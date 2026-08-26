Nước hầm xương được ca ngợi như “thần dược”: Chuyên gia nói gì về lợi ích thực sự?

Nước hầm xương có thực sự tốt như lời đồn?

Nước hầm xương từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình. Gần đây, món ăn này còn được gọi là “vàng lỏng” hoặc “thần dược dạng lỏng” vì được cho là giúp giảm đau khớp, cải thiện tiêu hóa và tăng độ đàn hồi của da, National Geographic thông tin.

Tuy nhiên, theo National Geographic, không phải mọi công dụng đó đều đã được khoa học chứng minh. Các chuyên gia cho rằng nên nhìn nhận nước hầm xương như một thực phẩm giàu dinh dưỡng, thay vì kỳ vọng quá mức.

Nước hầm xương chứa những gì?

Nước hầm xương (Ảnh: Getty).

Nước hầm xương thường được nấu từ xương bò, cừu, gà, gà tây hoặc lợn trong nhiều giờ, có thể 12-24 giờ. Quá trình này giúp một phần protein, collagen và vi chất từ xương đi vào nước.

Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano của Cleveland Clinic, cho biết: “Hầm xương càng lâu, lượng protein và collagen thu được càng nhiều”.

Theo vị chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này còn cung cấp axit amin, kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, selen, vitamin A và một số vitamin nhóm B. Hàm lượng cụ thể thay đổi tùy loại xương, thời gian nấu và các nguyên liệu đi kèm.

Mỗi khẩu phần nước hầm xương thường chứa khoảng 50-80 calo, phần lớn đến từ protein.

Những lợi ích nào có cơ sở?

Nước hầm xương có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột nhờ góp phần bảo vệ hàng rào ruột. Một số khoáng chất và axit amin trong món ăn này cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch.

“Nước hầm xương có thể hỗ trợ tình trạng chuột rút nhờ chứa các chất điện giải, đồng thời có ích cho hoạt động của thần kinh và cơ bắp”, chuyên gia Zumpano nói.

Thử nghiệm trên động vật cho thấy nước hầm xương có đặc tính chống viêm và giúp giảm triệu chứng viêm loét đại tràng.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Food Science năm 2024 ghi nhận hyaluronan và chondroitin sulfate trong nước hầm xương gà nấu cùng rau có thể làm chậm quá trình loãng xương. Tuy nhiên, đây là kết quả trong phòng thí nghiệm, chưa đủ để khẳng định hiệu quả tương tự ở người.

Nước hầm xương có thực sự giúp đẹp da, bổ khớp?

Có thể lưu trữ nước hầm xương trong tủ lạnh (Ảnh: Getty).

Collagen tham gia cấu tạo da, cơ, xương và mô liên kết. Vì vậy, nhiều người tin uống nước hầm xương giúp tăng collagen, da săn chắc và khớp linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, nhà khoa học thực phẩm Kantha Shelke lưu ý: “Nước hầm xương giàu collagen tự nhiên, nhưng bằng chứng khoa học về việc tiêu thụ collagen trực tiếp thúc đẩy cơ thể tự sản xuất collagen vẫn còn hạn chế”.

Một nghiên cứu năm 2019 đăng trên International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism cho thấy nước hầm xương có thể không cung cấp đủ các axit amin cần thiết để hỗ trợ cơ thể tổng hợp collagen.

Chuyên gia dinh dưỡng Abbie Gellman cũng cảnh báo: “Tôi nghĩ nước hầm xương đang được gắn cho hình ảnh tốt cho sức khỏe vượt quá giá trị thực tế. Ai cũng muốn tìm một loại siêu thực phẩm hoặc giải pháp thần kỳ”.

Nấu và sử dụng nước hầm xương thế nào?

Có thể hầm xương tại nhà bằng nồi thông thường hoặc nồi nấu chậm. Theo chuyên gia Gellman, nước hầm cần được nấu đủ lâu; khi để lạnh, thành phẩm có thể trở nên sánh và hơi đông.

Với sản phẩm đóng gói, nên chọn loại được nấu từ xương ít nhất 6 giờ và chú ý hàm lượng natri. Một số loại chứa nhiều natri, vì vậy người cần hạn chế muối do tăng huyết áp hoặc bệnh thận nên đặc biệt lưu ý.

Nước hầm xương có thể dùng trực tiếp, nấu súp, món hầm hoặc bảo quản trong ngăn mát, ngăn đông. Dù bổ dưỡng, món ăn này không phải “thần dược” và không nên thay thế một chế độ ăn cân bằng.

Nguồn: National Geographic