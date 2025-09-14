4 kiểu ăn uống làm da tổn thương, mọc mụn, già nhanh nhưng rất nhiều chị em KHÔNG BIẾT

Bác sĩ Zuo Xiaoxia, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế số 8, Bệnh viện Đa khoa PLA (Trung Quốc) khẳng định: ngoại hình của phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào thói quen ăn uống. Một bữa ăn thiếu khoa học có thể khiến da xuống cấp nhanh hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào có thể cứu vãn.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ tiền mãn kinh, tức giai đoạn mà nội tiết tố bắt đầu dao động, da dễ mất nước, khô sạm, nổi mụn và lão hóa nhanh hơn. Nếu ở độ tuổi đôi mươi, một chế độ ăn sai lầm có thể khiến bạn mọc mụn, thì với phụ nữ sau 40, nó còn thúc đẩy da chảy xệ, nhăn nheo và xỉn màu gấp nhiều lần.

Vì vậy, nữ giới ở tuổi nào cũng nên tránh 4 kiểu ăn uống dưới đây nếu không muốn làn da tổn thương, già nhanh hơn bạn bè cùng tuổi:

1. Ăn uống quá nhiều đường

Trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt chứa đường đang là niềm yêu thích của rất nhiều chị em, ngay cả khi đã bước vào tuổi trung niên. Thế nhưng, lượng đường dư thừa lại làm tăng đột ngột insulin trong máu, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, dễ gây mụn viêm, mụn trứng cá. Đường còn thúc đẩy phản ứng glycation - một quá trình khiến collagen bị phá hủy, da mất độ đàn hồi, nhanh nhăn nheo và chảy xệ.

Đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh, khi collagen vốn đã suy giảm theo tuổi tác, việc nạp quá nhiều đường chẳng khác nào "đổ dầu vào lửa", khiến da sạm màu, lỗ chân lông to, nếp nhăn hằn rõ chỉ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa

2. Ăn quá nhiều hoặc quá ít thịt

Thịt là nguồn protein quan trọng, nhưng ăn quá nhiều lại khiến hormone mất cân bằng, da tiết nhiều dầu và dễ nổi mụn. Ngược lại, ăn quá ít hoặc loại bỏ hẳn thịt trong khẩu phần ăn, điều mà nhiều chị em làm khi giảm cân sẽ dẫn đến thiếu máu, da tái nhợt, xuất hiện quầng thâm và nhìn thiếu sức sống.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, việc cắt giảm thịt quá mức còn khiến cơ thể suy yếu nhanh hơn, bởi giai đoạn này nhu cầu dinh dưỡng tăng cao để bù đắp sự thiếu hụt hormone. Hệ quả là da ngày càng kém đàn hồi, dễ nhăn và già trước tuổi.

3. Tiêu thụ quá nhiều sữa và chế phẩm từ sữa

Sữa giàu canxi và protein, rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, uống quá nhiều lại có thể khiến da tiết dầu nhiều hơn, gây bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Một số nghiên cứu cho thấy đạm sữa có khả năng làm rối loạn hormone, khiến da dễ viêm và xấu đi.

Đặc biệt, phụ nữ tiền mãn kinh dễ nhạy cảm hơn với các sản phẩm từ sữa do sự thay đổi hormone, từ đó tình trạng mụn, sạm da và rối loạn sắc tố càng trở nên trầm trọng. Theo khuyến nghị, mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 300 - 500g sữa để giữ lợi ích cho sức khỏe mà không ảnh hưởng tiêu cực đến làn da.

4. Uống nhiều bia rượu

Ảnh minh họa

Rượu bia vốn được xem là "kẻ thù" của nhan sắc. Bác sĩ Zuo Xiaoxia nhấn mạnh: chỉ cần vượt quá 15g rượu mỗi ngày là đã có thể gây hại cho cả da lẫn cơ thể. Uống nhiều rượu khiến da mất nước nghiêm trọng, khô ráp, nếp nhăn hằn sâu và màu da trở nên loang lổ, thiếu sức sống.

Không chỉ vậy, rượu còn làm giãn mạch máu, dễ để lại những vệt tĩnh mạch đỏ khó coi trên mặt. Với phụ nữ tiền mãn kinh, sự kết hợp giữa rượu và rối loạn nội tiết tố càng khiến da nhanh lão hóa, mặt sưng phù, kém sắc và khó phục hồi.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty