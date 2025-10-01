Nữ sinh 14 tuổi lên cơn co giật, hôn mê sâu sau cuộc nhậu với bạn: Bác sĩ cảnh báo hiểm họa khôn lường

Ngày 1/10, theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, vừa qua (29/9) đã tiếp nhận nữ bệnh nhân L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đã uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn. Sau đó, bệnh nhân đi ngủ thì lên cơn co giật kéo dài 1–3 phút, trợn mắt, duỗi tay chân. Bệnh nhân được đưa đến phòng khám gần nhà rồi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methanol nặng. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, bù kiềm và dùng thuốc giải độc.

BS.CK2. Nguyễn Thụy Trang - Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, "Song song với việc hồi sức tích cực, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (do bệnh nhân ở độ tuổi thiếu nhi) và được nhanh chóng chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện nay, mặc dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng.".

BS.CK2. Nguyễn Thụy Trang khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp. Không uống rượu quá mức, đặc biệt là trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, mờ mắt… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Đối với những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol, dù chưa có triệu chứng, cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.