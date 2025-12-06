Điểm lại 10 bảo bối "tương lai" của Doraemon: Quá nửa trong số đó đã thành hiện thực rồi!

Nếu bạn nghĩ Doraemon chỉ là một bộ truyện dành cho trẻ con thì xin lỗi, bạn thật sự đã đánh giá thấp nói rồi.

Bộ truyện được đăng tải từ những năm 1970 này không chỉ nuôi lớn tuổi thơ của nhiều thế hệ mà còn giống hệt như một cuốn "sổ tay công nghệ tương lai". Những món bảo bối trong chiếc túi thần kỳ của Doraemon mà bạn từng cho chỉ là hư cấu thực ra đã dự đoán chính xác vô số sản phẩm cổng nghệ hiện đại mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, bất chấp việc bộ truyện ra đời cách đây cả 50 năm!

Dưới đây là 10 bảo bối "tương lai" nổi tiếng nhất và ít nhất một nửa trong số đó đã được hiện thực hóa.

1. Thiên sứ chỉ đường/ Huy hiệu truy tìm = Hệ thống dẫn đường/ Thiết bị GPS

Năm 1973, Nobita từng dùng "Thiên sứ chỉ đường" để tìm đường. Bảo bối này tự lên lộ trình tối ưu và vừa dẫn đường vừa nói liên tục, giống hệt các ứng dụng dẫn đường hiện nay như Google Maps hay Apple Maps. Cả cái sự "nhiệt tình quá mức" của món bảo bối cũng được copy một cách đầy tinh tế luôn.

Ảnh minh họa

Còn "Huy hiệu truy tìm" xuất hiện năm 1975 thì dán lên người ai là có thẻ theo dõi được người đó trên radar. Nghe quen không? Đó chính là nguyên mẫu của AirTag, Find My hay các app định vị trên điện thoại còn gì nữa.

2. Đồng hồ thu thanh = Đồng hồ thông minh

Năm 1975, Doraemon đã có đồng hồ "tiến hóa" từ radio, có thể nghe radio, xem TV và gọi điện. Đây chính xác là hình ảnh sơ khai của Apple Watch hay các smartwatch ngày nay.

Trong phiên bản mới của anime, bảo bối này thậm chí nâng cấp thành phiên bản đàm thoại 3D hologram - tính năng vượt trước cả công nghệ hiện tại mà smartwatch hiện đại còn chưa chạm tới.

3. Máy ảnh du lịch = Chụp ghép/ Photoshop/ Hiệu ứng phông nền

Từ năm 1972, trong Doraemon đã xuất hiện món bảo bối máy ảnh có thể chụp người cảnh và tự ghép thành một bức ảnh hoàn chỉnh kiểu "Tôi đã từng đến đây".

Điều này cũng giống như ngày nay vậy, bạn chỉ cần mở app chụp ảnh, chọn nền ảo hoặc AR, không cần photoshop luôn cũng có ngay bức ảnh check-in khắp mọi nơi trên thế giới. Chức năng mà chúng ta nghĩ là thời đại số hóa mới có, hóa ra đã được tưởng tượng từ 50 năm trước.

4. Máy du lịch trong phòng = VR/AR tái tạo không gian

Năm 1974, Doraemon đã có "Máy du lịch trong phòng" cho phép ngồi trong nhà mà trải nghiệm ngắm tuyết rơi, đi bảo tàng hay lao ra biển. VR headset, màn hình 360°, phòng chiếu tương tác… chẳng phải đang làm điều y xì vậy sao?

Ảnh minh họa

5. Máy ảnh thu nhỏ/ Máy in mô hình thật = Máy in 3D

"Máy ảnh thu nhỏ" và "Máy in mô hình thật" - cả hai bảo bối từ những năm 1970 này đều có chung nguyên tắc chụp là ra mô hình. Sự khác biệt là một cái tạo ra mô hình thu nhỏ, một cái in ra mô hình thật 1:1.

Ngày nay, máy in 3D cũng hoạt động theo tinh thần tương tự, chỉ là phiên bản thô sơ hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tác giả.

6. Bánh mì chuyển ngữ = Máy dịch tức thì/ Tai nghe dịch/ App dịch ngôn ngữ

Bảo bối "Bánh mì chuyển ngữ" xuất hiện trong một tập Doraemon năm 1976 giúp bạn nói chuyện với mọi giống loài khi bạn có thể hiểu từ ngôn ngữ người, tiếng ngoài hành tinh, tiếng động vật...

Ngày nay, các app dịch, tai nghe AI dịch trực tiếp cũng đã đủ mạnh để du lịch vòng quanh thế giới hoặc xem livestream nước ngoài. Dù chưa nói chuyện được với mèo, nhưng nhiều người tin rằng công nghệ này cũng sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa nữa đâu.

7. Máy đánh chữ nghe viết = Tính năng nhập liệu bằng giọng nói

Năm 1984, Doraemon đã giới thiệu chiếc máy "nghe gì gõ nấy". Hiện nay, mọi thiết bị từ điện thoại đến laptop đều đã có tính năng nhập liệu bằng giọng nói, thậm chí tự động sửa lỗi chính tả và căn chỉnh dấu câu.

8. Chim nhắc việc = Báo thức điện thoại/ App nhắc việc/ Trợ lý ảo

"Chim nhắc việc" trong Doraemon sẽ lao ra và hét lên mỗi khi bạn sắp quên điều gì quan trọng. Bạn có thấy các ứng dụng lịch, báo thức hay Siri/Google Assistant chính là phiên bản đời thực của bảo bối này không? Dù có thể không đánh úp vào mặt như con chim kia nhưng độ phiền thì chắc chắn là hơn.

Ảnh minh họa

9. Chong chóng tre (Chưa thành hiện thực) = Thiết bị bay cá nhân/ Nguyên mẫu drone

Xuất hiện từ 1972, "Chong chóng tre" là biểu tượng nổi tiếng nhất nhì của Doraemon.

Ngày nay, chúng ta chưa thể đạt đến trình độ gắn cái quạt lên đầu là bay được, nhưng jetpack, drone, thiết bị bay cá nhân... đang dần biến "bay tự do" thành hiện thực. Ngày mọi người có thể "đi làm bằng đường không" có lẽ không xa như tưởng tượng nữa.

10. Cánh cửa thần kỳ (Chưa thành hiện thực) = Thế giới trực tuyến/ Truy cập ảo

Doraemon năm 1973 đã cos "Cánh cửa thần kỳ", chỉ cần mở cửa là có thể tới bất kỳ đâu mà mình nghĩ đến. Dù dịch chuyển không gian vẫn còn là viễn tưởng, nhưng Internet, Google Street View, họp online, bảo tàng AR.... đều là phiên bản "số hóa" của cánh cửa ấy.

Cả những rắc rối về quyền riêng tư như khi Nobita mở nhầm vào phòng tắm của Shizuka cũng tương tự cảm giác "bị xâm nhập" trên mạng xã hội hiện nay.

Kết

Khi còn nhỏ, nhiều người xem Doraemon như một thế giới tưởng tượng. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra đó gần như là danh sách công nghệ tương lai mà con người đang từng bước biến thành hiện thực.

Nhiều bảo bối đã xuất hiện trong đời sống và phần còn lại cũng đang được nghiên cứu, phát triển. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta có thể dùng "Cánh cửa thần kỳ" để đi làm hay mang "Bánh mì chuyển ngữ" để trò chuyện với sinh vật ngoài hành tinh thì sao? Điều đó hoàn toàn không còn quá xa vời đâu.

Đừng nói Doraemon là hoạt hình trẻ con nữa. Có khi nó còn "tương lai" hơn cả những bộ phim khoa học viễn tưởng bạn đang xem đấy.