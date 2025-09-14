3 thực phẩm mà tế bào ung thư “ưa thích”, rất có thể bạn vẫn ăn hằng ngày

“Bác sĩ nói tôi có một số chỉ số bất thường, có thể liên quan đến thói quen thường xuyên ăn đồ chiên rán, dưa muối và cả những thực phẩm bị mốc. Nghe mà giật mình, hóa ra những món quen thuộc trên bàn ăn lại tiềm ẩn rủi ro đến vậy sao?”, chia sẻ của một bệnh nhân trung niên trong buổi khám sức khỏe khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Ung thư luôn là nỗi ám ảnh. Điều đáng sợ là nó không phải lúc nào cũng xuất phát từ nguyên nhân xa vời, mà đôi khi lại bắt nguồn từ chính thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của chúng ta. Nghiên cứu y học cho thấy, có những loại thực phẩm trở thành “nguồn dinh dưỡng” lý tưởng cho tế bào ung thư phát triển, nổi bật nhất là đồ chiên rán, thực phẩm muối chua và đồ ăn bị mốc.

Đầu tiên là thực phẩm chiên rán . Từ gà rán, khoai tây chiên cho đến các món ăn nhanh khác, dầu mỡ và nhiệt độ cao khiến chúng chứa nhiều chất độc hại như acrylamide và benzo[a]pyrene - những hợp chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Quá trình chiên rán cũng làm dầu bị oxy hóa, sinh ra sản phẩm phụ có hại cho cơ thể. Với người cao tuổi bị béo bụng, tác hại càng nặng nề khi chất béo tích tụ ảnh hưởng đến hormone và hệ miễn dịch, tạo môi trường thuận lợi cho khối u hình thành.

Thứ hai là thực phẩm muối chua . Dưa cà muối, thịt muối vốn quen thuộc trong nhiều bữa cơm, nhưng lại tiềm ẩn chất nitrit . Khi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các amin tạo thành nitrosamine chất đã được xếp vào nhóm gây ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và thực quản. Không chỉ vậy, ăn nhiều đồ muối chua còn làm cơ thể dư thừa muối, dẫn đến tăng huyết áp - một yếu tố nguy cơ có mối liên hệ mật thiết với các bệnh ung thư.

Nguy hiểm không kém chính là thực phẩm bị mốc . Các loại ngũ cốc, đậu, lạc, ngô, thậm chí cả trái cây khô khi đã mốc đều có thể sinh ra aflatoxin - độc tố nấm mốc được coi là “sát thủ số một” của gan. Chất này khi xâm nhập sẽ phá hủy DNA của tế bào gan, làm tăng mạnh nguy cơ ung thư gan. Điều đáng lo ngại là aflatoxin rất bền, có thể tồn tại lâu trong môi trường, thậm chí khó bị tiêu diệt trong quá trình nấu nướng thông thường.

Các chuyên gia cảnh báo, ung thư là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, nhưng trong đó chế độ ăn uống giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Giảm tối đa đồ chiên rán, hạn chế thực phẩm muối chua, tuyệt đối tránh đồ mốc, đồng thời tăng cường rau xanh, hoa quả và ngũ cốc nguyên hạt chính là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Ngoài ra, duy trì vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và giữ tinh thần thoải mái cũng là chìa khóa giúp phòng ngừa bệnh tật. Ăn uống khoa học không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn cải thiện chất lượng sống, kéo dài tuổi thọ.

Ung thư không phải lúc nào cũng đến từ nguyên nhân khó kiểm soát. Đôi khi, chỉ cần “quản chặt cái miệng” là đã giảm được một phần nguy cơ lớn, bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những hiểm họa khôn lường.

Nguồn và ảnh: Aboluowang