Cận cảnh khu dân cư "quái vật" giữa lòng Hong Kong

Giữa nhịp sống dày đặc và không gian chật hẹp của Hong Kong (Trung Quốc), một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, Monster Building (tòa nhà quái vật) từ lâu đã gây ấn tượng với bất kỳ ai từng nhìn thấy. Không chỉ là một khu nhà ở, công trình này còn phản ánh rõ nét cách con người thích nghi với giới hạn không gian trong bối cảnh đô thị hóa cực độ.





Monster Building không phải tên gọi chính thức. Tên thật của khu nhà là Parker Estate, tọa lạc tại Quarry Bay, phía đông Hong Kong. Công trình gồm 5 khối nhà liền kề: Yick Fat Building, Yick Cheong Building, Fok Cheong Building, Montane Mansion và Oceanic Building, được kết nối với nhau bằng một khu thương mại ở tầng trệt.

Nhìn từ xa, toàn bộ khu nhà tạo thành một khối kiến trúc đồ sộ hình chữ E, cao 19 tầng, chiếm trọn một khu phố. Mặt tiền dày đặc ban công, cửa sổ, điều hòa, dây phơi quần áo, mọi thứ xếp chồng lên nhau tạo cảm giác choáng ngợp. Sự "ngồn ngộn" này khiến tòa nhà được gọi bằng cái tên Monster Building.





Monster Building được hình thành trong bối cảnh Hong Kong hậu Thế chiến II, khi làn sóng người dân từ Trung Quốc đại lục đổ về khiến dân số tăng nhanh chóng. Mục tiêu ban đầu của dự án là cung cấp nhà ở giá rẻ cho tầng lớp lao động và trung lưu trẻ, với mức giá chỉ từ 15.000 HKD/căn (khoảng 50 triệu đồng). Tuy nhiên, do khủng hoảng tài chính và bất ổn xã hội cuối thập niên 1960, dự án bị đình trệ và chỉ hoàn thiện vào năm 1972 dưới sự tiếp quản của một chủ đầu tư khác.

Kiến trúc của Monster Building mang tinh thần tối đa hóa công năng: không trang trí, chỉ tập trung nhồi tối đa số căn hộ theo quy chuẩn xây dựng cho phép. Theo thời gian, tòa nhà không chỉ là nơi ở của hàng nghìn cư dân mà còn trở thành một biểu tượng thị giác đặc biệt của Hong Kong. Công trình từng xuất hiện trong các bộ phim Hollywood như Transformers: Age of Extinction hay Ghost in the Shell, góp phần đưa hình ảnh khu nhà này lan rộng trên mạng xã hội toàn cầu.

Theo ước tính, Monster Building hiện có hơn 2.400 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 6.000 - 7.000 người, trên diện tích chỉ hơn 11.000 m². Đây là một trong những khu dân cư có mật độ cao nhất thế giới.

Cuộc sống tại đây mang lại sự tiện lợi cho cư dân có đầy đủ: chợ, cửa hàng tạp hóa, quán ăn, hiệu thuốc. Nhưng đổi lại là ánh sáng hạn chế, thông gió kém và tầm nhìn gần như chỉ thấy các tòa nhà đối diện.

Với thiết kế và vị trí đặc biệt, Monster Building dần trở thành khu dân cư song song với là điểm đến thu hút du khách và giới sáng tạo. Sự nổi tiếng này cũng mang đến những xáo trộn nhất định, khi không gian chung vốn dành cho cư dân nay thường xuyên bị chiếm dụng để chụp ảnh. Dù vậy, Monster Building vẫn tồn tại như một lát cắt rất thật của Hong Kong: không hào nhoáng, không hoàn hảo nhưng phản ánh rõ cách con người sống chung với giới hạn không gian.

Nguồn: TikTok, ZOLIMA citymag