Cái giá của sự thành công không nên là một cơ thể rệu rã

Chúng ta soi từng con số doanh thu, từng dòng KPI, từng cái deadline đến nhức mắt, mà quên soi chính cái cỗ máy đang gánh tất cả những thứ đó: cơ thể mình.
Gần mười một giờ đêm, cái quán vẫn sáng đèn và ồn như cái chợ vỡ, và anh - cứ gọi là anh cho tiện, một người tôi quen, cái kiểu người mà bảng hiệu công ty nào cũng muốn có tên trên tấm danh thiếp - vẫn ngồi đó, tay nâng ly bia thứ mấy thì chính anh cũng chẳng buồn đếm, miệng cười xởi lởi với ông đối tác vừa gật gù chuyện hợp đồng, trong khi cái điện thoại úp bên cạnh cứ sáng lên liên hồi, hết tin nhắn nhân viên lại đến email nửa đêm mà chẳng ai thấy có gì bất thường. Cụng ly cái nữa đi anh, dô. Rồi lại dô. Đến lúc lảo đảo bước ra khỏi quán, người sực mùi bia với khói thuốc, anh còn kịp lẩm nhẩm trong đầu rằng năm giờ sáng mai có chuyến bay sớm, chắc chợp mắt được ba tiếng là cùng, mà thôi kệ, quen rồi, cả chục năm nay vẫn thế đấy chứ có sao đâu.
Anh kể lại cái đận đó cho tôi bằng đúng cái giọng vừa than vừa khoe, cái kiểu "dạo này mệt bã người" mà bên trong lại ngầm hãnh diện, bởi trong cái nếp nghĩ chung của xã hội mình, bận tức là quan trọng, là được cần đến, là còn ở trong cuộc chơi. Cái mệt, với những người như anh, chẳng khác gì một tấm huân chương lặng lẽ đeo trên ngực, một dấu hiệu cho thấy mình đang sống hết công suất, đang đi đúng con đường của kẻ có chí. Mà anh đâu phải trường hợp cá biệt, anh chỉ là một gương mặt trong cả một thế hệ những người dậy trước mặt trời và tắt đèn phòng làm việc sau nửa đêm, quen với những bữa trưa nuốt vội bên bàn phím và những bữa tối kéo dài trên bàn tiệc tiếp khách.
Mà những người như anh, trong guồng quay ấy, soi đủ mọi thứ. Soi từng đồng lời lãi, từng phần trăm tăng trưởng, từng gương mặt đối tác xem hôm nay có gì khác lạ. Soi cả cái điện thoại, thấy pin tụt xuống 20% là lập tức cắm sạc, thấy máy chạy chậm là bồn chồn nghĩ đến chuyện lên đời. Nhưng cái cơ thể - thứ đang cõng tất cả những cuộc soi xét đó trên lưng - thì gần như chẳng bao giờ được nhìn cho tử tế lấy một lần. Người ta thuộc lòng từng chỉ số của công ty mình, mà lại mù tịt về những chỉ số đang chạy âm thầm bên trong bụng mình. Nghịch lý đến buồn cười, mà cũng đến xót.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải ai lười biếng hay dại dột gì. Cái nếp "sướng trước, tính sau" nó ăn vào máu rồi, bởi cơ thể tuổi ba mươi, bốn mươi vẫn còn gánh được, vẫn còn phục hồi được sau một đêm trắng, nên người ta cứ tưởng nó sẽ mãi như thế. Khất một lần khám sức khỏe từ mùa này qua mùa khác, từ cái Tết này sang cái Tết khác, với một niềm tin gần như tôn giáo rằng mình vẫn ổn, miễn là chưa thấy đau. Khổ nỗi, cái bụng con người nó không vận hành theo cái logic ấy.
Xin thưa, mỗi cuộc vui đều được ghi sổ. Cái ly bia mát lạnh trên bàn tiệc, cái đĩa đồ nhắm ngập dầu mỡ lúc nửa đêm, cái đêm ngủ có ba tiếng để sáng mai kịp chuyến bay sớm - tất cả đều được cơ thể lặng lẽ ghi lại, không sót một khoản nào, và nơi trả nợ đầu tiên thường là đường ruột.
Dưới góc nhìn y khoa, chuyện xảy ra không hề trừu tượng. Lớp niêm mạc ruột của chúng ta được phủ một tấm áo nhầy, mà thành phần chính là một loại protein tên là MUC2, tấm áo ấy chính là hàng rào ngăn giữa cơ thể và cái thế giới hỗn tạp của vi khuẩn, độc tố bên trong lòng ruột. Cồn khi đi qua sẽ bào mòn chính tấm áo ấy, làm rối loạn hệ vi sinh vốn cân bằng, đẩy các vi khuẩn có hại lấn lướt vi khuẩn có lợi, rồi khiến thành ruột trở nên "rò rỉ" hơn, cho phép độc tố thẩm thấu ngược vào máu mà châm ngòi cho những đợt viêm âm ỉ kéo dài. Theo một tổng quan nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Microbiology, chính lớp nhầy MUC2 này bị cồn tấn công, làm hàng rào ruột suy yếu; và như một bài tổng quan khác về viêm khởi phát từ đường ruột đã chỉ ra, cái tình trạng viêm âm ỉ ấy chính là gốc rễ liên đới tới hàng loạt rối loạn mạn tính, trong đó có cả ung thư đường tiêu hóa.
Rồi đến chuyện thức khuya, thứ mà dân công việc coi là chuyện thường ngày ở huyện. Cái đồng hồ sinh học trong người không phải một khái niệm mơ hồ để nói cho sang, nó là một cỗ máy điều phối thật, và ruột cũng có nhịp của riêng nó. Một nghiên cứu công bố trên Science Advances năm 2024 cho thấy khi cái nhịp ấy bị đảo lộn - vì ánh sáng đêm, vì ăn khuya, vì ngủ nghê thất thường - lượng chất nhầy bảo vệ thành ruột giảm đi, hàng rào ruột yếu đi, và độc tố cùng vi khuẩn lại có thêm đường để tràn vào. Mới tháng 4 năm 2026 vừa rồi, một nhóm nghiên cứu ở Viện Ung thư UF Health còn báo cáo tại hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ rằng thiếu ngủ mạn tính làm xáo trộn hệ vi sinh đường ruột theo hướng thúc đẩy ung thư đại trực tràng tiến triển nhanh hơn, đồng thời làm hóa trị kém hiệu quả đi. Cồn, dầu mỡ, thiếu ngủ - cái bộ ba tưởng như vô hại của những đêm vui ấy hóa ra lại phối hợp với nhau nhịp nhàng đến rùng mình.
Nhưng đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Cái bụng nó chịu đựng giỏi quá. Nó không kêu, không sốt, không giãy giụa, cứ lặng lẽ gồng lên mà làm việc, để rồi cái nguy hiểm thật sự lại không nằm ở cơn đau, mà nằm ở chính sự im lặng ấy.
Điều đáng sợ nhất của bệnh đường tiêu hóa chưa bao giờ là cơn đau, mà là sự im lặng.
Ung thư đường tiêu hóa, dù là dạ dày hay đại trực tràng, hiếm khi ập đến trong một đêm. Nó đi một chặng đường dài và lặng lẽ, từ những ổ viêm mạn tính, qua giai đoạn dị sản, rồi loạn sản, trước khi thật sự trở thành cái điều mà ai cũng sợ phải gọi tên. Cả chặng đường ấy, ở giai đoạn sớm nhất, gần như không phát ra một tín hiệu nào cho cơ thể.
Nó giống hệt một dòng số bất thường li ti lạc giữa một bảng cân đối kế toán dày cộp, nhỏ tới mức nếu chỉ lướt qua bằng mắt thường thì coi như nó không tồn tại. Cho đến khi cái sai lệch ấy lớn dần, phát ra những tín hiệu rõ rệt - sụt cân, đau bụng, đi ngoài ra máu - thì thường mọi thứ đã đi quá xa.
Và đây là chỗ mà những con số biết nói. Nếu một bệnh ung thư đường tiêu hóa được bắt sống từ giai đoạn sớm, khi tổn thương còn khu trú, thì tỷ lệ sống sau 5 năm có thể vượt ngưỡng 90%, thậm chí theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Surgical Oncology, con số này ở ung thư dạ dày sớm còn lên tới 95 tới 99% khi tổn thương mới khu trú ở lớp niêm mạc và chưa di căn hạch. Nhưng cũng chính căn bệnh ấy, nếu để đến giai đoạn muộn mới phát hiện, tỷ lệ sống sau 5 năm rớt xuống dưới 30%. Cùng một căn bệnh, cùng một con người, khoảng cách giữa sống và mất gần như chỉ nằm ở hai chữ: sớm hay muộn.
Bức tranh ở Việt Nam càng khiến người ta phải ngồi thẳng dậy. Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm cả nước có khoảng 180.400 ca ung thư mới và hơn 120.000 người mất vì căn bệnh này. Ung thư dạ dày đứng thứ tư về số ca mắc và thứ ba về số ca tử vong trong các loại ung thư, mà trớ trêu là phần lớn ca bệnh được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Ung thư đại trực tràng thì ghi nhận 16.835 ca mới chỉ riêng năm 2022, và có tới hơn 95% số ca rơi vào nhóm từ 40 tuổi trở lên - đúng cái độ tuổi mà người ta bận rộn nhất, tự tin nhất, và cũng chủ quan nhất với sức khỏe của mình.
Chính vì cái sự im lặng đáng sợ đó, y học hiện đại chưa bao giờ ngừng đi tìm những cách nhìn sâu hơn, gần hơn vào bên trong cơ thể con người. Nếu như nội soi tiêu hóa của nhiều năm trước chỉ dừng ở chỗ giúp bác sĩ quan sát những tổn thương đã rõ hình hài trên bề mặt niêm mạc, thì các thế hệ máy mới đang tiến dần tới việc nhìn thấy những đổi thay nhỏ nhất ngay từ cấp độ tế bào, ngay khi chúng vừa mới nhen nhóm.
Cứ hình dung bạn sắp rót một khoản vốn lớn vào một công ty, mà tất cả những gì có trong tay chỉ là bản báo cáo tài chính tóm tắt vỏn vẹn một trang giấy. Nhìn vào đó thì doanh thu vẫn tăng, lợi nhuận vẫn dương, mọi con số đều đẹp đẽ gọn gàng, đến mức bạn gần như đã đặt bút ký. Nhưng bất kỳ doanh nhân nào từng trải qua vài thương vụ cũng biết cái bản tóm tắt long lanh ấy hoàn toàn có thể đang giấu bên dưới cả một mớ nợ xấu, những khoản phải thu khó đòi, một dòng tiền thực đang âm mà bảng tổng quan không đời nào khai ra. Phải đến khi đưa cả một đội thẩm định vào soi từng dòng sổ sách, từng bản hợp đồng, từng chân tơ kẽ tóc, bạn mới biết cái công ty ấy chỉ "trông có vẻ ổn" hay là "thực sự ổn". Một bên là phỏng đoán dựa trên bề mặt, một bên là biết chắc từ tận gốc.
Cơ thể con người, xét cho cùng, cũng là một doanh nghiệp đáng được thẩm định kỹ lưỡng như thế, và y học tiêu hóa đang đi đúng cái hành trình soi sâu ấy. Với công nghệ nội soi siêu phóng đại, hình ảnh đường ruột được tiếp cận sâu tới mức bác sĩ có thể quan sát cấu trúc của từng tế bào còn đang sống ngay trong lúc soi, cái mà giới chuyên môn gọi bằng một cái tên rất gợi: "sinh thiết quang học". Các nghiên cứu về endocytoscopy - dòng nội soi siêu phóng đại này - cho thấy nó đủ sức phát hiện những biến đổi bất thường ngay từ những ổ tổn thương tiền ung thư sớm nhất ở đại trực tràng, những thứ vốn rất dễ trôi tuột qua mắt các thế hệ máy tiêu chuẩn trước đây.
Cái mong muốn nhìn cho thật gần ấy giờ đã thành hiện thực ngay trong nước. Ngày 22/3/2026, tại hội thảo "Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa" tổ chức ở Hà Nội, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI công bố đưa vào triển khai Endocyto 520x, hệ thống nội soi siêu phóng đại do Tập đoàn Olympus (Nhật Bản) phát triển, đồng thời trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu công nghệ này.
Điểm cốt lõi của Endocyto 520x nằm ở khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, cho phép bác sĩ khảo sát tổn thương theo nhiều lớp, từ niêm mạc bề mặt, hệ vi mạch, cho tới cấu trúc của từng tế bào còn đang sống, ngay trong quá trình nội soi. Nếu đặt cạnh cái ẩn dụ thẩm định doanh nghiệp ở trên, đây là bước nhảy từ mức "trông có vẻ ổn" của một bản tổng quan bề mặt sang việc quan sát "thực sự ổn" ở cấp độ vi thể, cái mà trước đây thường phải chờ kết quả sinh thiết vài ngày mới có. Tại Thu Cúc TCI, hệ thống này được vận hành trong tổng thể một trung tâm nội soi công nghệ cao, kết hợp thêm các lớp hình ảnh hỗ trợ và AI thời gian thực để khoanh vùng những điểm nghi ngờ.
Mà câu chuyện không dừng lại ở việc sắm về một cỗ máy. Song song với việc triển khai Endocyto 520x, Thu Cúc TCI còn tổ chức các hoạt động chuyên môn để cập nhật cách ứng dụng công nghệ này từ chính nơi khai sinh ra nó. Trong hai ngày 19 và 20/6/2026, đơn vị tổ chức hội thảo khoa học "Cập nhật công nghệ siêu nội soi Endocyto từ Nhật Bản", với sự tham gia trực tiếp của PGS.TS.BS Masashi Misawa (Bệnh viện Bắc Yokohama, Đại học Showa, Nhật Bản) - một trong những chuyên gia tiên phong trong nghiên cứu nội soi tế bào Endocytoscopy và ứng dụng AI vào nội soi tiêu hóa. Vị chuyên gia Nhật trực tiếp cầm máy thăm khám và trao đổi chuyên môn trên hàng loạt ca lâm sàng thực tế, và chính những buổi ngồi soi từng ca như thế mới biến một thiết bị hiện đại thành năng lực thật sự của cả một đội ngũ.
Theo TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, giá trị đáng chú ý của công nghệ này là khả năng hỗ trợ đánh giá tổn thương ở cấp độ tế bào ngay tại thời điểm thăm khám. Việc phóng đại tới 520 lần giúp phát hiện những tổn thương đặc biệt nhỏ và định hướng nhận biết sớm xem tế bào bên trong tổn thương có dấu hiệu ác tính hay không, từ đó bổ sung cơ sở cho các quyết định theo dõi, sinh thiết hoặc can thiệp phù hợp.
Mà cái sự "nhìn đủ gần" này không chỉ là lời quảng cáo cho sang. Theo một phân tích gộp đăng trên tạp chí PLOS One, khi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, độ chính xác của nội soi siêu phóng đại trong phân loại tổn thương đại trực tràng có thể đạt tới ngưỡng 0,93, một mức được xếp vào loại xuất sắc; và cũng theo phân tích ấy, trong một thử nghiệm đối chứng, phương pháp sinh thiết quang học này cho độ chính xác 94,1% khi so với 96,5% của sinh thiết mô truyền thống - tức là gần như ngang ngửa, nhưng cho câu trả lời ngay trong lúc soi thay vì phải chờ vài ngày.
|Tiêu chí
|Nội soi truyền thống
|Endocyto 520x
|Cấp độ quan sát
|Bề mặt niêm mạc
|Tới tế bào sống, vi thể
|Độ phóng đại
|Tiêu chuẩn
|Lên tới 520 lần
|Thời điểm có kết quả tế bào
|Chờ sinh thiết vài ngày
|Ngay trong lúc nội soi
|Hỗ trợ
|Không
|AI thời gian thực khoanh vùng
Nói cho cùng, chúng ta vốn đã quen với việc đầu tư để nhìn cho rõ. Ta đổi điện thoại đời mới chỉ vì cái camera nét hơn, ta không tiếc tiền tậu những thiết bị, phần mềm, công cụ tốt nhất để phục vụ công việc, để chớp cho bằng được từng cơ hội trước khi nó vụt qua. Vậy thì với chính cái cỗ máy sinh học đã tạo ra mọi thành công của mình, việc tìm tới một công nghệ tầm soát cận cảnh và sâu sát nhất chẳng phải cũng là một khoản đầu tư xứng đáng để quản trị rủi ro trước khi quá muộn hay sao?
Và điều đáng mừng là bài toán ấy giờ có lời giải ngay trong nước. Việc một hệ thống như Endocyto 520x được đưa về vận hành tại Thu Cúc TCI ngay ở Hà Nội cũng đồng nghĩa nhu cầu tầm soát chuyên sâu đã có thể được đáp ứng tại chỗ, thay vì phải khăn gói tìm đến các trung tâm y tế ở nước ngoài. Với những người quen khất lần sức khỏe của mình hết mùa dự án này sang mùa dự án khác, một lần chủ động đi kiểm tra sau giai đoạn ăn uống thất thường, tiệc tùng liên miên, có lẽ là cách trả lời thành thật nhất cho chính câu hỏi mà bài viết này đang đặt ra.
Chọn những điều đang đúng với bạn để tự soi lại mình.
Công cụ tự soi mang tính tham khảo, không thay cho chẩn đoán. Khuyến cáo cụ thể cần theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
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Rồi mùa cao điểm nào cũng sẽ khép lại theo lẽ của nó. Cái dự án căng như dây đàn rồi cũng nghiệm thu, cái quý kinh doanh khốc liệt rồi cũng chốt sổ, những đêm trắng rồi cũng lùi lại phía sau để nhường chỗ cho một guồng quay bận rộn mới. Con người ta cứ thế đi từ mùa nọ sang mùa kia, mải miết.
Nhưng cơ thể mình thì không có một mùa nào để khép lại mà nghỉ ngơi. Nó vẫn lầm lũi vận hành, vẫn âm thầm ghi nhớ từng đêm thức muộn, từng ly bia tràn bờ, từng bữa ăn lệch giờ và cả những tín hiệu cầu cứu rất khẽ mà đôi khi chính sự vô tâm của ta đã bỏ qua. Thành công là thứ đáng để theo đuổi, chẳng ai phủ nhận. Chỉ có điều, cái giá của nó không nên, và không đáng, phải trả bằng một cơ thể rệu rã đến mức khi ngoảnh lại thì đã không còn gì để hưởng cái thành công ấy nữa.
Nên có lẽ, giữa muôn vàn thứ mà một con người dành cả quỹ thời gian đời mình để dõi theo và chăm chút, sẽ đến một khoảnh khắc nào đó ta chịu dừng lại, hạ giọng, mà tự hỏi mình một câu tưởng đơn giản nhưng đầy sức nặng: mình đã nhìn vào bên trong cơ thể mình đủ kỹ hay chưa?
Giàu sang và thành đạt chẳng ý nghĩa mấy nếu bạn không có một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng nó.