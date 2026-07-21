Bộ phận nhiều người chê ở lợn lại là "kho" collagen: Ăn đúng cách nhận loạt lợi ích bất ngờ

Ít ai ngờ phần da lợn thường bị nhiều người chê lại chứa hàm lượng collagen đáng kể cùng nhiều dưỡng chất quan trọng. Nếu ăn đúng cách và với lượng vừa phải, bì lợn có thể trở thành món ăn hỗ trợ chăm sóc làn da, xương khớp và sức khỏe não bộ.

Bì lợn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống của người Việt như nem thính, bì cuốn hay bì trộn. Dù không phải ai cũng yêu thích bởi độ dai và lượng chất béo đi kèm, nhưng nếu được chế biến hợp lý và sử dụng với lượng vừa phải, bì lợn vẫn có thể mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

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Nguồn collagen tự nhiên hỗ trợ làn da

Điểm nổi bật của bì lợn là chứa nhiều collagen loại protein đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của da. Khi tuổi tác tăng lên, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể giảm dần, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi.

Việc bổ sung thực phẩm giàu collagen kết hợp chế độ ăn cân bằng có thể góp phần hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen của cơ thể, giúp làn da duy trì độ săn chắc, giữ ẩm tốt hơn và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Hỗ trợ xương khớp khỏe mạnh

Collagen cũng là thành phần quan trọng của sụn, dây chằng và mô liên kết. Vì vậy, bì lợn có thể góp phần bổ sung các axit amin cần thiết cho quá trình tái tạo mô, hỗ trợ duy trì sự dẻo dai của hệ vận động, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Cung cấp protein cho tóc, móng và gân

Protein trong bì lợn chứa nhiều axit amin tham gia vào quá trình hình thành keratin và collagen hai thành phần quan trọng của tóc, móng và các mô liên kết. Bổ sung hợp lý có thể hỗ trợ giảm tình trạng tóc khô yếu, móng giòn và giúp gân cốt khỏe hơn.

Góp phần tăng cường miễn dịch và phục hồi cơ bắp

Bì lợn là nguồn cung cấp protein tương đối dồi dào. Sau khi được tiêu hóa, protein sẽ phân giải thành các axit amin giúp xây dựng, phục hồi cơ bắp sau vận động, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất kháng thể, góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Có thể hỗ trợ hoạt động của não bộ

Bì lợn chứa vitamin B12 và axit amin glycine. Vitamin B12 cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo máu, trong khi glycine là chất dẫn truyền thần kinh có vai trò hỗ trợ thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một giấc ngủ tốt cũng góp phần duy trì trí nhớ và khả năng tập trung.

Điều đáng chú ý theo y học cổ truyền cho rằng bì lợn có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ huyết, dưỡng âm và hoạt huyết. Tuy nhiên, những công dụng này cần được hiểu trong bối cảnh lý luận của Đông y và không nên thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa.

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Ăn bì lợn thế nào để không gây hại?

Dù mang lại một số lợi ích dinh dưỡng, bì lợn cũng chứa khá nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, nhất là khi còn lớp mỡ dưới da. Vì vậy, đây không phải thực phẩm nên ăn thường xuyên hoặc với số lượng lớn.

Để sử dụng bì lợn an toàn, bạn nên:

- Chọn bì từ heo khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng.

- Cạo sạch lông, làm sạch kỹ và lọc bỏ phần mỡ bám dưới da trước khi chế biến.

- Ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

- Ăn với lượng vừa phải trong chế độ ăn cân bằng.

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Những ai không nên ăn nhiều bì lợn?

Mặc dù bì lợn chứa nhiều collagen và protein, đây không phải là thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Những người bị mỡ máu cao nên hạn chế sử dụng do bì lợn chứa lượng cholesterol và chất béo bão hòa tương đối cao. Nếu vẫn muốn ăn, nên loại bỏ kỹ lớp mỡ bám dưới da để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, người thừa cân, béo phì, mắc bệnh gout hoặc suy thận cũng được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều bì lợn.

Ngoài ra, bì lợn không phải là nguồn protein hoàn chỉnh vì thiếu một số axit amin thiết yếu. Do đó, không nên xem đây là nguồn cung cấp protein chính mà cần kết hợp với các thực phẩm giàu đạm chất lượng cao như thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu nành và các loại đậu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Dù có thể mang lại một số lợi ích về dinh dưỡng, bì lợn vẫn chỉ nên được sử dụng với lượng vừa phải. Kết hợp bì lợn với chế độ ăn đa dạng, nhiều rau xanh, trái cây và lối sống lành mạnh sẽ giúp phát huy giá trị dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.

(t/h VOV, Vietnamnet)