Câu chuyện của bà Lý, một nữ hộ lý làm việc 16 năm tại một bệnh viện y học cổ truyền lớn ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc đang khiến dư luận nước này xôn xao.

Đầu năm nay, khi chuẩn bị phẫu thuật điều trị bệnh cường giáp, bà Lý thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát trước ca mổ. Không ngờ kết quả lại cho thấy bà dương tính với xoắn khuẩn giang mai , một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục. Điều khiến bà càng hoang mang là người chồng ở quê sau đó cũng được xác nhận mắc cùng bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, lượng vi khuẩn trong máu của bà cao gấp 4 lần so với chồng, khiến các bác sĩ đặt ra câu hỏi: Ai mới là người lây cho ai, và con đường truyền nhiễm thật sự là gì?

Ảnh minh họa

Nghi vấn bị lây từ bệnh nhân

Bà Lý cho biết, công việc hằng ngày của mình là chăm sóc bệnh nhân, bao gồm vệ sinh cá nhân, lau người, dọn dẹp nước bọt, dịch mũi, phân và nước tiểu .

Do điều kiện làm việc khắc nghiệt, tay bà thường xuyên nứt nẻ, rớm máu nhưng vì tiết kiệm, bà và nhiều đồng nghiệp không đeo găng tay khi chăm sóc bệnh nhân. “Năm ngoái tôi từng chăm một người mắc bệnh lây qua đường tình dục, nhưng sau khi họ chuyển viện tôi mới được báo. Có thể tôi đã bị lây khi có vết thương hở”, bà nói.

Một đồng nghiệp của bà Lý chia sẻ, vào mùa đông, do tiếp xúc nước lạnh và làm việc liên tục, gần như ai trong số họ cũng có bàn tay đầy vết nứt .

Bệnh viện: “Khả năng lây từ chồng cao hơn”

Tuy nhiên, đại diện bệnh viện nơi bà Lý làm việc lại cho rằng khả năng bà Lý bị lây qua đường nghề nghiệp “rất thấp”. Ông cho biết, công việc của hộ lý chỉ giới hạn ở các thao tác ngoài da, không tiếp xúc trực tiếp với máu như y tá hay bác sĩ.

Theo kết quả nghiên cứu y học, tỷ lệ lây giang mai qua quan hệ tình dục từ nam sang nữ khoảng 50% , trong khi lây ngược lại chỉ khoảng 20%. Vì vậy, ông cho rằng khả năng bà Lý bị lây từ chồng qua sinh hoạt vợ chồng là lớn nhất , dù vẫn thừa nhận việc lây nhiễm qua vết thương hở “không hoàn toàn bị loại trừ”.

Điều đáng nói, việc bà Lý mắc bệnh chỉ được phát hiện tình cờ khi đi khám trước ca phẫu thuật. Bản thân bà không có triệu chứng rõ ràng, nên không biết mình mang bệnh trong bao lâu . Các bác sĩ cho biết, giang mai có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 3 đến 5 năm , rất khó xác định thời điểm lây nhiễm chính xác.

Cách phòng ngừa lây nhiễm bệnh giang mai

Bệnh giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra. Căn bệnh này diễn biến âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tổn thương tim, não, thần kinh, thậm chí gây tử vong.

Dù căn bệnh của bà Lý lây nhiễm qua con đường nào thì nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mỗi người dân cần có ý thức tự bảo vệ mình. Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm giang mai, chúng ta nên:

- Quan hệ tình dục an toàn: Đây là biện pháp quan trọng nhất. Vi khuẩn giang mai chủ yếu lây qua đường tình dục, bao gồm cả quan hệ âm đạo, miệng và hậu môn.

- Giữ vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Không dùng chung kim tiêm, dụng cụ xăm trổ.

- Phụ nữ mang thai cần tầm soát giang mai vì nó có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ, gây giang mai bẩm sinh - một dạng bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến thai nhi bị dị tật hoặc tử vong.

Nguồn và ảnh: CCTV