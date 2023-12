Somi có hành động hùa theo mắng chửi BIGBANG và các idol YG, dân mạng phẫn nộ

Mới đây, "bông hồng lai" The Black Label Jeon Somi đã gây xôn xao MXH nhưng với chiều hướng tiêu cực. Cụ thể, nữ idol đáp trả một bài đăng trên Twitter có nội dung mắng chửi BIGBANG và các idol YG khác như WINNER, Treasure, 2NE1, Loren nhưng lại tâng bốc Somi. Không kiêng dè, giọng ca Fast Forward để lại bình luận đầy phấn khích: ''Yay they like me". Động thái này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và lại mang về ''rổ gạch đá" cho Somi vì đụng chạm đến các nghệ sĩ khác.

Somi đáp trả một bài đăng trên Twitter có nội dung mắng chửi BIGBANG và các idol YG với thái độ hào hứng

Somi từng có thời gian thực tập lâu dài ở JYP, nổi tiếng từ Produce 101 và là center của dự án nhóm nữ I.O.I. Cô đầu quân về The Black Label và debut tư cách nghệ sĩ solo năm 2019. Từ đó, Somi luôn được các nghệ sĩ cùng nhà như BIGBANG, BLACKPINK ủng hộ, yêu quý hết lòng. Somi được biết đến như idol nữ hiếm hoi thẳng tính với antifan trên MXH. Mới đây khi bị tố hát nhép tại MAMA 2023, Somi cũng để lại bình luận đáp trả công khai. Tuy nhiên, việc ''hùa'' theo dòng tweet mắng chửi các tiền bối dù chỉ là trò đùa thực sự quá giới hạn.

Somi đầu quân về The Black Label cuối 2018

Có mối quan hệ thân thiết với Taeyang - G-Dragon

Sau khi nhận ra tranh cãi, Jeon Somi đã xoá dòng bình luận nhưng làn sóng chỉ trích cô vẫn ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra, Somi dường như cố tình gây sự chú ý mặc cho việc đó làm ảnh hưởng đến các tiền bối chung công ty. Nữ idol có mối quan hệ thân thiết với cả Taeyang và G-Dragon, việc ''ăn theo" một bài đăng mắng chửi BIGBANG thậm tệ như trên với thái độ vui vẻ, hào hứng là không thể chấp nhận.

Trước đó, Somi đã từng gây tranh cãi với story chúc mừng Jennie nhưng "đụng chạm" TWICE

Nhiều ồn ào khi xưa của Somi cũng bị netizen ''đào'' lại. Theo đó, các fan Kpop chỉ ra đây không phải Somi có động thái khó hiểu với tiền bối trên MXH. Cuối năm 2018, Jennie (BLACKPINK) solo và cạnh tranh vị trí số 1 với TWICE. Tranh cãi xảy ra khi Somi cap màn hình bảng xếp hạng MelOn trong thời điểm ca khúc SOLO vừa soán ngôi #1 MelOn của Yes Or Yes - TWICE, đăng story nhằm chúc mừng Jennie.

Somi gây tranh cãi vì thói quen dùng MXH vô tư

Lúc này, Somi vừa rời JYP để về The Black Label nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên TWICE cho đến hiện tại. Sự việc kể trên phần nào làm xấu đi hình ảnh Somi với các ONCE - fandom TWICE.