Từ hôm nay, phụ nữ độc thân có quyền đông lạnh trứng để sinh con. Nguồn ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phụ nữ độc thân được cho phép thụ tinh trong ống nghiệm

Từ ngày 1.10, Nghị định số 207/2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực thi hành.

Quy định mới cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng.

Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Nghị định 207 cũng quy định cụ thể về điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ…

Cấp giấy chứng sinh mới cho trẻ

Quy định về cấp và sử dụng giấy chứng sinh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10, theo Thông tư 22/2025 của Bộ Y tế.

Các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm: Trẻ sinh tại cơ sở y tế; trẻ sinh ngoài cơ sở y tế; trẻ sinh do mang thai hộ; trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế.

Giấy chứng sinh được lập thành 2 bản, một giao cho thân nhân và một lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Các trường hợp được cấp lại giấy chứng sinh gồm: Giấy chứng sinh đã được cấp có nhầm lẫn, thiếu thông tin; giấy chứng sinh bị mất, rách, nát.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định tại Nghị định 63/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.