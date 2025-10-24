Nữ hoàng chuyển giới phải sang tận Việt Nam để được thử món "hằng đêm nhớ nhung"

Gỏi đu đủ Ty Thy là một trong những hàng ăn vặt được nhiều giới trẻ biết đến kể cả những người nổi tiếng cũng công nhận những món ăn của quán Ty Thy rất vừa khẩu vị. Trong đó phải kể đến người mẫu chuyển giới được nhiều người gọi là một trong những nữ hoàng chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Yoshi Rinrada đã từng ghé thăm quán và liên tục khen các món ăn rất ngon.

Trong chuyến du lịch Việt Nam năm 2023, Yoshi đã có trải nghiệm đi ăn các món ăn đường phố nổi tiếng với giới trẻ. Đặc biệt là cô đã ghé thăm quán gỏi đu đủ của Ty Thy, lúc này quán vẫn chưa đổi địa chỉ mới. Yoshi chia sẻ trong vlog, cô đã theo dõi trang mạng xã hội của Ty Thy và đặc biệt ghé thăm quán để thưởng thức món ăn này.

Ngay khi vừa nhìn thấy quán, Yoshi và bạn đi chung đã há hốc mồm vì bất ngờ và nhanh chóng vào thử ngay các món ăn. Lúc này, quán gỏi của Ty Thy vẫn chưa đổi địa chỉ nên vô cùng đông khách. Cô nàng đã chọn chân gà ngâm sả tắc, cá viên chiên và đặc biệt là món gỏi đu đủ hải sản khổng lồ. Ngay khi thử ngụm đầu tiên, Yoshi đã tấm tắc khen ngon, đặc biệt là các món này đều cay nên càng đúng khẩu vị của cô. Món chân gà được cô mô tả là "chảy nước miếng quá trời", còn cá viên chiên thì "cay đến đỉnh" nhưng vẫn "rất đáng để ăn".

Món gỏi khổng lồ khiến cô bạn đi cùng phải “đầu hàng” vì quá no, nhưng cả hai đều công nhận đây là một trong những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Yoshi còn dành lời khen ngợi cao nhất cho món gỏi này, gọi nó là "đỉnh nhất". Suốt buổi ăn, Yoshi và những người bạn đi cùng đã có trải nghiệm rất đáng nhớ tại quán.

Được biết, gỏi đu đủ Ty Thy từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội và có thể nói là hiện tượng mạng xã hội một thời. Quán từng mở quán tại TP.HCM nhưng do áp lực chi phí và nhân sự nên cô liên tục phải di chuyển quán. Nhiều người bất ngờ trước số lần mà Ty Thy phải chuyển quán và hiện tại quán gỏi của cô đang bán ở Bến Phú Lâm thuộc Quận 6 cũ.

Các món ăn của Ty Thy vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị đặc trưng, cay nồng đúng chuẩn Thái nhưng vẫn hợp khẩu vị người Việt. Sau bốn lần chuyển quán chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người không chỉ thương cho hành trình buôn bán lận đận của cô mà còn bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và sự kiên trì. Mỗi lần Ty Thy mở lại quán ở địa điểm mới, vẫn có không ít khách quen tìm đến ủng hộ. Dù không còn là “hiện tượng mạng” rầm rộ như trước, gỏi đu đủ Ty Thy vẫn giữ được vị thế nhất định trong lòng giới trẻ TP.HCM.