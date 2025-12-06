Nữ PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025: 34 tuổi lên chức Phó trưởng khoa bệnh viện trung ương, đã công bố 106 bài báo khoa học

Trong danh sách 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua, bà Nguyễn Ngọc Tâm là nữ PGS trẻ nhất ngành y và cũng là PGS trẻ nhất đến từ ĐH Y Hà Nội.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Tâm sinh năm 1987 tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ). Bà theo học ngành bác sĩ đa khoa tại trường ĐH Y Hà Nội và được cấp bằng tốt nghiệp năm 2011. Đến năm 2015, bà tiếp tục nhận bằng bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa. Ở tuổi 34, nữ bác sĩ này được cấp bằng Tiến sĩ.

Về quá trình công tác, từ năm 2010-2014, bà Nguyễn Ngọc Tâm là bác sĩ nội trú, giảng viên giảng dạy bộ môn Nội tổng hợp tại trường ĐH Y Hà Nội. Trong khoảng thời gian 2015-2020, bà tập trung giảng dạy bộ môn Lão khoa, đồng thời là bác sĩ tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Từ năm 2021 đến nay, bà trải qua các vị trí từ giảng viên đến giảng viên chính thức, Giáo vụ sau đại học, bộ môn Lão khoa tại trường ĐH Y Hà Nội. Song song với đó, từ năm 34 tuổi đến nay, bà giữ chức Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện lão khoa trung ương.

Trong suốt 10 năm làm nhiệm vụ đào tạo tại trường ĐH Y Hà Nội, nữ giảng viên này tập trung nghiên cứu theo 2 hướng chính, gồm: Chẩn đoán, quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường; Các hội chứng lão khoa ở người cao tuổi: Sarcopenia, hội chứng dễ bị tổn thương, ngã, suy dinh dưỡng, đau, sa sút trí tuệ và đa bệnh lý…

Trong thời gian đồng hành cùng với sinh viên ĐH Y Hà Nội, bà đã hướng dẫn 5 học viên cao học, 3 bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn ThS/BSNT và 10 sinh viên cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến bảo vệ thành công khóa luận bằng tiếng Anh. Đồng thời, bà còn là tác giả của 11 đề tài NCKH từ cấp cơ sở đến cấp Bộ. Nữ ứng viên này cũng xuất bản 2 cuốn sách, công bố 106 bài báo khoa học, trong đó 35 bài khoa học xuất hiện trên tạp chí quốc tế.

Trong phần tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, bà Tâm cho biết bản thân là một cán bộ giảng dạy mẫu mức, hết lòng vì công việc, vì sự phát triển của bộ môn Lão khoa, trường Đại học Y Hà Nội nói riêng và chuyên ngành Lão khoa Việt Nam nói chung. Trong suốt những năm qua, bà luôn kết hợp tốt giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Với những đóng góp của mình, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn y tế Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi năm 2019; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.