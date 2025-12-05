5 nhà khoa học giành giải Nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới vì những đổi mới trong phát hiện các loại cây trồng lai

Vào tối ngày 05/12, lễ trao giải VinFuture mùa 5 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. VinFuture là nơi hội tụ các trí tuệ khoa học lỗi lạc nhất cùng những công trình nghiên cứu mang tính đột phá, giúp thế giới vươn mình và góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp, bền vững hơn cho hàng triệu người.

Hệ thống giải thưởng VinFuture bao gồm: Giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD cùng 3 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD. Năm nay, giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới đã thuộc về 5 nhà khoa học: Giáo sư Venkatesan Sundaresan, Giáo sư Raphaël Mercier, Tiến sĩ Emmanuel Guiderdoni, Tiến sĩ Imtiyaz Khanday và Tiến sĩ Delphine Mieulet.

Công trình nghiên cứu được vinh danh vì những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống.

5 nhà khoa học nhận giải Đặc biệt cho nghiên cứu lĩnh vực mới.

Giáo sư Raphaël Mercier chia sẻ: "Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những giá trị và những câu hỏi mà chúng tôi luôn trăn trở, chẳng hạn như vì sao mỗi người lại khác nhau, ngay cả giữa những anh chị em ruột. Chính những thắc mắc đó, tương tự cách chúng tôi quan sát sự khác biệt ở các giống cây trồng, đã dẫn dắt tôi đến hướng nghiên cứu làm nên công trình ngày hôm nay".

Giáo sư Venkatesan Sundaresan thì phát biểu: "Chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: 'Chúng ta cần những gen nào để tạo ra phôi thực vật?'. Một câu hỏi đơn giản dẫn tới những ứng dụng khoa học quan trọng mà chúng tôi có được hôm nay trong ngành nông nghiệp và thực sự, những ứng dụng này mang lại lợi ích rất lớn. Tôi vô cùng trân trọng khi Quỹ VinFuture ghi nhận nghiên cứu của chúng tôi và hiểu được tầm quan trọng của công trình này đối với ngành nông nghiệp. Nhờ giải thưởng này, tôi mong rằng nhiều bạn trẻ sẽ được truyền cảm hứng để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và khám phá khoa học".

Phát biểu nhận giải thưởng, Tiến sĩ Delphine Mieulet đã chia sẻ: "Những năm qua, tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lựa chọn nghiên cứu về lúa gạo bởi đây là loại cây trồng giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới. Và tôi, khởi đầu vào tuổi 25, đào tạo cho những nhà khoa học trẻ, bao gồm cả ở Việt Nam với mong muốn đưa các thành tựu đổi mới sáng tạo đến tận tay người nông dân.

Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận ra rằng các giống cây lai có thể cho năng suất cao hơn. Đó là một ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang sức mạnh rất lớn. Khi biến ý tưởng ấy thành hiện thực, chúng tôi có thể giúp nông dân trồng được những giống lúa lai cho năng suất cao hơn khoảng 30% so với giống thông thường. Và tất nhiên nghiên cứu này không chỉ thuộc về mình tôi, mà còn cho tất cả những người đã tin tưởng, những người đồng nghiệp, người bạn và gia đình của tôi. Chính sự kết hợp giữa khoa học và niềm tin của mọi người đã giúp chúng tôi tạo ra điều có thể thực sự phục vụ cho nhân loại".

Năm nay, Tuần lễ Khoa học - Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2025 quay trở lại với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng". Ý nghĩa của chủ đề năm nay là thông qua cánh cửa khoa học công nghệ, nhân loại bứt phá kiên cường qua những khó khăn để dựng xây cuộc sống thịnh vượng hơn.