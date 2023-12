Nữ idol bị fan Kpop "quay xe": Lộ nhiều động thái MXH khiếm nhã, “đụng chạm” cả TWICE lẫn Jennie (BLACKPINK)

Được biết đến như “thánh ngoại giao" gen 4, Somi thường xuyên gây sốt bởi vòng bạn bè đỉnh cao của showbiz Hàn. Là bóng hồng duy nhất của The Black Label, Somi được các tiền bối cùng nhà yêu quý và ủng hộ. Từ Taeyang, G-Dragon, Park Bogum cho đến 4 thành viên BLACKPINK đều có mối quan hệ thân thiết với nữ thần lai.

Somi nổi tiếng với vòng bạn bè toàn idol hàng top

Chưa dừng lại ở đó, Somi còn thường xuyên tương tác với các idol ngoài công ty như TWICE, Winter - Giselle (aespa), Huh Yunjin - Kazuha (LE SSERAFIM), các thành viên SEVENTEEN, RM (BTS),... Do đó, giọng ca Fast Forward cũng được fan Kpop ưu ái bởi tài năng, duyên dáng và sự cởi mở khi tương tác cùng bạn bè.

Động thái mới đây của Somi khiến cô bị fan Kpop "quay xe"

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi sau động thái khó hiểu của Somi hôm 7/12 vừa qua. Tương tác với fan trên Twitter, Somi đã tỏ ra phấn khích với một bài đăng mắng chửi loạt nghệ sĩ YG bao gồm BIGBANG, 2NE1, WINNER, Treasure, Loren và tâng bốc bản thân cô. Việc này khiến Somi cuốn vào tranh cãi, bị các fandom tiền bối chỉ trích. Chỉ sau 1 dòng tweet, phản ứng của Knet dành cho nữ thần lai đã thay đổi. Theo đó, loạt động thái cũ của Somi cũng bị dân tình “đào” lại và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Trả lời phỏng vấn gây tranh cãi “Teddy made BIGBANG”

Một trong những phát ngôn gây nên nhiều ý kiến trái chiều nhất chính là phỏng vấn Somi nói về Teddy. Ở thời điểm thực hiện phỏng vấn, không có quá nhiều fan Kpop chú ý, nhưng khi nữ idol bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng tiền bối, phát ngôn này lần nữa viral. Cụ thể khi được hỏi về Teddy, Somi đã dành nhiều lời có cánh khen ngợi nhà sáng lập The Black Label: “Anh ấy tạo ra các bản hit tuyệt vời, là người làm nên nhiều nhóm nhạc huyền thoại Kpop như 2NE1, BLACKPINK, BIGBANG… ”.

Somi gây tranh cãi với phát ngôn "Teddy made BIGBANG"

Việc khẳng định “Teddy made BIGBANG" vấp phải sự phản đối của cộng đồng fan. Teddy là producer chính của 2NE1 và BLACKPINK, nhưng với BIGBANG, điều này không chính xác. Âm nhạc của BIGBANG được định hướng bởi Yang Hyunsuk và G-Dragon. Teddy là cộng sự thân thiết, tạo ra nhiều bản hit nhưng không phải là người hoàn toàn làm nên thành công của nhóm. Việc một idol non trẻ như Somi phát ngôn về huyền thoại Kpop khiến nhiều người không hài lòng.

Nhiều lần tương tác với bài đăng “đụng chạm" đồng nghiệp, Jennie cũng vạ lây

Somi là idol nữ hiếm hoi có tương tác mạng xã hội thoải mái cùng fan. Trên Twitter hay Instagram, nhiều lần cư dân mạng bắt gặp Somi để lại like hoặc bình luận. Mới đây, nữ idol bị cộng đồng fan ENHYPEN “thả phẫn nộ" vì tương tác với bài đăng so sánh trang phục biểu diễn của nhóm nam nhà HYBE giống với 1 đồ vật nhạy cảm.

Somi bị fan ENHYPEN phẫn nộ vì like bài đăng so sánh trang phục biểu diễn của nhóm nam nhà HYBE giống với 1 đồ vật nhạy cảm

Cuối năm 2018, Somi rời JYP đầu quân về The Black Label, sau đó debut solo bằng single Birthday vào tháng 6/2019. Thời điểm này, nhiều fan nhà JYP “quay lưng” với Somi vì nhiều lý do. Trong đó, việc cô để lại tương tác với bài đăng có nội dung “đá đểu" công ty cũ: "Bạn sẽ không bao giờ có được vẻ đẹp này khi ở JYP" đã gây xôn xao một thời gian dài.

Somi đầu quân về The Black Label cuối năm 2018

Động thái "đá đểu" JYP của Somi bị chỉ trích một thời gian dài

Đỉnh điểm, Somi khiến fandom TWICE tức giận khi cap màn hình bảng xếp hạng MelOn trong thời điểm ca khúc SOLO của Jennie vừa soán ngôi #1 của Yes Or Yes. Tân binh The Black Label khi ấy đăng story nhằm chúc mừng Jennie nhưng bỏ qua thành tích của TWICE làm dấy nên không ít ý kiến trái chiều. Dù vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên TWICE cho đến hiện tại, động thái của Somi vẫn bị đánh giá là khiếm nhã, ác ý với đồng nghiệp cũ.