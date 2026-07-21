Chỉ đến khi con gái nhiễm trùng huyết rơi vào nguy kịch, người mẹ mới bàng hoàng nhận ra con mắc tiểu đường từ lâu, hối hận vì những thói quen tàn phá sức khỏe con suốt hơn một thập kỷ.

Mới đây, Bác sĩ Trần Hân Mỹ (Chen Hsin-mei) tại Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên chương trình truyền hình y khoa "Doctor is so hot" một ca cấp cứu biến chứng tiểu đường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Bệnh nhân là một bé gái 14 tuổi, nhập viện trong tình trạng thể trạng gầy gò, suy kiệt và nhiễm trùng đường tiết niệu nặng.

Qua các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện chỉ số đường huyết của bệnh nhi tăng vọt ở mức báo động. Cô bé được chẩn đoán mắc tiểu đường loại 2. Tồi tệ hơn, chính tình trạng đường huyết quá cao không được kiểm soát trong thời gian dài đã âm thầm tàn phá toàn bộ hệ miễn dịch của cơ thể.

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Ổ nhiễm trùng đường tiết niệu ban đầu do không được can thiệp kịp thời đã nhanh chóng biến chứng vô cùng tàn khốc: vi khuẩn xâm nhập thẳng vào máu gây nhiễm trùng huyết toàn thân. Bệnh nhi ngay lập tức phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để các bác sĩ tiến hành lọc máu và giành giật lại sự sống từng giờ.

Nhìn con nằm lọt thỏm giữa đống dây rợ và máy móc trong phòng cấp cứu ICU, người mẹ chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn: “Giá như tôi đừng làm thế từ khi con 1 tuổi”.

Tự tay tàn phá tuyến tụy của con vì những sai lầm từ khi 1 tuổi

Đằng sau thảm kịch cấp cứu này là sự hối hận muộn màng đến xé lòng của đấng sinh thành. Gia đình bé gái cho biết, do cả hai vợ chồng đều sở hữu chiều cao lý tưởng nên họ chủ quan tin rằng gen di truyền tốt sẽ giúp con gái luôn khỏe mạnh, phát triển vượt trội mà không cần kiểm soát ăn uống. Ngay từ khi con mới chưa tròn 1 tuổi, cha mẹ đã nuông chiều cho cô bé ăn uống tự do các loại đồ ngọt, bánh kẹo và đồ tráng miệng chế biến sẵn.

Đáng ngại hơn, khi con bước vào giai đoạn dậy thì, thấy con không cao như kỳ vọng, phụ huynh còn tự ý đặt mua hormone tăng trưởng trôi nổi trên mạng rồi tự tiêm cho con tại nhà mà không qua bất kỳ sự kiểm tra hay chỉ định nào của bác sĩ.

Việc nạp quá nhiều đường tinh luyện kéo dài suốt hơn một thập kỷ kết hợp với việc can thiệp hormone ngoại sinh sai cách đã giáng một đòn chí mạng, tàn phá hoàn toàn tuyến tụy của bé gái 14 tuổi, khiến lượng đường huyết mất kiểm soát hoàn toàn và cơ thể rơi vào suy kiệt nghiêm trọng.

Cảnh báo dấu hiệu tiểu đường ở trẻ phụ huynh rất dễ bỏ qua

Bác sĩ Trần Hân Mỹ cảnh báo bệnh tiểu đường ở lứa tuổi học sinh thường biểu hiện như một kẻ ngụy trang và giấu mình rất kỹ. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sớm nguy hiểm ở trẻ:

- Trẻ uống nước liên tục và đi tiểu nhiều lần trong ngày: Đây là phản ứng của cơ thể nhằm đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu.

- Sụt cân nhanh bất thường: Đường huyết tăng cao khiến cơ thể mất khả năng hấp thu đường và bắt đầu tự đốt cháy mỡ để duy trì năng lượng. Nhiều cha mẹ hay nhầm tưởng trẻ gầy đi là do phổng phao ở tuổi dậy thì.

- Biểu hiện bệnh gai đen: Vùng da cổ, nách hoặc gáy của trẻ xuất hiện các vệt sẫm màu, thô ráp do tình trạng kháng insulin quá mức. Phụ huynh hay nhầm là vết bẩn do tắm không sạch rồi cố chà xát mạnh.

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- Cơ thể mệt mỏi và dễ nhiễm trùng: Trẻ thường xuyên kiệt sức, suy giảm miễn dịch nên rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu hay nhiễm trùng da.

"Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, trẻ mắc tiểu đường rất dễ rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton, hôn mê sâu hoặc gặp các biến chứng nhiễm trùng huyết nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng", bác sĩ Trần nói thêm.

Đừng để sự nuông chiều thành "bản án cho sức khỏe" của con

Từ biến cố xót xa của nữ sinh 14 tuổi, bác sĩ Trần một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh phải thức tỉnh và thay đổi tư duy chăm sóc sức khỏe cho con em mình ngay từ hôm nay.

Đầu tiên, hãy dẹp bỏ tâm lý trẻ con ăn ngọt chút không sao. Các loại trà sữa, nước ngọt có ga, bánh kẹo công nghiệp và đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ cần được cắt giảm triệt để, hướng dẫn trẻ duy trì thói quen uống nước lọc hoặc sữa đậu nành không đường để phòng tránh tiểu đường.

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Đặc biệt, chiều cao của trẻ cần được phát triển tự nhiên thông qua chế độ vận động thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày và dinh dưỡng chuẩn y khoa. Việc phụ huynh tự ý tiêm hay cho con uống các loại hormone tăng trưởng trôi nổi chính là hành động tự tay phá hủy cơ thể con.

Cuối cùng, hãy quan sát con thật chặt chẽ mỗi ngày. Khi phát hiện bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào kể trên, cha mẹ phải lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế để kiểm tra chỉ số đường huyết kịp thời. Đừng để đến khi biến chứng tiểu đường gõ cửa phòng cấp cứu mới thốt lên hai chữ giá như.

Nguồn và ảnh: EBC, The Paper, Doctor is so hot