Suốt nhiều năm âm thầm chịu đựng những cơn đau buốt và khó khăn khi tiểu tiện, cụ ông 86 tuổi không ngờ trong bàng quang đã hình thành một khối sỏi khổng lồ nặng 420 gram, gần như chiếm trọn cơ quan này.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, ê-kíp điều trị vừa phẫu thuật thành công lấy ra khối sỏi có kích thước bất thường khỏi cơ thể người bệnh. Đây là một trường hợp hiếm gặp bởi trọng lượng viên sỏi lên tới gần nửa kg.

Viên sỏi nặng gần nửa kg trong bàng quang người đàn ông. Ảnh: BSCC.

Trước khi nhập viện, cụ ông thường xuyên mệt mỏi, gặp khó khăn khi đi tiểu, dòng tiểu yếu, ngắt quãng kèm cảm giác đau buốt kéo dài. Qua thăm khám và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện một khối sỏi lớn nằm trong bàng quang, gần như lấp đầy toàn bộ khoang chứa nước tiểu.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra một viên sỏi lớn cùng hai viên sỏi nhỏ hơn, tổng trọng lượng lên tới 420 gram.

"Sau khi rời phòng mổ, nhìn khối sỏi khổng lồ được đặt trên khay, cả ê-kíp đều rất bất ngờ. Đồng thời, chúng tôi cũng thấy xót xa vì không thể tưởng tượng người bệnh đã phải chịu đựng tình trạng này trong thời gian dài như thế nào", bác sĩ chia sẻ.

Các chuyên gia cho biết, sỏi bàng quang không thể hình thành và phát triển đến kích thước lớn trong thời gian ngắn. Khối sỏi này nhiều khả năng đã tích tụ qua nhiều năm, trong khoảng thời gian đó người bệnh có thể từng nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng bụng dưới nhưng không đi khám hoặc cố gắng chịu đựng.

Chỉ đến khi tình trạng bí tiểu trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt, cụ ông mới được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Bác sĩ cảnh báo, sỏi đường tiết niệu, trong đó có sỏi thận và sỏi bàng quang, thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể được điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn. Tuy nhiên, khi sỏi phát triển quá lớn, nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, bí tiểu, tổn thương bàng quang, suy giảm chức năng thận sẽ tăng lên, đặc biệt ở người cao tuổi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu ngắt quãng hoặc cảm giác đau tức vùng bụng dưới kéo dài.

Việc thăm khám ngay khi có triệu chứng và khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm sỏi đường tiết niệu, từ đó điều trị hiệu quả và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, con cháu nên quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, ông bà, chủ động đưa người thân lớn tuổi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhiều người cao tuổi thường âm thầm chịu đựng bệnh tật thay vì chia sẻ với gia đình, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn cho việc điều trị.

(t/h VTC News, Tri Thức)