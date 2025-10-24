Điều gì khiến Bà Nà Hills chinh phục báo chí châu Âu?

Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2025, thành phố đã đón 12,8 triệu lượt khách, trong đó 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục tăng mạnh trong quý 3, khi Đà Nẵng ghi nhận hơn 5,8 triệu khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm.

Trong các thị trường khách quốc tế tới Đà Nẵng, khách Châu Âu đặc biệt ấn tượng với thành phố bên sông Hàn. Từ Hà Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ, các cây bút quốc tế gọi Đà Nẵng là "điểm dừng chân không thể bỏ qua trên hành trình khám phá Việt Nam" – nơi những gam màu văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện trong một bức tranh khiến du khách phương Tây thích thú. Trong bài viết đăng trên tạp chí Azië & Down Under Magazine (Hà Lan), nhà báo Mark Lieffers mô tả Đà Nẵng như "một thành phố nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, nơi quá khứ và tương lai cùng hiện diện trong một đường chân trời rực sáng".

Khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích của Sun World Ba Na Hills "mê hoặc" du khách

Sức hút của Đà Nẵng được các trang báo chỉ ra bởi thành phố có nhiều điểm tham quan du lịch nổi bật, với những cây cầu biểu tượng, những địa danh lịch sử, ẩm thực đặc sắc. Tất cả những trải nghiệm truyền thống được hòa quyện hài hòa với các trải nghiệm giải trí hiện đại và hấp dẫn, và nổi bật trên hết, là khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Tọa lạc ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, Sun World Ba Na Hills được những cây bút châu Âu gọi là "thiên đường giữa tầng mây". Hành trình trên tuyến cáp treo lên đỉnh Bà Nà không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là kiệt tác kỹ thuật mang tầm thế giới, nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness khiến du khách trong và ngoài nước đều phải trầm trồ. Tác giả Lieffers miêu tả hành trình đến với khu du lịch bằng cáp treo dài hơn 5 km như "bay vào thế giới khác". Cùng góc nhìn ấy, tạp chí TourMaG (Pháp) mô tả trải nghiệm đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà là "một nghi thức của cảm xúc" – khi bạn rời khỏi nhịp sống ồn ào để đi vào một không gian siêu thực, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện.

Du khách mọi nơi đều thích thú khi đến "thế giới thần tiên" Bà Nà Hills

Khi đặt chân tới Sun World Ba Na Hills, cây bút Ayşe Akalın từ tờ Aviation Turkey của Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét Bà Nà Hills là "một miền cổ tích giữa thực tại". Tờ TravMag (Bỉ) ví Bà Nà như "một tấm gương phản chiếu bất ngờ, để người châu Âu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chính mình trong một góc nhìn hoàn toàn khác" – một sự kết hợp giữa vẻ lãng mạn Pháp và sự mềm mại của văn hóa Việt, được hòa quyện khéo léo đến mức tựa như "một thế giới thần tiên nằm trên mây". Theo nhà báo nước ngoài này, Bà Nà Hills không chỉ thu hút nhờ kiến trúc mà còn bởi khí hậu dễ chịu, như "được sống trong bốn mùa chỉ trong một ngày". Nữ tác giả Akalın mô tả: "Buổi sáng dịu như xuân, trưa rực rỡ nắng hạ, chiều thoảng gió thu và đêm se lạnh như đông. Ở đây, thời gian như ngưng đọng, và mỗi khoảnh khắc đều mang một hương vị khác nhau." Chính sự biến ảo ấy khiến nhiều du khách phương Tây ví Bà Nà Hills là"một sân chơi giữa tầng mây", nơi con người, thiên nhiên và cảm xúc cùng hòa vào nhau, và bạn không bao giờ có thể đoán trước mình sẽ được Bà Nà chiêu đãi điều gì.

Theo TravMag (Bỉ), với những ai tìm kiếm khung cảnh "đáng để đăng Instagram", Bà Nà Hills chính là nơi hội tụ mọi yếu tố khiến du khách phải trầm trồ. Từ Làng Pháp, khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, những đường trượt và các trò chơi theo chủ đề độc đáo, dạo bước qua những con đường lát đá cuội, nhà thờ St Denis và quảng trường nhộn nhịp, du khách còn được hòa mình cùng những những show diễn đường phố luôn bất ngờ chờ du khách, âm nhạc rộn ràng, hay tham quan Ba Na Brewhouse – xưởng bia ở độ cao cao nhất Việt Nam, tất cả tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn. Tờ Aviation Turkey nhận định, chính "sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm" đã giúp Bà Nà Hills trở thành một trong những điểm dừng chân đặc sắc nhất Đông Nam Á.

Cầu Vàng – "cơn sốt truyền thông toàn cầu" đã tạo nên biểu tượng du lịch của Việt Nam

Nhưng điều khiến truyền thông quốc tế đặc biệt say mê chính là Cầu Vàng – công trình biểu tượng của du lịch Việt Nam đã biến Bà Nà Hills thành cái tên gây sốt truyền thông toàn cầu, tờ Ikkunpaikka (Phần Lan) nhận định. Nằm lơ lửng giữa tầng mây, cây cầu dài gần 150 m như một dải lụa uốn cong mềm mại, được nâng đỡ bởi hai bàn tay đá khổng lồ vươn lên từ sườn núi. Cây cầu được mô tả như một cảnh tượng "vượt khỏi trí tưởng tượng, " (TourMaG). Còn qua góc nhìn của Aviation Turkey gọi đây là một "tác phẩm mang vẻ huyền ảo tựa truyện cổ tích, như thể một người khổng lồ trong thần thoại Việt Nam đang nâng cây cầu trên đôi tay mình".

Qua những lời "có cánh" từ các ngòi bút đến từ Châu Âu, có thể thấy Sun World Ba Na Hills là một điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Đà Nẵng của mọi du khách. Chuyến đi sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi sau những giờ phút thư giãn bên biển và khám phá văn hóa, ẩm thực đặc sắc của thành phố sông Hàn, du khách được bước tới một thế giới siêu thực tại đỉnh Bà Nà – nơi những điều kỳ diệu đang đợi khách sau những tầng mây, đúng như TourMag nhận định: "Cứ như thể châu Âu và châu Á gặp nhau trên đỉnh núi này".