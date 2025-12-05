Đây là chủ nhân giải thưởng 500.000 USD dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển VinFuture 2025

Tối 5/12, Lễ trao giải Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture 2025 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học danh tiếng trên thế giới.

Trở lại sau nhiều mùa gây tiếng vang toàn thế giới, VinFuture mùa 5 với thông điệp "Cùng vươn minh - Cùng thịnh vượng" tiếp tục chứng minh được tầm vóc và sứ mệnh của mình. Cơ cấu giải thưởng VinFuture 2025 vẫn được giữ nguyên so với các năm trước bao gồm 1 giải thưởng Chính (trị giá 3.000.000 USD) và 3 giải thưởng Đặc biệt (trị giá 500.000 USD/giải).

Giải thưởng đầu tiên được công bố trong buổi lễ là giải Đặc biệt dành cho các nhà khoa học từ các nước đang phát triển. Giải thưởng tôn vinh những nhà khoa học đang miệt mài cống hiến trong điều kiện hạn chế nhưng lại sở hữu những nghiên cứu mang giá trị thay đổi sâu rộng, góp phần thu hẹp khoảng cách và mở ra cơ hội thịnh vượng chung cho toàn cầu.

Và chủ nhân của giải Đặc biệt này chính là GS. María Esperanza Martínez-Romero với những nghiên cứu sinh thái trong sinh vật và cơ chế cố định ni-tơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới.

GS. María Esperanza Martínez-Romero

Phát biểu tại Lễ trao giải, GS. María Esperanza Martínez-Romero cho biết bà cảm thấy vô cùng vinh dự. Với bà, Giải thưởng VinFuture đã đóng góp và tăng cường sự hiện diện của khoa học, củng cố niềm tin vào khoa học, đồng thời thúc đẩy người trẻ theo đuổi các ngành khoa học, đặc biệt là sinh học và y tế.

"Tôi luôn có ước muốn được đóng góp nhiều hơn, nhưng các vấn đề ngày càng tăng lên nhanh chóng. Và nếu chúng ta nỗ lực cùng nhau thì chúng ta có thể đạt kết quả tốt đẹp hơn", nữ GS. nói.





Bà còn chia sẻ về việc Mexico đang có những mất mát liên quan tới mùa màng: cam, cà chua bị ảnh hưởng do độ ẩm cao. Bà và các đồng nghiệp hy vọng có thể chọn được các loại cây, vi khuẩn có thể đem lại lợi ích, giải pháp cho hiện tại và tương lai. GS María Esperanza Martínez-Romero cũng kỳ vọng vào việc thuyết phục người trẻ tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lợi ích nhân loại.