có tên là "Phu Lang" (hoa đỡ chồng).

Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20 tại Madagascar, trong một đám cưới nọ, cô dâu trẻ tên Slangini đã khéo léo dùng loài hoa này để trang trí. Khi chú rể vì quá vui chén mà chếnh choáng say, cô dâu đã nhẹ nhàng dìu đỡ chồng mình. Tư thế ấy, dáng vẻ ấy vô tình lại giống hệt như cách những bông hoa đồng tiền vươn mình, hơi nghiêng đầu nhưng thân vẫn thẳng tắp, kiên cường. Từ đó, người ta gọi nó là hoa Phu Lang - loài hoa tượng trưng cho sự nương tựa, sẻ chia và dìu dắt nhau qua những thăng trầm của hôn nhân.

Hoa đồng tiền , hay Phu Lang, còn giống như những "mặt trời nhỏ" hay những khuôn mặt cười rạng rỡ. Cánh hoa xếp lớp, tròn trịa, màu sắc thì phong phú vô cùng. Từ đỏ, cam, vàng, trắng cho đến tím, hồng... mỗi màu sắc lại mang trong mình một thông điệp yêu thương riêng biệt.

Nếu màu đỏ là lời khẳng định về một tình yêu nồng cháy, nhiệt huyết, thích hợp tặng cho người bạn đời tri kỷ; thì màu hồng lại nhẹ nhàng, e ấp như sự quan tâm dịu dàng dành cho mẹ, cho chị. Màu vàng rực rỡ như ánh nắng, gửi gắm niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng, tự do. Còn màu cam – màu của năng lượng, sẽ là món quà tuyệt vời cho những người bạn yêu đời, lạc quan. Dù là màu gì, sự hiện diện của những "mặt trời nhỏ" này trong nhà ngày Tết cũng đủ để xua tan đi sự ảm đạm, mang lại sinh khí cho cả gia đình.

Bí quyết "nuông chiều" những đóa hoa khó tính

Nhiều chị em ngại cắm hoa đồng tiền vì sợ hoa nhanh gục đầu, thối gốc. Nhưng thực ra, đây là loài hoa cực kỳ "dễ tính" nếu bạn hiểu đúng ý của nó. Khác với hoa hồng kiêu kỳ cần tuốt gai, tỉa lá, hoa đồng tiền "mộc mạc" hơn nhiều: Thân rỗng, không lá, không gai, mua về là có thể cắm ngay.

Tuy nhiên, để giữ hoa tươi lâu xuyên Tết, có một vài bí mật nhỏ mà người bán hoa ít khi tiết lộ.

Đầu tiên là chuyện "uống nước". Hoa đồng tiền sợ nước ngập sâu. Thân hoa mềm xốp, rất dễ bị nhũn nếu ngâm trong mực nước cao. Bạn chỉ nên đổ nước thấp, khoảng 3-5cm dưới đáy bình là đủ. Hãy nhớ quy tắc: "Nước ít, thay chăm". Nếu thấy nước hơi đục, hãy thay ngay, cắt bớt một chút gốc và rửa sạch bình.

Một chi tiết thú vị nữa là phần gốc của hoa đồng tiền thường có một đoạn màu đỏ sẫm, rất cứng. Đây là phần "khỏe" nhất của cành hoa, khó bị thối rữa. Vì vậy khi cắt gốc, bạn hãy cố gắng giữ lại đoạn màu đỏ này, hoặc cắt ít thôi, để giúp hoa đứng vững và hút nước tốt hơn.

Nếu lỡ may thấy hoa có dấu hiệu "gục đầu" ủ rũ do mất nước trong quá trình vận chuyển, đừng vội vứt đi. Hãy áp dụng biện pháp "cấp cứu": Cắt vát gốc 45 độ, ngâm vào nước (có thể thêm vài giọt dưỡng hoa hoặc xíu xiu thuốc tẩy để diệt khuẩn), và quan trọng là bọc giấy báo quanh bó hoa hoặc giữ nguyên lớp túi bóng kính để định hình cho hoa đứng thẳng. Chỉ sau một đêm hút no nước, những "gương mặt cười" ấy sẽ lại tươi tỉnh, ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Cắm hoa ngày Tết, đôi khi không cần quá cầu kỳ theo một quy tắc cứng nhắc nào cả. Bạn có thể thả vài bông đồng tiền đỏ vào chiếc bình gốm mộc, hay cắm so le trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt... Miễn là khi nhìn vào đó, bạn thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Hãy thử tưởng tượng, sáng mùng 1 Tết, trong tiết trời se lạnh, bên tách trà ấm, bạn ngồi ngắm nhìn bình hoa đồng tiền rực rỡ, những bông hoa như đang mỉm cười chào đón một năm mới an yên. Đó chẳng phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất hay sao? Chúc bạn có một bình hoa thật đẹp và một năm mới "tiền vào như nước", tình cảm đong đầy!