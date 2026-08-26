Nếu muốn bảo vệ dạ dày khỏi ung thư, sáng dậy có đói "mờ mắt" tốt nhất bạn cũng cần tránh xa 4 thực phẩm dưới đây.

Nhắc đến ung thư dạ dày, vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng phải uống nhiều rượu bia, hút thuốc hay bỏ bữa mới bị "sát thủ" này nhắm trúng. Tuy nhiên, những con số thống kê về căn bệnh đáng sợ này cho thấy có rất nhiều người ăn đủ bữa nhưng chọn sai thực phẩm vẫn không thoát "án tử" ung thư, số ca tử vong ngày càng tăng chóng mặt.

Số liệu thống kê từ GLOBOCAN gần nhất chỉ ra mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày. Tại Việt Nam, đây là một trong 4 căn bệnh ác tính phổ biến nhất với tốc độ trẻ hóa nhanh chóng. Nhiều người mới chạm ngưỡng 20 - 30 tuổi đã phải đối mặt với án tử này chỉ vì những thói quen tàn phá niêm mạc lặp đi lặp lại mỗi sáng.

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Nói về kiểu ăn uống gây ung thư dạ dày, bác sĩ Tôn Cảnh Phong thuộc Bệnh viện trực thuộc thứ tư Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) cảnh báo: "Buổi sáng là lúc dịch vị axit tụ ở mức đậm đặc nhất. Nếu ăn ngay các thực phẩm có tính kích ứng mạnh hay chứa chất hóa học vào một chiếc dạ dày rỗng tuếch, lớp màng bảo vệ sẽ bị bào mòn trực tiếp, tốc độ tàn phá dạ dày và nguy cơ mắc ung thư tăng lên".

Để bảo vệ dạ dày nói riêng và đường tiêu hóa nói chung, có 4 món ăn quen thuộc bạn cần tuyệt đối gạch tên khỏi thực đơn buổi sáng:

Thức ăn thừa để qua đêm

Bác sĩ Triệu Vi Vi, Bệnh viện Ung thư Đại học Phục Đán (Trung Quốc) lên tiếng: "Tiết kiệm hâm lại đĩa rau xào hay tô thịt bảo quản tủ lạnh qua đêm là thói quen rất dễ rước họa vào thân. Vi khuẩn phân hủy thực phẩm cũ sinh ra nitrosamine, là chất độc trực tiếp gây đột biến cấu trúc DNA của tế bào niêm mạc. Dung nạp khi bụng đói, tốc độ cơ thể hấp thụ chất độc này còn nhanh gấp nhiều lần".

Quá trình tích tụ độc tố này âm thầm tàn phá thành dạ dày từ ngày này qua ngày khác mà không hề có biểu hiện rõ ràng. Khi lớp niêm mạc suy yếu dần, các tổn thương tiền ung thư sẽ hình thành, khiến nguy cơ xuất hiện khối u ác tính tăng vọt theo thời gian.

Món ngâm chua, muối mặn

Các món quen thuộc như dưa muối xổi, cà pháo hay cá khô chứa hàm lượng muối natri cực kỳ cao. Khi đi vào dạ dày rỗng, nồng độ muối đậm đặc sẽ tạo ra áp lực thẩm thấu lớn, lập tức hòa tan và phá hủy lớp chất nhầy bảo vệ bề mặt niêm mạc.

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Khi mất đi lớp màng chắn này, thành dạ dày không chỉ bị axit dịch vị bào mòn trực tiếp gây viêm loét, mà còn tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) tấn công, gây ra các tổn thương tiền ung thư kéo dài.

Đồ ăn, thức uống nóng trên 65 độ C

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thực phẩm trên 65 độ C vào nhóm tác nhân gây ung thư hàng đầu.

Theo bác sĩ Tôn Cảnh Phong, thói quen xì xụp tô bún phở bỏng rát hay hớp từng ngụm trà, cà phê nghi ngút khói ngay khi vừa ngủ dậy mà nhiều người tưởng giúp ấm bụng thực chất lại gây ra các vết bỏng nhiệt liên tục trên lớp lót dạ dày. Việc niêm mạc bị tổn thương rồi phải tự sửa chữa liên tục ngày này qua ngày khác sẽ làm gia tăng nguy cơ đột biến gen ức chế khối u p53, châm ngòi cho các tế bào ung thư dạ dày phát triển bùng phát.

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Bánh mì trắng và đồ ngọt nhiều đường

Nghiên cứu từ Bệnh viện Tây Trung Quốc (Trung Quốc) cho thấy chế độ ăn giàu đường tinh chế kích thích cơ thể giải phóng ồ ạt yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF). Khi nạp các món như bánh mì trắng, bánh ngọt hay nước đường vào một chiếc dạ dày đang cồn cào, chỉ số đường huyết sẽ tăng vọt đột ngột, khiến nồng độ IGF trong máu duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, các tế bào ung thư dạ dày lại phụ thuộc đặc biệt vào quá trình đường phân hiếu khí để rút năng lượng phân chia. Việc ăn đồ ngọt lúc đói chẳng khác nào trực tiếp cung cấp nguồn nhiên liệu dồi dào, tạo điều kiện cho các tế bào bất thường sinh sôi và nhân rộng số lượng với tốc độ chóng mặt.

Ăn sáng thế nào để khỏe, phòng ung thư dạ dày?

Theo cả hai bác sĩ, bạn nên ưu tiên các món ấm, mềm giúp trung hòa axit dịch vị. Việc lồng ghép các thực phẩm như củ cải trắng, tỏi tây, rau sam, thì là, cải bó xôi và hành tây vào bữa sáng sẽ cung cấp nguồn sắt, axit folic cùng vitamin thiết yếu. Những dưỡng chất này đóng vai trò như lớp màng bảo vệ, giúp chữa lành các tổn thương niêm mạc và ngăn ngừa viêm nhiễm mạn tính.

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Bên cạnh đó, hãy duy trì thói quen ăn đúng giờ và hạn chế tối đa thực phẩm nhiều đường, muối hay đồ chế biến sẵn. Thay thế chúng bằng ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh giúp kiểm soát độc tố, ổn định môi trường dạ dày. Một chế độ ăn thanh đạm, giàu thực vật chính là chìa khóa để ngăn chặn sự hình thành các tế bào ác tính và đẩy lùi nguy cơ ung thư.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health