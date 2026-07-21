Cái giá của sự thành công không nên là một cơ thể rệu rã

Anh kể lại cái đận đó cho tôi bằng đúng cái giọng vừa than vừa khoe, cái kiểu "dạo này mệt bã người" mà bên trong lại ngầm hãnh diện, bởi trong cái nếp nghĩ chung của xã hội mình, bận tức là quan trọng, là được cần đến, là còn ở trong cuộc chơi. Cái mệt, với những người như anh, chẳng khác gì một tấm huân chương lặng lẽ đeo trên ngực, một dấu hiệu cho thấy mình đang sống hết công suất, đang đi đúng con đường của kẻ có chí. Mà anh đâu phải trường hợp cá biệt, anh chỉ là một gương mặt trong cả một thế hệ những người dậy trước mặt trời và tắt đèn phòng làm việc sau nửa đêm, quen với những bữa trưa nuốt vội bên bàn phím và những bữa tối kéo dài trên bàn tiệc tiếp khách.

Mà những người như anh, trong guồng quay ấy, soi đủ mọi thứ. Soi từng đồng lời lãi, từng phần trăm tăng trưởng, từng gương mặt đối tác xem hôm nay có gì khác lạ. Soi cả cái điện thoại, thấy pin tụt xuống 20% là lập tức cắm sạc, thấy máy chạy chậm là bồn chồn nghĩ đến chuyện lên đời. Nhưng cái cơ thể - thứ đang cõng tất cả những cuộc soi xét đó trên lưng - thì gần như chẳng bao giờ được nhìn cho tử tế lấy một lần. Người ta thuộc lòng từng chỉ số của công ty mình, mà lại mù tịt về những chỉ số đang chạy âm thầm bên trong bụng mình. Nghịch lý đến buồn cười, mà cũng đến xót.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải ai lười biếng hay dại dột gì. Cái nếp "sướng trước, tính sau" nó ăn vào máu rồi, bởi cơ thể tuổi ba mươi, bốn mươi vẫn còn gánh được, vẫn còn phục hồi được sau một đêm trắng, nên người ta cứ tưởng nó sẽ mãi như thế. Khất một lần khám sức khỏe từ mùa này qua mùa khác, từ cái Tết này sang cái Tết khác, với một niềm tin gần như tôn giáo rằng mình vẫn ổn, miễn là chưa thấy đau. Khổ nỗi, cái bụng con người nó không vận hành theo cái logic ấy.

02 Cơ thể là chủ nợ kiên nhẫn nhất, và nó luôn đòi đủ

Xin thưa, mỗi cuộc vui đều được ghi sổ. Cái ly bia mát lạnh trên bàn tiệc, cái đĩa đồ nhắm ngập dầu mỡ lúc nửa đêm, cái đêm ngủ có ba tiếng để sáng mai kịp chuyến bay sớm - tất cả đều được cơ thể lặng lẽ ghi lại, không sót một khoản nào, và nơi trả nợ đầu tiên thường là đường ruột.

Dưới góc nhìn y khoa, chuyện xảy ra không hề trừu tượng. Lớp niêm mạc ruột của chúng ta được phủ một tấm áo nhầy, mà thành phần chính là một loại protein tên là MUC2, tấm áo ấy chính là hàng rào ngăn giữa cơ thể và cái thế giới hỗn tạp của vi khuẩn, độc tố bên trong lòng ruột. Cồn khi đi qua sẽ bào mòn chính tấm áo ấy, làm rối loạn hệ vi sinh vốn cân bằng, đẩy các vi khuẩn có hại lấn lướt vi khuẩn có lợi, rồi khiến thành ruột trở nên "rò rỉ" hơn, cho phép độc tố thẩm thấu ngược vào máu mà châm ngòi cho những đợt viêm âm ỉ kéo dài. Theo một tổng quan nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Microbiology, chính lớp nhầy MUC2 này bị cồn tấn công, làm hàng rào ruột suy yếu; và như một bài tổng quan khác về viêm khởi phát từ đường ruột đã chỉ ra, cái tình trạng viêm âm ỉ ấy chính là gốc rễ liên đới tới hàng loạt rối loạn mạn tính, trong đó có cả ung thư đường tiêu hóa.