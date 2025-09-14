Nói thẳng: 6 loại thực phẩm này có độc, ngon rẻ mấy cũng đừng ăn

Từ xưa đã có câu: “Dân dĩ thực vi thiên, thực dĩ an vi tiên” - ăn uống luôn là chuyện lớn, và an toàn thực phẩm lại càng phải đặt lên hàng đầu. Thực tế, không ít vụ ngộ độc vẫn xảy ra từ những món ăn tưởng như quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm tiềm ẩn độc tố, vì sức khỏe của cả gia đình, tuyệt đối đừng chủ quan.

1. Khoai tây mọc mầm

Khi khoai tây để lâu, gặp ẩm và ấm sẽ mọc mầm, sinh ra solanin (còn gọi là độc tố cà độc dược). Chất này có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu khoai chỉ mọc mầm ít, có thể cắt bỏ phần mầm và gọt sâu vỏ rồi nấu chín kỹ. Nhưng nếu mầm mọc nhiều, khoai bị nhăn vỏ, tốt nhất nên bỏ đi.

2. Mía có ruột đỏ

Dân gian có câu “Thanh minh mía, độc hơn rắn” . Vào thời điểm giao mùa, mía dễ bị nấm mốc xâm nhập, phần ruột mía sẽ chuyển sang màu đỏ. Ăn loại mía này có thể khiến độc tố nấm tấn công thần kinh, gây co giật, thậm chí hôn mê.

3. Thực phẩm có vị đắng bất thường

Một số loại rau củ như bí đỏ, hoặc các loại hạt như lạc, hạt dưa nếu để lâu dễ bị biến chất. Khi ăn thấy vị đắng, khả năng cao đã sinh ra alkaloid hoặc aflatoxin - chất gây ngộ độc và ung thư. Đừng tiếc của, phát hiện vị lạ phải bỏ ngay.

4. Gạo chuyển màu đỏ

Gạo thông thường có màu trắng ngà. Nếu thấy hạt gạo chuyển đỏ, đó là dấu hiệu đã bị nhiễm aflatoxin - độc tố nấm mốc cực mạnh, có thể gây ung thư gan. Loại gạo này tuyệt đối không nên ăn.

5. Mộc nhĩ ngâm lâu ngày

Nhiều người có thói quen ngâm mộc nhĩ cả chậu để dùng dần, nhưng ngâm quá lâu sẽ sinh ra vi khuẩn pseudomonas cocovenenans , tiết độc tố axit rice . Ăn vào dễ bị đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn có thể tử vong. Ngâm mộc nhĩ chỉ nên trong vài tiếng, ăn đến đâu ngâm đến đó.

6. Đậu đũa, đậu tươi chưa chín kỹ

Trong đậu tươi có saponin và lectin . Nếu không nấu chín kỹ sẽ gây đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy. Khi chế biến, nên trụng qua nước sôi rồi mới xào nấu để vừa khử độc, vừa giữ màu xanh đẹp mắt.

Thực phẩm có dấu hiệu biến chất, đổi màu, có vị lạ… tuyệt đối không nên tiếc rẻ mà giữ lại. Một chút chủ quan có thể đổi lấy hậu quả khôn lường cho sức khỏe. An toàn trong ăn uống chính là hàng rào đầu tiên bảo vệ tính mạng của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ