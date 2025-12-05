Lộ diện chủ nhân Giải đặc biệt cho nhà khoa học nữ hơn 12 tỷ đồng của VinFuture với phát hiện quan trọng về di truyền học

Giải thưởng VinFuture đang là tâm điểm được mong chờ nhất của cộng đồng khoa học toàn cầu. Trở lại với mùa 5, VinFuture đã nhận được hơn 1.705 đề cử đến từ hơn 100 quốc gia. Đây đều là những công trình khoa học xuất sắc có tác động tích cực và bền vững tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên toàn cầu.

Tại lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra tối 05/12, giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ đã xướng tên Giáo sư Mary - Clare King đến từ Mỹ. Các nhà khoa học đạt giải Đặc biệt sẽ nhận được giải thưởng trị giá hơn 12 tỷ đồng (tương đương 500.000 USD). Giáo sư Mary - Clare King được vinh danh vì phát hiện gen BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồn trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hoá.

Chủ nhân của Giải thưởng cho nhà khoa học nữ phát biểu sau khi nhận giải: "Cách đây 50 năm, có lẽ thật khó tưởng tượng rằng một công dân Mỹ thuộc thế hệ tôi lại có thể đứng ở đây hôm nay. Nhưng chúng ta đã thật sự làm được. Tôi vô cùng vinh dự khi nhận giải thưởng này thay mặt cho tất cả những người đã không ngừng nỗ lực trong hành trình phòng ngừa ung thư vú và ung thư buồng trứng cho hàng triệu phụ nữ.

Tôi cũng khá bất ngờ khi biết đây là giải thưởng dành riêng cho các nhà khoa học nữ, bởi chẳng phải những phát kiến của phụ nữ cũng quan trọng và có giá trị như của nam giới sao? Với tôi, nhà khoa học dù là nam hay nữ đều như nhau, thành công của chúng tôi cũng là thành công chung của cộng đồng khoa học.

Nữ Giáo sư người Mỹ phát biểu.

Chúng ta - những người phụ nữ đang không ngừng tiến về phía trước - sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những nhà khoa học nữ tương lai, để họ tự tin bước tiếp trên hành trình khám phá và cống hiến này".

Năm nay, Tuần lễ Khoa học - Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2025 quay trở lại với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng". Ý nghĩa của chủ đề năm nay là thông qua cánh cửa khoa học công nghệ, nhân loại bứt phá kiên cường qua những khó khăn để dựng xây cuộc sống thịnh vượng hơn.

Cơ cấu Giải thưởng VinFuture mùa 5 bao gồm 1 Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD cùng 3 Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.