Chảy máu mũi cả tháng, nam thanh niên sốc khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Thường xuyên đi bắt ếch, lội qua các nguồn nước tự nhiên, nam thanh niên 18 tuổi không ngờ thói quen này lại khiến thứ "đáng sợ" trú ngụ trong mũi suốt một tháng, gây chảy máu dai dẳng.

Thường xuyên đi bắt ếch, lội qua các nguồn nước tự nhiên, nam thanh niên 18 tuổi không ngờ thói quen này lại khiến một "vị khách không mời" xâm nhập vào khoang mũi, gây chảy máu kéo dài.

Nam thanh niên 18 tuổi, sống tại Hà Giang, đến khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vì tình trạng chảy máu mũi bên phải tái diễn suốt khoảng một tháng.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận nam thanh niên thường xuyên đi bắt ếch và tiếp xúc với môi trường nước tự nhiên. Đây là chi tiết khiến bác sĩ đặt nghi vấn về khả năng có dị vật trong khoang mũi.

Người bệnh sau đó được chỉ định nội soi khoang mũi để tìm nguyên nhân. Trong quá trình kiểm tra, ThS.BS Nguyễn Quang Huy, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai, bất ngờ phát hiện một con đỉa đang bám chặt trong khoang mũi bên phải.

Dị vật này được xác định là nguyên nhân khiến người bệnh liên tục chảy máu mũi trong thời gian dài.

Thường xuyên bắt ếch, lội qua môi trường nước tự nhiên, nam thanh niên không ngờ đây lại là nguyên nhân khiến mũi chảy máu kéo dài. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Huy trực tiếp thực hiện thủ thuật, gắp con đỉa ra ngoài an toàn. Sau đó, khoang mũi được kiểm tra lại nhằm đánh giá tình trạng niêm mạc và mức độ chảy máu. Người bệnh được kê thuốc, hướng dẫn vệ sinh mũi đúng cách và ổn định, ra viện ngay trong ngày.

Đỉa có thể "ẩn náu" trong khoang mũi

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Huy, đỉa thường sinh sống tại những môi trường ẩm ướt, đặc biệt là các nguồn nước tự nhiên như ao, hồ, sông, suối, khe nước.

Khi con người trực tiếp tiếp xúc với những môi trường này, đỉa có thể bám vào cơ thể và trong một số trường hợp xâm nhập qua các hốc tự nhiên như mũi hoặc họng.

Nếu vào khoang mũi, đỉa có thể bám vào niêm mạc và gây chảy máu kéo dài. Điều đáng lưu ý là người bệnh đôi khi không hề biết có dị vật sống bên trong, chỉ nhận thấy các biểu hiện như chảy máu mũi tái diễn, cảm giác vướng hoặc khó chịu ở mũi.

Vì vậy, những trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên cần được thăm khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Không tự dùng nhíp lấy dị vật trong mũi

TS.BS Vũ Trung Lương, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh nguy cơ đỉa và các dị vật sống xâm nhập vào cơ thể khi tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên.

Những người thường xuyên đi rừng, lội suối, bắt cá, bắt ếch hoặc làm việc trong môi trường có nước tự nhiên nên hạn chế để nguồn nước chưa qua xử lý tiếp xúc trực tiếp với mũi và miệng. Đặc biệt, không nên uống trực tiếp nước suối, nước khe hoặc các nguồn nước tự nhiên chưa được xử lý.

Người dân nên đi khám nếu tình trạng chảy máu mũi kéo dài hoặc tái diễn, nhất là khi chảy máu chỉ xảy ra ở một bên mũi, hoặc xuất hiện cảm giác vướng, khó chịu trong mũi sau khi tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên.

Các bác sĩ cũng lưu ý không tự ý dùng nhíp, que hoặc dụng cụ khác để lấy dị vật trong mũi. Việc tự xử trí có thể làm tổn thương niêm mạc, khiến chảy máu nhiều hơn hoặc vô tình đẩy dị vật vào sâu bên trong.

Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi là lời cảnh báo đối với những người thường xuyên tiếp xúc với sông, suối, ao hồ và các nguồn nước tự nhiên: những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như chảy máu mũi kéo dài đôi khi có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân bất ngờ.



