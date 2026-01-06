Nối thành công ngón tay đứt lìa cho bệnh nhân

Bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi, bị tôn cắt trong lúc làm việc. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn đốt 3 ngón V bàn tay phải, vết thương sắc gọn, nguy cơ cao mất chức năng bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tổn thương và chỉ định phẫu thuật vi phẫu cấp cứu.

Ekip phẫu thuật đã tiến hành nối xương, gân, mạch máu và thần kinh bằng kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ngón tay được tái lập tuần hoàn tốt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và tập phục hồi chức năng nhằm tối ưu khả năng vận động của bàn tay.

Theo các bác sĩ, tai nạn lao động gây đứt lìa chi thể cần được xử trí trong "thời gian vàng" để tăng khả năng nối thành công và phục hồi chức năng. Việc bảo quản đúng phần chi thể đứt lìa và chuyển người bệnh sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa là yếu tố quyết định kết quả điều trị.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn khi làm việc với vật sắc, kim loại; sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ và tránh thao tác khi mệt mỏi, mất tập trung nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.